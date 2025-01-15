為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > [高雄新興]六合夜市 盛奕大腸包小腸｜五種口味糯米腸，搭配靈魂醬汁及多樣配菜

[高雄新興]六合夜市 盛奕大腸包小腸｜五種口味糯米腸，搭配靈魂醬汁及多樣配菜

2025年菜外帶
2025-01-15 21:21:00 文字：三重菜菜子
share
三重菜菜子

三重菜菜子

[高雄新興]六合夜市 盛奕大腸包小腸｜

 

盛奕大腸包小腸

高雄市新興區六合二路73

週一、三、五、六、日 18:00-01:00(週二、四公休)

0919-379-360

 

[高雄新興]六合夜市 盛奕大腸包小腸｜

[高雄新興]六合夜市 盛奕大腸包小腸｜

[高雄新興]六合夜市 盛奕大腸包小腸｜

 

用餐日期：2024/12/7(六)

搜尋六合夜市必吃美食，許多人推薦盛奕大腸包小腸

當日也有不少國外旅客前來排隊～菜單有中英日韓文，

攤位前方還有一個大腸包小腸的由來和介紹，

分享一些台灣小吃的小知識給觀光客，我覺得很不錯！

 

[高雄新興]六合夜市 盛奕大腸包小腸｜

[高雄新興]六合夜市 盛奕大腸包小腸｜

[高雄新興]六合夜市 盛奕大腸包小腸｜

 

上面是盛奕大腸包小腸的菜單，大腸包小腸一份$60

單純糯米腸或是傳統香腸，一串都是$30

比較特別的是盛奕大腸包小腸的糯米腸有五種口味可以選擇，

分別是：紅藜麥（原味）、咖哩、紅麴、紫糯米及九層塔

可惜當日來的晚，只剩下紅麴跟咖哩，最後選擇了紅麴口味，

點餐結帳後，拿到與「紅麴」有呼應的紅色取餐牌～

 

[高雄新興]六合夜市 盛奕大腸包小腸｜

[高雄新興]六合夜市 盛奕大腸包小腸｜

[高雄新興]六合夜市 盛奕大腸包小腸｜

 

排到接近攤位前方，店員會詢問口味搭配，

包含醬料及配菜，醬料提供醬油膏及甜辣醬，

配菜則有蒜片、薑片及小黃瓜，都可以部分選擇或全加，

醬料部份我們選擇全家，配菜僅選擇蒜片及小黃瓜～

 

[高雄新興]六合夜市 盛奕大腸包小腸｜五種口味糯米腸，搭配靈

[高雄新興]六合夜市 盛奕大腸包小腸｜五種口味糯米腸，搭配靈

[高雄新興]六合夜市 盛奕大腸包小腸｜五種口味糯米腸，搭配靈

 

瞧店員快手翻動烤爐上的糯米腸及香腸，

陣陣香氣逼得我們口水直流～

等待時看到店家準備的教學：「1-擠、2-壓、3-轉、4-吃」

大家照步驟就能方便吃大腸包小腸～

 

[高雄新興]六合夜市 盛奕大腸包小腸｜五種口味糯米腸，搭配靈

[高雄新興]六合夜市 盛奕大腸包小腸｜五種口味糯米腸，搭配靈

 

建議大家可以趁熱吃，我們後來打包至飯店吃時有點冷掉，

整體來說糯米腸的米飯比較軟爛，再粒粒分明一些更好，

不過搭配多汁的香腸，還有醬料及配菜，整體來說風味還是不錯的，

不過當日排隊等候約15分鐘，還沒有買到最想吃的口味，

下次挑個離峰時間提早前來。

 

文章標籤
高雄盛奕大腸包小腸 盛奕大腸包小腸 盛奕大腸包小腸菜單 2025 盛奕大腸包小腸 盛奕大腸包小腸口味 盛奕大腸包小腸 口味 盛奕大腸包小腸 價格 盛奕大腸包小腸 配菜 盛奕大腸包小腸2025 2025 六合夜市 盛奕大腸包小腸 2025六合夜市 六合夜市必吃美食 2025六合夜市必吃 六合夜市 大腸包小腸 六合觀光夜市推薦美食 2025 六合觀光夜市 2025六合必吃 高雄 盛奕大腸包小腸 盛奕大腸包小腸 六合夜市 高雄六合夜市必吃
創作者介紹
創作者 三重菜菜子 的頭像
三重菜菜子

菜菜子的美食手札ⓝⓞⓣⓔ

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

盛奕大腸包小腸 新興店

phone
place高雄市新興區六合二73號
3.75 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.75
服務品質
3.75
裝潢氣氛
3.75
CP值
3.75
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up