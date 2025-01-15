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[台北大同]李掌櫃功夫製麵-中山店｜價格實惠，還提供6種以上小菜吃到飽，飲料還可以無限暢飲！

2025年菜外帶
2025-01-15 21:26:00 文字：三重菜菜子
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三重菜菜子

三重菜菜子

[台北中山]李掌櫃功夫製麵-中山店

 

李掌櫃功夫製麵-中山店

台北市大同區南京西路1863

週一~週日 11:00-21:00

02-2558-2488

 

[台北中山]李掌櫃功夫製麵-中山店

[台北中山]李掌櫃功夫製麵-中山店

[台北中山]李掌櫃功夫製麵-中山店

 

用餐日期:2024/11/30()

晚餐隨機找到這間李掌櫃功夫製麵-中山店

李掌櫃功夫製麵最讚的是小菜吃到飽，飲料無限暢飲

在中山站商圈真的算是價格實惠的寶藏餐廳，

難怪一到門口就有排隊人潮，後來大約等了15分鐘才入店～

 

[台北大同]李掌櫃功夫製麵-中山店｜價格實惠，還提供6種以上

[台北大同]李掌櫃功夫製麵-中山店｜價格實惠，還提供6種以上

 

李掌櫃功夫製麵外帶的話可以單點，

內用的話，就是提供拌麵套餐及湯麵套餐，

拌麵套餐會有一個拌麵，加上餛飩雞湯或紅油抄手二選一，

湯麵套餐都是搭配紅油抄手的組合，套餐都可以享用前菜BUFFET

 

[台北大同]李掌櫃功夫製麵-中山店｜價格實惠，還提供6種以上

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入座後採QR CODE點餐，點餐後要至櫃台結帳，

目前僅收現金或Line pay支付，用餐時間為訂單送出後50分鐘。

每桌會提供三格的小菜碟，可以到櫥窗夾想吃的小菜！

 

[台北大同]李掌櫃功夫製麵-中山店｜價格實惠，還提供6種以上

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李掌櫃功夫製麵-中山店無限供應的小菜很有誠意，

當天就提供至少8款小菜，豆干、海帶芽、青木瓜絲、泡菜等，

小菜部分整體都做得蠻好吃的，我自己最喜歡台式泡菜，

飲料的部分提供小瓶罐裝可樂跟檸檬紅茶，都是無限暢飲喔！

 

牛肉麻醬拌麵＋餛飩雞湯　$280

[台北大同]李掌櫃功夫製麵-中山店｜價格實惠，還提供6種以上

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當日選擇拌麵套餐和湯麵套餐各一，

拌麵套餐選擇牛肉麻醬拌麵，麵條大概是烏龍麵再稍細一些，

與芝麻香氣濃郁的麻醬稍微拌勻，Q彈帶勁的麵條呼嚕嚕地吸入嘴裡，

可搭配牛肉片及半顆塘心蛋～上頭有黃瓜絲及蛋絲點綴

餛飩雞湯的部分我覺得湯頭較普通，餛飩則是味美多汁～

 

麻辣牛肉麵(板腱心/牛肉片)+紅油抄手 　$280

[台北大同]李掌櫃功夫製麵-中山店｜價格實惠，還提供6種以上

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湯麵套餐選擇的是麻辣牛肉麵，搭配紅油抄手，

牛肉可選板腱心或牛肉片，我選擇吃起來更過癮的板腱心，

完整的肉塊咬起來更爽，搭配微辣的麻辣湯頭確實爽快，

湯麵的麵條沒有拌麵麵條來得好，沒有那麼Q彈，一咬就斷，

同是李掌櫃功夫製麵的麵，除非選用麵體或煮法或溫度差異所致。

紅油抄手則是比前面的餛飩雞湯味道來得好，更好吃！

 

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李掌櫃功夫製麵中山店

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4.57
裝潢氣氛
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