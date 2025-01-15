2025-01-15

年節即將到來，身為台中人的你想好要去哪聚餐了嗎？如果你還在猶豫，今天我來介紹一間超高CP值的，台中一中街美食 高沐 Pasta&Steak 這間餐廳不僅有超級美味的料理，還擁有超文青風的人氣的老宅，絕對是台中美食愛好者的聚餐秘境。話不多說就讓我們一起來看看這家，隱藏在台中太平路上的美食秘境吧~

⏏文章摘要

高沐Pasta&Steak在哪裡?

店家名稱：高沐 Pasta&Steak

地址：台中市北區太平路19巷3弄15號

營業時間：12:00-21:00

電話：04-22250262

高沐 Pasta&Steak 位於台中最熱鬧的一中街的台水市集內。這裡是台中北區的一個美食聚集地，無論是來台中旅遊還是本地人，都能在這裡享受既放鬆又能滿足味蕾的好去處。對了！因為店家的位置有點隱密初次到訪的人記得定位台水市集，進入巷子內往前走到底，看到圖片上這棵大樹的右邊餐廳就是囉~



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高沐Pasta&Steak環境介紹

當你走進高沐 Pasta&Steak 時，你一定會被它的老宅風格所吸引。這裡的用餐區以老宅風改建而成，擁有濃濃的文青氛圍，簡單卻不失溫馨。餐廳內的每一個角落都充滿了藝術感，無論是和朋友聚餐還是和另一半約會，都非常適合。這裡的環境不僅讓人放鬆，還有不少拍照的好角落，絕對是到訪台中一中街打卡的好地方。

話說店家還堤供給單身貴族優惠價，一般時段在下圖單人位用餐9.5折、情人節8.5折，單身貴族們快來訂位~哈哈 (※以上資訊以店家官網公告為準)

高沐菜單價格介紹

高沐菜單非常的多樣化，有許多巨無霸分量的義大利麵以及燉飯、排餐，光用看的就讓人流口水！在下面女王會替大家介紹一些店內必點的招牌料理，就讓我們接著看下去吧~

★ 查看：高沐菜單價格

※菜單價格皆有時效性，請以官方資訊為主!



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焦糖鮭魚串串麻辣青花椒義大利麵

這道焦糖鮭魚串串麻辣青花椒義大利麵是高沐的最新推出的海味美食！選用的挪威鮭魚肉質鮮嫩，搭配上香甜的焦糖，每一口都能感受到鮭魚的鮮美，青花椒的鹹香與鮭魚的油脂完美融合，吃上一口，口感滑順而不油膩。而經過青花椒醬炒過的義大利麵與蛤蜊的濃郁甘甜，為這道義大利麵增添了更多海鮮的鮮香，整道菜的味道層次非常豐富，除了好吃外那巨無霸的份量，更是讓人吃的超級滿足~



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整尾魷魚毒癮紹興燉飯

接下來這道菜可以說是高沐最招牌的毒癮美食，以整尾魷魚作為主角，經過微煎後那Q嫩的肉質，搭上外層微微焦脆的口感，每一口都能感受到魷魚的鮮美與大海的氣息。而搭配餐點的獨家毒癮燉飯，擁有粒粒分明的香Q米粒，每一顆米飯都吸收了紹興酒與蛤蜊的鮮味，濃郁會回甘的香氣讓人一口接一口停不下來的上癮，這到美食絕對是海鮮控和燉飯愛好者的必點的美食招牌~



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牛三寶與茄汁蛤蠣義大利麵

再來這道牛三寶與茄汁蛤蠣義大利麵，絕對是牛肉控的最愛！這道美食使用了三種不同部位的牛肉牛肚、牛腱和超大塊牛肉，每一種牛肉都擁有不同的口感。牛肚的脆嫩、大塊牛肉的細膩與牛腱的鮮美，每一口都讓人驚喜。這道義大利麵的麵條更吸附了濃郁的鮮甜的茄汁，吃上一口，麵條的滑順與鮮美牛肉與蛤蠣交織在一起，讓整道菜層次感升級到不行，豐富的口感絕對是牛肉愛好者的首選喔!

高沐套餐升級介紹

如果吃完這些巨無霸主餐你還不滿足，高沐 Pasta&Steak 還有許多精緻的套餐選擇，讓你在享受主餐時也能一同配搭，女王今天點的是C套餐，擁有前菜+好喝的濃湯和超特別的炸天婦羅牡蠣(3顆)，女王只能說來到高沐就是等待享受滿滿的驚喜，每一次出餐都會上你一吃上癮。

A套餐： 薯條+濃湯+法國脆皮麵包 只要 99元

薯條+濃湯+法國脆皮麵包 只要 B套餐： 酒蒸蛤蜊+濃湯+法國脆皮麵包 只要 119元

酒蒸蛤蜊+濃湯+法國脆皮麵包 只要 C套餐： 炸天婦羅牡蠣(3顆)+濃湯+法國脆皮麵包 只要 139元

炸天婦羅牡蠣(3顆)+濃湯+法國脆皮麵包 只要 D套餐： 蒜香奶油深海雙大蝦+濃湯+法國脆皮麵包 只要 149元

手工水果塔

吃完美食後怎麼能不來道甜點呢? 這些手工水果塔的以當季新鮮水果加上酥脆可口的手工塔皮，而內餡則藏著爆漿的濃郁卡士達醬，甜而不膩的好滋味絕對是下午茶必搭的絕佳的選擇。

四季歌頌、原萃拿鐵

而飲料部分如果你想要來點清爽的飲品，四季歌頌水果茶絕對是個人最愛的選擇！這款水果茶選用了蘋果、草莓等多種新鮮水果，搭配清爽的桔醬茶底，喝上一口，果香四溢，清新又不膩。每一口水果茶都有不同水果的鮮甜味，讓你在享用重口味的主菜後，感覺到一絲清新的滿足。

而如果你是咖啡愛好者，那麼原萃拿鐵絕對你一定要試試，這杯拿鐵的咖啡豆選用的是上等的原豆，經過精心烘焙後，釋放出濃郁的香氣。當你品嚐這杯拿鐵時，會感受到咖啡的濃烈香氣與奶香的滑順，兩者交織在一起，口感絲滑，卻又不會過於苦澀，無論是搭配甜點還是單獨享用，都是完美的選擇喔~

2025台中北區美食推薦

美食推薦

如果你正在尋找2025年台中北區美食的新地標，那麼高沐 Pasta&Steak一定是你的不二選擇！這裡不僅有創意十足的美食，還有舒適的用餐環境，絕對能夠滿足你對美食的期待。而且超優美的用餐環境讓你無論是聚餐、約會還是家庭聚會，高沐都是旅遊台中一中街必吃的美食餐廳喔!

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高沐Pasta&Steak店家資訊

推薦指數:⭐⭐⭐⭐⭐

粉專：高沐 Pasta&Steak

地址：台中市北區太平路19巷3弄15號

營業時間：12:00-21:00

電話：04-22250262