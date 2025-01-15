李掌櫃功夫製麵-中山店
台北市大同區南京西路18巷6弄3號
週一~週日 11:00-21:00
02-2558-2488
用餐日期:2024/11/30(六)
晚餐隨機找到這間李掌櫃功夫製麵-中山店，
李掌櫃功夫製麵最讚的是小菜吃到飽，飲料無限暢飲，
在中山站商圈真的算是價格實惠的寶藏餐廳，
難怪一到門口就有排隊人潮，後來大約等了15分鐘才入店～
李掌櫃功夫製麵外帶的話可以單點，
內用的話，就是提供拌麵套餐及湯麵套餐，
拌麵套餐會有一個拌麵，加上餛飩雞湯或紅油抄手二選一，
湯麵套餐都是搭配紅油抄手的組合，套餐都可以享用前菜BUFFET～
入座後採QR CODE點餐，點餐後要至櫃台結帳，
目前僅收現金或Line pay支付，用餐時間為訂單送出後50分鐘。
每桌會提供三格的小菜碟，可以到櫥窗夾想吃的小菜！
李掌櫃功夫製麵-中山店無限供應的小菜很有誠意，
當天就提供至少8款小菜，豆干、海帶芽、青木瓜絲、泡菜等，
小菜部分整體都做得蠻好吃的，我自己最喜歡台式泡菜，
飲料的部分提供小瓶罐裝可樂跟檸檬紅茶，都是無限暢飲喔！
牛肉麻醬拌麵＋餛飩雞湯 $280
當日選擇拌麵套餐和湯麵套餐各一，
拌麵套餐選擇牛肉麻醬拌麵，麵條大概是烏龍麵再稍細一些，
與芝麻香氣濃郁的麻醬稍微拌勻，Q彈帶勁的麵條呼嚕嚕地吸入嘴裡，
可搭配牛肉片及半顆塘心蛋～上頭有黃瓜絲及蛋絲點綴！
餛飩雞湯的部分我覺得湯頭較普通，餛飩則是味美多汁～
麻辣牛肉麵(板腱心/牛肉片)+紅油抄手 $280
湯麵套餐選擇的是麻辣牛肉麵，搭配紅油抄手，
牛肉可選板腱心或牛肉片，我選擇吃起來更過癮的板腱心，
完整的肉塊咬起來更爽，搭配微辣的麻辣湯頭確實爽快，
湯麵的麵條沒有拌麵麵條來得好，沒有那麼Q彈，一咬就斷，
同是李掌櫃功夫製麵的麵，除非選用麵體或煮法或溫度差異所致。
紅油抄手則是比前面的餛飩雞湯味道來得好，更好吃！