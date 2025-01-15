今天入住了宜蘭三星鄉的五分醒民宿！這裡位於羅東、員山和三星的交界處，

四周被綠油油的稻田包圍，完全遠離城市喧囂，來這裡，保證讓你心情大放送！🍃」



「這兩棟全新落成的包棟民宿，設計超級有感！從外到內，精緻又有品味，感覺每個角落都充滿愛和心思❤️！

而且有獨棟電梯，讓你行李一秒上樓，超級方便！🏋️‍♀️」



「進入客廳就被這個超寬敞沙發區驚艷！聚會的完美場所，超大空間，隨時都能開啟Netflix追劇模式📺！



不僅如此，還有最新型的過山車電動麻將桌，快樂無限！🎲想看電影？

4K投影設備開啟，準備好爆米花了嗎🍿！還有庭院烤肉區，無論天氣如何，都能大快朵頤🔥！」

「每間客房都超有度假感！這間『田園全景四人房』大落地窗讓陽光灑進來，白天夜晚都超美💛！

兩張超大雙人床，讓你一覺到天亮！



🛌而且50吋4K HDR SONY網路電視，隨時追劇超爽📱！

HITACHI冷暖空調讓你一年四季都舒適！❄️☀️」

「浴室超大，還有暖氣設施，冬天洗澡暖呼呼💦，還有小陽台，呼吸新鮮空氣，享受自然！🍃」

「廚房設備超齊全，輕鬆變身大廚！隨時準備晚餐，沖一杯手沖咖啡，享受悠閒時光☕！Panasonic自動製冰智慧冰箱，隨時享受冰涼飲品🥶！」

