【宅配美食推薦】團圓必吃寓意滿滿「黑竹園」滷味,財源滾滾,升官發財,健康長壽.

訪友帶黑竹園熱銷滷味，將美好祝福與美食送給他.

每到團圓的日子，都要全家聚在一起吃美食，特別是春節這傳統節慶中，一定要吃出鴻運當頭、平安健康、好運連連…

雞在閩南語中發音與「家」的音相同，有「起家」的意思，因此過年吃雞寓意著『全家平安』，全家福的意思。

過年吃「雞腳」，寓意今年能『抓大財』。

過年吃「雞翅」，寓意準備『展翅高飛』。

過年吃「鴨舌」，寓意整年『財源滾滾』。

過年吃「花生」，寓意身體『健康長壽』。

過年吃「豆干」，寓意大家『升官發財』。

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新年團圓在家，一邊看春節特別節目，一邊嗑黑竹園熱銷滷味，好吃又寓意滿滿。

所以今年過年，怎能不買爆黑竹園。

黑竹園

官網

每天四點前下單，隔日就可以送達。

訂購金額滿2000 元以上，即可不用另外加運費。

出國如有需求，可以提供真空包裝，請提前二天告知。

員林老店

台中東興店

抓財「雞爪凍」

看這焦糖的色澤，是不是讓人就想用手抓起來啃，雞腳滷得非常入味，完全不油膩，讓人忍不住一隻接著一隻的吃，店家細節滿滿，除了拔除雞腳表面上的細毛外，貼心的將每隻雞腳上的指甲也用心的剪除乾淨，讓人可以非常放心地吸允骨頭，吃完連手指頭也想舔一下，真正做到讓人允指回味。

「黑竹園」雞腳凍是香港、澳門遊客來台灣最喜歡帶回國的伴手禮，也是我每次到到台中、彰化員林玩，回家時最愛帶回家的滷味。

招牌雞爪凍 NT$ 180

因為早期店前面有一片濃密竹林，所以老闆便以「黑竹園」命名。

「黑竹園」雞腳凍好吃的秘訣在於，使用四十年的老滷汁，店家先將雞腳挑骨用開水串燙過後，用包含麥門冬、參絲、當歸、川芎、枸杞等十餘種中藥的獨門秘方的滷汁，加上醬油、芝麻、鹽 酒一起熬煮，這獨門的祕方除了可以讓雞腳凍更加美味外，還可以幫助將雞腳凍的膠質提煉出來，因為滷好的雞腳上面會有一層膠質像果凍一樣，所以這也是雞腳凍名子的由來。

特別挑選過的雞腳，每隻都肥厚，不會吃到瘦巴巴、小根難啃的雞腳凍。

展翅高飛「雞翅凍」

冬天我喜歡拿去熱一下下，熱熱吃配上豆干、花生，海帶，超讚。

雞翅凍 NT$180

很多美食節目來採訪過。

雞翅有飛黃騰達、展翅高飛的寓意，新的一年開始，買給小孩跟上班的家人，祝福他們。

豐盛祝福「鴨翅」

鴨翅拿起來，是不是很像一個愛心啊，偷偷跟喜歡的人告白，送你一個可以吃的愛心，愛情跟麵包一次滿足。

新的一年，祝福大家展翅上騰，平安喜樂。

鴨翅 NT$ 180

肉質飽滿的鴨翅，吃起來有嚼勁、咬勁，滿足想要吃肉又想要有口感的人。

滷味三寶

滷味三大天王：滷花生、滷豆干、滷牛肉。

牛(扭)轉乾坤「滷牛肉」

過年吃滷牛肉，就會牛氣沖天，在新的一年中不管遇到什麼困難，都能迎難而上，牛(扭)轉乾坤。

滷牛肉 NT$ 220

肉質緊密的牛肉，用「黑竹園」特製的老滷汁經過長時間燉煮後，鮮醇和的滷汁與牛肉緊密交織，酥軟的口感，味道醇厚，配上蔥花、香菜、切碎的辣椒一起食用，是讓人即使在減肥中也會忍不住吃完還想再吃得美味。

美好祝福「滷花生」

花生又叫「長生果」，祝福人長壽多福，長輩咬不動，那就要買黑竹園的滷花生，好吃入味，又可以跟長輩說吉祥話，祝福家人健康長壽。

滷花生 NT$ 70

升官發財「滷豆干」

豆干台語發音與「官」類似，象徵可以「升官」、「官運亨通」，所以吃豆干就有祝福人「升官發財」、「天官賜福」、「做大官」的美好寓意。

滷豆干 NT$ 70

財源滾滾「鴨舌」

舌的台語，念起來有錢的感覺，在閩南浙江溫州的方言，把鴨舌稱「鴨賺」，寓意「財源滾滾」，過年嗑鴨舌，滋味好吃又可以討個吉利。

鴨舌 NT$ 130

充滿滷汁的香氣，店家處理得很乾淨，吃不到內臟的腥味，脆脆的口感帶有些微嚼勁。

雞胗 NT$ 130

店家資訊

黑竹園

官網

每天四點前下單，隔日就可以送達。

訂購金額滿2000 元以上，即可不用另外加運費。

出國如有需求，可以提供真空包裝，請提前二天告知。

員林老店

台中東興店

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