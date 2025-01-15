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[ 台北美食 ] CRO#FEE 咖啡井-JOGUMAN快閃店結束後，驚喜現身 CRO#FEE 咖啡井！

2025年菜外帶
2025-01-15 21:11:00 文字：ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)
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[ 台北美食 ] CRO#FEE 咖啡井-JOGUMAN快閃

JOGUMAN快閃店結束後，驚喜現身 CRO#FEE 咖啡井！

[ 台北美食 ] CRO#FEE 咖啡井-JOGUMAN快閃

[ 台北美食 ] CRO#FEE 咖啡井-JOGUMAN快閃

整間店都被可愛的 JOGUMAN 元素占領，隨處都是拍照打卡的絕佳場景，還推出了限定聯名餐點和周邊商品，讓人直呼太可愛！

[ 台北美食 ] CRO#FEE 咖啡井-JOGUMAN快閃

招牌可頌鬆餅三種口味搭配角色插卡，萌度直衝天花板！楓糖奶油經典不敗的原味，香甜不膩。

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提拉米蘇鋪滿濃郁可可粉，帶著微微咖啡香，層次豐富。

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草莓奶油季節限定，滿滿草莓奶油搭配新鮮草莓，酸甜清爽！

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特色飲品

鹹奶油美式鹹甜交織，順口不膩，風味特別。

經典紅茶奶蓋茶與奶蓋結合，口感滑順。

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草莓牛奶及抹茶牛奶香甜順口，好看也超好拍！

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還能在飲品表面看到 JOGUMAN 角色的圖案，讓人捨不得喝！

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現場還推出一系列 JOGUMAN 聯名周邊，包括保溫杯、玻璃杯、磁吸燈箱等，都是收藏愛好者的夢幻逸品，根本讓人買到停不下來！

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快來 CRO#FEE 咖啡井，和 JOGUMAN 一起享受可愛又美味的時光吧！

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✔️ 楓糖奶油可頌鬆餅 $140

✔️ 提拉米蘇可頌鬆餅 $160

✔️ 草莓可頌鬆餅 $180

✔️ 鹹奶油美式 $160

✔️ 紅茶奶蓋 $160

✔️ 草莓朵朵 $160

✔️ 抹茶朵朵 $180

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📍 台北市大安區敦化南路1段315號

🚉 #捷運信義安和站

🕰 平日 8:00-17:00 假日 10:00-18:00

文章標籤
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4.25
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.75
CP值
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