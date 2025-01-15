2025月津港燈節，台南新年最美麗的水岸藝術饗宴，1月18日起四大展區 (藝術燈區、巷弄燈區、月津超新星、公19口袋公園) 66組藝術作品，以「光的年輪」為主題，在台南鹽水月津港親水公園盛大開幕，流光溢彩熱鬧直到2月16日。(可順遊第十三屆府城普濟燈會)



2025月鹽水月津港燈節

活動地點：臺南鹽水月津港 X 鹽水歷史街區

展出日期：1月18日至2月16日

亮燈時間：

𝟭𝟳:𝟯𝟬-𝟮𝟯:𝟬𝟬｜藝術燈區．公19口袋公園．月津超新星（船屋𝟭𝟳:𝟯𝟬-𝟮𝟮:𝟯𝟬熄燈）

𝟭𝟳:𝟯𝟬-𝟮𝟮:𝟬𝟬｜巷弄燈區

活動摺頁下載：https://reurl.cc/xpov8z

活動官網：https://yuejinlanternfestival.com/

FB 專頁，搜尋：月津港燈節



2025月津港燈節邁向第15年，以整個鹽水城鎮為展場的特殊策展環境，今年共規劃藝術燈區、巷弄燈區、月津超新星，以及公19口袋公園等四大展區，邀請包括日本、韓國藝術家，以及過去曾參與月津港燈節的15組藝術家團隊參與，總計展出66組精彩作品。(照片：藝術燈區主燈 A24，「風催葉」蔡宜婷作品。)



藝術燈區主燈 A12「光核」& A13「無盡光輪」，由知名藝術團隊「UxU Design 有用主張」創作。



藝術燈區 A21，由黑川互動媒體藝術操刀的水幕投影作品「光-輪月」。



藝術燈區 A14，禹禹藝術工作室作品「光聚」。



藝術燈區 A17，先驗物件作品「花火城邦」。



藝術燈區 A6，日本藝術家森岡厚次 & 京都藝術大學作品「又一個月圓」。



藝術燈區 A15，「蘆原月光散步燈節」策展、發起人之一，藝術家全榮作品「光的終點：黑洞」。



今年新闢的公19口袋公園，依現地自然環境設置 4件植物意象的「榮光幻花」作品 (規劃：宜東文化，製作：共工藝)，以台灣常見的姑婆芋、蕉葉、蒲公英、野花造型，利用金屬轉譯，以巨型花朵雕塑與光環境打造一座童話般的夢幻花園。



「月津超新星」徵件作品區，大專校院及新秀藝術家的實驗場域，更有全國唯一以水上船屋展現空間裝置、平面、新媒體及表演藝術等各類藝術型態的作品。(B8 繁花中的養分，黃子晏作品)



2025鹽水月津港燈節，交通資訊：https://reurl.cc/nqy8p2



1. 搭乘高鐵再轉搭公車：

1-1.高鐵嘉義站2號出口第4月台 → 166公車 → 鹽水站

1-2.高鐵嘉義站2號出口第7月台 → 橘9、橘9-1 → 新營轉運站 → 棕幹線、棕1、棕2、棕3、棕4、棕6、61、7207、7208 → 鹽水站



2. 搭乘火車或客運再轉搭公車：

2-1.新營站 → 棕幹線、棕1、棕2、棕3、棕4、棕6、61→ 鹽水站2-2.新營站 → 棕5 → 鹽水分駐所站



3. 搭乘客運再轉搭公車

3-1.新營轉運站 → 棕幹線、棕1、棕2、棕3、棕4、棕6、61、7207、7208 → 鹽水站

3-2.新營轉運站 → 棕5 → 鹽水分駐所站

你可順遊「第十三屆府城普濟燈會」：

燈會時間：2025年1月24日至3月１日

燈會地點：府城普濟殿廟埕 (台南市中西區普濟街79號)

國華燈海區：每日 9：00~22：00

廟埕燈海區：每日 9：00~23：00

第十三屆府城普濟燈會，台南市一年一度的文化盛事，今年燈會以「光影再現．府城新象」為主題，燈區涵蓋國華街、普濟殿廟埕及周邊巷弄，結合普濟殿的歷史風貌與現代藝術創意，展現傳統文化與現代藝術交織的迷人魅力！



主燈展出來自「日本青森睡魔祭」的燈藝作品。



蛇年剪紙巷燈籠展則以台灣原住民文化為主題，呈現動物傳說與自然意象。策展人謝美鈴老師深入東部地區，邀請105位長輩與孩童共同創作，展現各族原住民之美。



照片著作權宣告：本文照片由台南市政府觀光旅遊局提供。

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