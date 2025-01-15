桃園最新遊戲場 平鎮運動公園 冒險滑草戲水Fun電趣～

平鎮首座旗艦型公園，陸海空設施一次滿足.ᐟ.ᐟ活化高架橋下空間，翻新後遊具無敵多元豐富，滑草場、攀岩爬繩、幫浦戲水、沙坑、大沙坑，還有水域、植物觀察互動區，生態保育都兼具，大小朋友設施通通有，分區分齡玩得更開心🥳

平鎮運動公園 如何去？

⛳️ 平鎮運動公園

📌 桃園市平鎮區快速路三段（台66快速道路及國道一號高速公路下）



檢視較大的地圖（點我即可導航）

🕐 24小時（晚上有照明設施）

🅿️ 收費停車場（僅收現金）、 路邊停車

🚻 有親子洗手間

📒 這裡超適合帶著籃球🏀足球⚽️滑草板一起來玩唷～

平鎮運動公園 放電特色遊具設施

平鎮運動公園遊戲場有 2.7公頃大，位於台66快速道路及國道一號高速公路下，活化利用橋下空間，打造針對不同年齡的使用者規劃適齡適性的遊戲及活動空間，包含沙坑、鞦韆、遊戲草坡、滑梯、攀爬設施、攀爬牆、抱石場、多功能挑戰路徑、戲水設施及自然探索遊戲設施等，並分區規劃低齡孩童、大齡孩童遊戲場與青少年運動場，分區分齡玩更安全又放心。

地形遊戲場 （適合 5-12 歲） ▨ 攀岩、爬網、石子滑梯、抱石場、鑽洞隧道、攀爬斜板，都可以讓小小孩小試身手，好好放電～

挑戰遊戲場 （13歲以上，以下需家長全程陪同，進場人數上限40，進場前請確認螢幕顯示人數） ▨ 19個關卡三種難易度，挑戰肌耐力與膽量！！ 完全就是體能訓練場，包準全身肌肉都運動到了，挑戰成功非常有成就感，放電指數直達 200%！！

超刺激的挑戰遊戲區，看得連大人都躍躍欲試，環形吊橋、手拉滑索、健身環、擺盪單槓⋯⋯關卡困難度交錯，可以自由選擇難易度路線來挑戰！

爸爸說最難的就是環形吊橋跟健身環，連我們家體力最好的爸爸都吃不消，應該最適合體力旺盛的青少年來玩了！

其中我們覺得最好玩的就是坐式滑索跟手拉滑索，超級有速度感很好玩，尤其超少見的手拉滑索超像泰山挑戰，爸爸玩好了好幾回😂

擺盪遊戲場 ▨ 雙人、座椅、尿布、鳥巢、旋轉、一條式鞦韆，款式很多任君挑選，下方也有鋪設草皮漂亮又安全～

草坡遊戲場 ▨ 超大滑草坡，很推薦帶滑草板來玩，如果忘記帶這邊也有能販賣店可以租借很貼心！旁邊草皮階梯很適合休憩～

沙坑區 ▨ 有大面積的沙坑跟打水幫浦，小朋友最愛玩加水的沙坑，更有趣味性！沙坑有建築物自然遮蔽，有部分在遮陰下玩起來也比較不曬～

全齡活動區 ▨ 五人制足球場、籃球場、體健區 ，少見的五人制足球場南桃園終於也有啦！可以帶足球、籃球來這裡玩喔～

寵物運動區 有分大小型犬的遊戲區，範圍也不小，除了大人小孩運動外，還能遛毛孩超加分！

植物遊戲場 ▨有果實九宮格、果實觀察鏡、果實軌道、果實天秤、聲響裝置、植物尋寶圖，可以跟觀察植物與互動很特別又有趣，也有設置喬木解說牌介紹超用心～

生態水域遊戲場 有打水幫浦跟水道，可以讓孩子玩水跟觀察水域生態，寓教於樂～

另外公園內還有AMIGO賣店，有販售輕食、炸物、零食、飲料、餐點等等，還有遊具租借服務，非常方便！

期待許久的最新特色公園，果然不負眾望，設施非常的豐富多元，好玩又很有挑戰性，兄妹最愛高空挑戰區、滑草區，好玩又有成就感，設施非常齊全，很適合全家大小一起來運動挑戰、野餐放電的好去處，記得可以帶上腳踏車、滑步車、滑草板、籃球、足球一起來這玩唷～🥳