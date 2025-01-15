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[高雄新興]如是 Ru Shi Café｜咖啡跟甜點都非常有水準的個性咖啡廳

2025年菜外帶
2025-01-15 21:25:00 文字：三重菜菜子
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三重菜菜子

三重菜菜子

[高雄新興]如是 Ru Shi Café

 

如是 Ru Shi Café

高雄市新興區大同一路22961

 0978-728-713

週一~週日 13:00-18:00

 

[高雄新興]如是 Ru Shi Café

[高雄新興]如是 Ru Shi Café

[高雄新興]如是 Ru Shi Café

 

用餐日期：2024/12/7(六)

前金肉燥飯用餐後，慢步前往如是 Ru Shi Café

當日咖啡廳門口有排隊人潮，詢問之下得知，

原來是台中知名甜點店「碧月Dessert」的巴斯克蛋糕提供取貨～

想說咖啡廳剛營業就大排長龍，嚇死！

 

[高雄新興]如是 Ru Shi Café

[高雄新興]如是 Ru Shi Café

[高雄新興]如是 Ru Shi Café

 

內用低消為每人一杯飲品，甜點、小食不含在低消，

如遇客滿，用餐時間限制90分鐘。

如是咖啡廳有提供全支付或linepay

甜點的部分有限定品項，可以到如是的IG查看限動。

 

[高雄新興]如是 Ru Shi Café

[高雄新興]如是 Ru Shi Café

 

店家簡介直接寫老闆脾氣不好，Google評論星等很差，

這邊不賣服務，沒有顧客至上，你給予我尊重，我回之以禮。

顯然如是Ru Shi Café是間帶有個性的咖啡廳，

建議初次前來的客人可以先詳閱店家的店內須知，

以避免造成不愉快及困擾～另外，店家不接待12歲以下幼童

 

美式黑咖啡(冰) $110／拿鐵咖啡(冰) $150

[高雄新興]如是 Ru Shi Café

[高雄新興]如是 Ru Shi Café

[高雄新興]如是 Ru Shi Café

 

如是 Ru Shi Café的咖啡認真說真的非常有水準，

觀察一下，店員在準備每杯咖啡都會使用電子秤精準量測，

美式咖啡尾韻是帶點微微酸的果香味，濃度適中，

拿鐵的部分原先看店家牛奶比例放很多，以為會偏奶，

結果喝起來是很有咖味的拿鐵，很神奇超好喝，咖啡真的厲害！

 

和 布丁 草莓山(限定品項)  $280

[高雄新興]如是 Ru Shi Café

[高雄新興]如是 Ru Shi Café

[高雄新興]如是 Ru Shi Café

 

甜點的部分選擇了限動上的「和 布丁 草莓山」

結帳時店員會先告知價格並向客人確認，

這道甜點等上一點時間，店員非常細心裝飾及擺盤後，

布丁的口感比較像是奶酪，草莓的部分則是帶酸的，

不論是搭配帶苦的焦糖醬，或是像花苞的草莓瓣裏頭的鹹奶油，

都非常好吃，我個人超級不嗜甜，這道甜品對我來說很可以！

 

如是Ru Shi Café的咖啡及甜點，個人覺得非常有水準，

然後店內空間不大，建議1~2個人前來較為合適。

當天比較扣分的是剛好有其他甜點店的蛋糕在此提供取貨，

取貨人潮來來去去，打擾到在咖啡廳內用的客人～

另外就是可以感覺如是在咖啡及甜點品質上的要求較高，

加上每一份甜點基本上都還有花時間調整、裝飾及擺盤，

等候咖啡及餐點上桌的時間較長就是。

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如是 Ru Shi Café

phone0978728713
place高雄市新興區大同一路229巷6號1樓
4.30 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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