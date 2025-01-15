上週在高雄發現了一間超好吃的韓式料理店，專賣韓式冷麵和拌飯，還有提供蛋奶素選擇，超貼心！建議可以先在線上訂位喔～

我們搭捷運橘線到信義國小站，再步行大約10分鐘就到了。店內空間不大，只有一張大桌和兩排吧台座位，所以非常建議先訂位以免撲空！

餐點選擇包括冷麵、拌麵、拌飯、韓式小菜和飲品，甚至還有韓國酒！素食的部分有兩款冷麵，但拌飯目前提供的是五辛素。

一坐下來店家就送上韓式泡菜，提醒一下這是葷的喔～酸酸脆脆，鹹度剛好，真的超好吃！

麻藥溏心蛋也很推薦，口感嫩嫩的，非常入味！

蜂蜜柚香氣泡飲甜甜的，喝起來超清爽！

濃豆漿冷麵也是招牌，濃濃的豆漿香氣混合芝麻的濃郁，加上清脆的小黃瓜，讓人忍不住一口接一口！

我點了蔬菜辣拌飯跟勛勛一起分著吃，特地請店家把辣醬分開，但他們的辣醬其實不會太辣，反而香甜好吃，拌飯的滋味真的讓人驚艷！蔬菜拌飯真的超豐盛，裡面滿滿的生菜，上面還放了一顆蛋，分量超大！生菜的清爽感加上海苔和辣醬的香氣，拌勻後滋味更上一層樓，加點泡菜一起吃真的超搭！

特地跟店家要了小碗來拌辣醬，結果這真的是我吃過最清爽的韓式拌飯，瞬間變成心頭好！

街邊魚板串的擺盤也很用心，用小水桶裝著超可愛，裡面有三串魚板、香菇和紅白蘿蔔。柴魚的香氣非常濃郁，搭配韓式辣醬或黃芥末醬都很美味，甚至不沾醬也很好吃！

生菜包五花肉也是必點，可以選擇全炙燒或一半炙燒一半不炙燒。我們選了全炙燒，店家炙燒的時候我們都快被香味給香死了！

套餐裡包括一盤炙燒五花肉、一盤生菜，還有辣醬和蒜頭。

五花肉炙燒得非常香，本來擔心會太油膩，結果完全不會！肥瘦相間的比例剛剛好，瘦肉嫩而不柴，肥肉和豬皮Q彈又不膩口，搭配生菜吃清爽又有層次，加點泡菜更是讓味道豐富到令人難忘！

雲冷麵屋這家小店真的深藏韓式美味，吃完後還讓人回味再三～我超喜歡，推薦給每位喜歡韓國料理的朋友一定要來試試！

別忘了給Liz一個讚喔！