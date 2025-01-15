JOGUMAN快閃店結束後，驚喜現身 CRO#FEE 咖啡井！
整間店都被可愛的 JOGUMAN 元素占領，隨處都是拍照打卡的絕佳場景，還推出了限定聯名餐點和周邊商品，讓人直呼太可愛！
招牌可頌鬆餅三種口味搭配角色插卡，萌度直衝天花板！楓糖奶油經典不敗的原味，香甜不膩。
提拉米蘇鋪滿濃郁可可粉，帶著微微咖啡香，層次豐富。
草莓奶油季節限定，滿滿草莓奶油搭配新鮮草莓，酸甜清爽！
特色飲品
鹹奶油美式鹹甜交織，順口不膩，風味特別。
經典紅茶奶蓋茶與奶蓋結合，口感滑順。
草莓牛奶及抹茶牛奶香甜順口，好看也超好拍！
還能在飲品表面看到 JOGUMAN 角色的圖案，讓人捨不得喝！
現場還推出一系列 JOGUMAN 聯名周邊，包括保溫杯、玻璃杯、磁吸燈箱等，都是收藏愛好者的夢幻逸品，根本讓人買到停不下來！
快來 CRO#FEE 咖啡井，和 JOGUMAN 一起享受可愛又美味的時光吧！
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✔️ 楓糖奶油可頌鬆餅 $140
✔️ 提拉米蘇可頌鬆餅 $160
✔️ 草莓可頌鬆餅 $180
✔️ 鹹奶油美式 $160
✔️ 紅茶奶蓋 $160
✔️ 草莓朵朵 $160
✔️ 抹茶朵朵 $180
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📍 台北市大安區敦化南路1段315號
🚉 #捷運信義安和站
🕰 平日 8:00-17:00 假日 10:00-18:00