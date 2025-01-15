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宜蘭三星鄉的五分醒民宿！遠離城市的喧囂

2025年菜外帶
2025-01-15 23:56:00 文字：𝐅𝐨𝐨𝐝𝐢𝐞 𝐓𝐞𝐚𝐦 暖男
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𝐅𝐨𝐨𝐝𝐢𝐞 𝐓𝐞𝐚𝐦 暖男

𝐅𝐨𝐨𝐝𝐢𝐞 𝐓𝐞𝐚𝐦 暖男

今天入住了宜蘭三星鄉的五分醒民宿！這裡位於羅東、員山和三星的交界處，
四周被綠油油的稻田包圍，完全遠離城市喧囂，來這裡，保證讓你心情大放送！🍃」
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「這兩棟全新落成的包棟民宿，設計超級有感！從外到內，精緻又有品味，感覺每個角落都充滿愛和心思❤️！
而且有獨棟電梯，讓你行李一秒上樓，超級方便！🏋️‍♀️」
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「進入客廳就被這個超寬敞沙發區驚艷！聚會的完美場所，超大空間，隨時都能開啟Netflix追劇模式📺！

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不僅如此，還有最新型的過山車電動麻將桌，快樂無限！🎲想看電影？
4K投影設備開啟，準備好爆米花了嗎🍿！還有庭院烤肉區，無論天氣如何，都能大快朵頤🔥！」

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「每間客房都超有度假感！這間『田園全景四人房』大落地窗讓陽光灑進來，白天夜晚都超美💛！
兩張超大雙人床，讓你一覺到天亮！

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🛌而且50吋4K HDR SONY網路電視，隨時追劇超爽📱！
HITACHI冷暖空調讓你一年四季都舒適！❄️☀️」

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「浴室超大，還有暖氣設施，冬天洗澡暖呼呼💦，還有小陽台，呼吸新鮮空氣，享受自然！🍃」

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「廚房設備超齊全，輕鬆變身大廚！隨時準備晚餐，沖一杯手沖咖啡，享受悠閒時光☕！Panasonic自動製冰智慧冰箱，隨時享受冰涼飲品🥶！」
 

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五分醒

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place宜蘭縣三星鄉五分路一段143號
4.85 starstarstarstar_halfstar_border
環境設備
5.00
服務
5.00
交通便利
4.50
CP值
4.50
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