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台中市北區高沐 Pasta&Steak｜台中一中街最狂巨無霸美食，2025台中北區美食推薦，台中老宅風打卡美食，必吃台中太平路美食推薦

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2025-01-15 22:06:00 文字：愛玩女王
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愛玩女王

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高沐 Pasta&Steak｜台中一中街最狂巨無霸美食，2025台中北區美食推薦，台中老宅風打卡美食，必吃台中太平路美食推薦

 2025-01-15

高沐Pasta&Steak

年節即將到來，身為台中人的你想好要去哪聚餐了嗎？如果你還在猶豫，今天我來介紹一間超高CP值的，台中一中街美食 高沐 Pasta&Steak 這間餐廳不僅有超級美味的料理，還擁有超文青風的人氣的老宅，絕對是台中美食愛好者的聚餐秘境。話不多說就讓我們一起來看看這家，隱藏在台中太平路上的美食秘境吧~

文章摘要

高沐Pasta&Steak在哪裡?

  • 店家名稱：高沐 Pasta&Steak
  • 地址：台中市北區太平路19巷3弄15號
  • 營業時間：12:00-21:00
  • 電話：04-22250262

高沐 Pasta&Steak 位於台中最熱鬧的一中街的台水市集內。這裡是台中北區的一個美食聚集地，無論是來台中旅遊還是本地人，都能在這裡享受既放鬆又能滿足味蕾的好去處。對了！因為店家的位置有點隱密初次到訪的人記得定位台水市集，進入巷子內往前走到底，看到圖片上這棵大樹的右邊餐廳就是囉~

高沐Pasta&Steak

高沐Pasta&Steak

 


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高沐Pasta&Steak環境介紹

當你走進高沐 Pasta&Steak 時，你一定會被它的老宅風格所吸引。這裡的用餐區以老宅風改建而成，擁有濃濃的文青氛圍，簡單卻不失溫馨。餐廳內的每一個角落都充滿了藝術感，無論是和朋友聚餐還是和另一半約會，都非常適合。這裡的環境不僅讓人放鬆，還有不少拍照的好角落，絕對是到訪台中一中街打卡的好地方。

高沐Pasta&Steak

高沐Pasta&Steak

話說店家還堤供給單身貴族優惠價，一般時段在下圖單人位用餐9.5折、情人節8.5折，單身貴族們快來訂位~哈哈 (※以上資訊以店家官網公告為準)

高沐Pasta&Steak

高沐Pasta&Steak

高沐菜單價格介紹

高沐菜單非常的多樣化，有許多巨無霸分量的義大利麵以及燉飯、排餐，光用看的就讓人流口水！在下面女王會替大家介紹一些店內必點的招牌料理，就讓我們接著看下去吧~

★ 查看：高沐菜單價格
※菜單價格皆有時效性，請以官方資訊為主!

 


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高沐Pasta&Steak

高沐Pasta&Steak

焦糖鮭魚串串麻辣青花椒義大利麵

這道焦糖鮭魚串串麻辣青花椒義大利麵高沐的最新推出的海味美食！選用的挪威鮭魚肉質鮮嫩，搭配上香甜的焦糖，每一口都能感受到鮭魚的鮮美，青花椒的鹹香與鮭魚的油脂完美融合，吃上一口，口感滑順而不油膩。而經過青花椒醬炒過的義大利麵蛤蜊的濃郁甘甜，為這道義大利麵增添了更多海鮮的鮮香，整道菜的味道層次非常豐富，除了好吃外那巨無霸的份量，更是讓人吃的超級滿足~

高沐Pasta&Steak

高沐Pasta&Steak

高沐Pasta&Steak

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整尾魷魚毒癮紹興燉飯

接下來這道菜可以說是高沐最招牌的毒癮美食，以整尾魷魚作為主角，經過微煎後那Q嫩的肉質，搭上外層微微焦脆的口感，每一口都能感受到魷魚的鮮美與大海的氣息。而搭配餐點的獨家毒癮燉飯，擁有粒粒分明的香Q米粒，每一顆米飯都吸收了紹興酒與蛤蜊的鮮味，濃郁會回甘的香氣讓人一口接一口停不下來的上癮，這到美食絕對是海鮮控和燉飯愛好者的必點的美食招牌~

高沐Pasta&Steak

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牛三寶與茄汁蛤蠣義大利麵

再來這道牛三寶與茄汁蛤蠣義大利麵，絕對是牛肉控的最愛！這道美食使用了三種不同部位的牛肉牛肚、牛腱超大塊牛肉，每一種牛肉都擁有不同的口感。牛肚的脆嫩、大塊牛肉的細膩與牛腱的鮮美，每一口都讓人驚喜。這道義大利麵的麵條更吸附了濃郁的鮮甜的茄汁，吃上一口，麵條的滑順與鮮美牛肉與蛤蠣交織在一起，讓整道菜層次感升級到不行，豐富的口感絕對是牛肉愛好者的首選喔!

高沐Pasta&Steak

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高沐套餐升級介紹

如果吃完這些巨無霸主餐你還不滿足，高沐 Pasta&Steak 還有許多精緻的套餐選擇，讓你在享受主餐時也能一同配搭，女王今天點的是C套餐，擁有前菜+好喝的濃湯和超特別的炸天婦羅牡蠣(3顆)，女王只能說來到高沐就是等待享受滿滿的驚喜，每一次出餐都會上你一吃上癮。

  • A套餐： 薯條+濃湯+法國脆皮麵包 只要 99元
  • B套餐： 酒蒸蛤蜊+濃湯+法國脆皮麵包 只要 119元
  • C套餐： 炸天婦羅牡蠣(3顆)+濃湯+法國脆皮麵包 只要 139元
  • D套餐： 蒜香奶油深海雙大蝦+濃湯+法國脆皮麵包 只要 149元

高沐Pasta&Steak

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手工水果塔

吃完美食後怎麼能不來道甜點呢? 這些手工水果塔的以當季新鮮水果加上酥脆可口的手工塔皮，而內餡則藏著爆漿的濃郁卡士達醬，甜而不膩的好滋味絕對是下午茶必搭的絕佳的選擇。

高沐Pasta&Steak

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高沐Pasta&Steak

四季歌頌、原萃拿鐵

而飲料部分如果你想要來點清爽的飲品，四季歌頌水果茶絕對是個人最愛的選擇！這款水果茶選用了蘋果、草莓等多種新鮮水果，搭配清爽的桔醬茶底，喝上一口，果香四溢，清新又不膩。每一口水果茶都有不同水果的鮮甜味，讓你在享用重口味的主菜後，感覺到一絲清新的滿足。

高沐Pasta&Steak

而如果你是咖啡愛好者，那麼原萃拿鐵絕對你一定要試試，這杯拿鐵的咖啡豆選用的是上等的原豆，經過精心烘焙後，釋放出濃郁的香氣。當你品嚐這杯拿鐵時，會感受到咖啡的濃烈香氣與奶香的滑順，兩者交織在一起，口感絲滑，卻又不會過於苦澀，無論是搭配甜點還是單獨享用，都是完美的選擇喔~

高沐Pasta&Steak

2025台中北區美食推薦

美食推薦

如果你正在尋找2025年台中北區美食的新地標，那麼高沐 Pasta&Steak一定是你的不二選擇！這裡不僅有創意十足的美食，還有舒適的用餐環境，絕對能夠滿足你對美食的期待。而且超優美的用餐環境讓你無論是聚餐、約會還是家庭聚會，高沐都是旅遊台中一中街必吃的美食餐廳喔!

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高沐Pasta&Steak店家資訊

推薦指數:⭐⭐⭐⭐⭐

粉專：高沐 Pasta&Steak

地址：台中市北區太平路19巷3弄15號

營業時間：12:00-21:00

電話：04-22250262

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高沐手作料理一中店

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place台中市北區太平路19巷4弄15號
4.53 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.58
服務品質
4.38
裝潢氣氛
4.65
CP值
4.42
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