遼寧夜市美食很多，鄰近夜市的【老睦家】就在遼寧街上，台南知名的炒鱔魚、沙茶魚頭火鍋、海鮮料理、肉類料理等各式台菜料理都能吃到，除了單點外店家也有提供超值的台菜無菜單料理，一個人880元（五人以上即可預約），菜色內容包含招牌炒鱔魚跟沙茶魚頭火鍋，其他菜色隨季節更換，用餐空間溫馨舒適、料理美味，還不收服務費，是台北朋友聚餐、家庭聚餐好選擇！

近遼寧夜市的老睦家1980年三重路邊攤起家，至今已40年餘年歷史了，可以說是台北老字號台菜餐廳，幾年前搬遷至遼寧街，目前由第二代年輕老闆接手經營，對於菜色料理也絲毫不馬虎，實際來用餐後就能體會到老闆的真功夫，用餐建議事先訂位！

老睦家距離捷運南京復興站步行約10分鐘，鄰近也有收費停車場。

ADD:台北市中山區遼寧街16號

TEL:02 2773-1887

營業時間:11:30~14:00/17:30~21:30（每週一公休，異動調整請參閱Google或FB）

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老睦家內用空間不大，桌位數不多，但環境氛圍很不錯，建議用餐前事先訂位，有三張大圓桌，特別適合聚餐，店家也有提供包場，有需要請洽詢店家。

老睦家菜單及價格

料理選擇豐富，可單點也有2-6人合菜以及預約制無菜單料理，有些料理需要事先點餐，像是大頭鰱魚頭沙茶鍋、老睦燉雞鍋等，想吃的話記得先預約。

迎接2025年新年推出除夕圍爐外帶年菜，一組5800元，團圓飯可以考慮喔。

涼拌醋溜魚皮

原本我很怕會有腥味，結果完全沒有，超厚實新鮮魚皮帶著滿滿的膠質感，彈實爽脆、清爽沽溜，微酸口感解膩開胃。

大頭鰱魚頭沙茶鍋

老睦家的汕頭沙茶鍋超推薦，不吃魚的話店家也很貼心有推出雪花牛沙茶鍋或是松坂豚沙茶鍋，將魚換成新鮮的肉片上桌，讓大家一邊吃也能一邊享受涮肉的樂趣！讓人很滿足的一鍋，很大一鍋料也非常豐富，喜歡吃辣的話也可以加價升級為麻辣沙茶鍋。

魚頭採用大頭活鰱魚，先炸至金黃香酥將魚肉的肉汁鎖住，再放入沙茶湯底內，魚頭很大一顆，魚肉也不少，特別適合喜歡啃魚頭的人，越啃越滿足！

採用秘製沙茶加上大骨、扁魚、蝦米及多種蔬果熬煮的沙茶湯底甘甜且濃郁，越煮越香。

料多實在的一鍋，除了大鰱魚頭外還有好多的配料，裡面有排骨酥、金針菇、玉米、貢丸、凍豆腐、魚餃、芋頭、南瓜、高麗菜、豆皮及蛋酥等，真材實料，吃起來超滿足。

煙燻蔗香雞

預約才能吃到的美味，不得不稱讚這油亮的蔗香雞真的好嫩好好吃，帶有煙燻的香氣，每一塊雞肉都鮮嫩多汁、蔗香入味，就連雞皮也好吃。

老睦炒鱔魚

不用到台南就能吃到超讚的炒鱔魚，老睦家的炒鱔魚真的很厲害，無論風味或鱔魚口感都讓人讚不絕口，可以吃到鱔魚的脆度和彈牙的口感，還有鱔魚的香氣也會在口中散發開來，充滿鍋氣味的醬汁下飯美味。

梅干滷肉飯

採用的是偏肥的滷肉我個人是蠻喜歡的，吃起來帶著油香卻沒油膩感，加上梅干菜讓滷肉飯風味口感都升級了，吃起來鹹香回甘，更有層次感，越吃越涮嘴。

手作花枝蝦排

這道也是老睦家的推薦菜，大人小孩都好愛吃，尤其我兒子超愛，我跟孩子把拔只吃到少少幾塊就被整盤吃光光了！一口咬下，喀滋作響，可以吃到花枝漿的脆彈、蝦仁的鮮美，滿滿大海鮮甜的滋味。

瑤柱扒時蔬

色香味俱全的時蔬料理，除了新鮮的蔬菜及干貝外還有美人菇及滑嫩的蛋花等搭配，豐富且美味的一道料理，是想要吃蔬菜但卻不想單單就是一盤炒青菜而已的好選擇。

干貝的量還挺多，跟蔬菜搭配著吃鮮美感十足。

酸薑松阪豬

酸鹹薑汁配松阪豬超合拍，很喜歡松阪豬Q彈脆嫩的口感，濃郁的醬香、薑香下飯美味。

芙蓉手撥蝦

這道也是預約才吃得到的功夫菜，蝦子剝殼後裹粉下鍋炸，每一隻蝦子都好大且新鮮，底下搭配著筍子、蛋花及洋蔥等大火炒過的配料，這一道也超推薦。

吃前要先將蝦子及配料拌在一起，蝦子紮實脆彈、配料鹹香下飯，尤其是筍子脆脆的口感讓這一盤料理增色不少，更豐富有層次感。

還在找台北炒鱔魚、沙茶魚頭火鍋、台菜料理或是聚餐餐廳嗎？強烈推薦鄰近遼寧夜市的 老睦家 給大家，還沒吃完時大顆呆把拔就在說著想要帶家人來吃，吃完也真的念念不忘，最後提醒大家想吃記得事先預約，才能確保有桌位以及吃到想吃的料理喔！

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