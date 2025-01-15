盛奕大腸包小腸

高雄市新興區六合二路73號

週一、三、五、六、日 18:00-01:00(週二、四公休)

0919-379-360

用餐日期：2024/12/7(六)

搜尋六合夜市必吃美食，許多人推薦盛奕大腸包小腸，

當日也有不少國外旅客前來排隊～菜單有中英日韓文，

攤位前方還有一個大腸包小腸的由來和介紹，

分享一些台灣小吃的小知識給觀光客，我覺得很不錯！

上面是盛奕大腸包小腸的菜單，大腸包小腸一份$60，

單純糯米腸或是傳統香腸，一串都是$30，

比較特別的是盛奕大腸包小腸的糯米腸有五種口味可以選擇，

分別是：紅藜麥（原味）、咖哩、紅麴、紫糯米及九層塔，

可惜當日來的晚，只剩下紅麴跟咖哩，最後選擇了紅麴口味，

點餐結帳後，拿到與「紅麴」有呼應的紅色取餐牌～

排到接近攤位前方，店員會詢問口味搭配，

包含醬料及配菜，醬料提供醬油膏及甜辣醬，

配菜則有蒜片、薑片及小黃瓜，都可以部分選擇或全加，

醬料部份我們選擇全家，配菜僅選擇蒜片及小黃瓜～

瞧店員快手翻動烤爐上的糯米腸及香腸，

陣陣香氣逼得我們口水直流～

等待時看到店家準備的教學：「1-擠、2-壓、3-轉、4-吃」

大家照步驟就能方便吃大腸包小腸～

建議大家可以趁熱吃，我們後來打包至飯店吃時有點冷掉，

整體來說糯米腸的米飯比較軟爛，再粒粒分明一些更好，

不過搭配多汁的香腸，還有醬料及配菜，整體來說風味還是不錯的，

不過當日排隊等候約15分鐘，還沒有買到最想吃的口味，

下次挑個離峰時間提早前來。