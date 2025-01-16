今天要來帶大家品嚐一場牛肉盛宴！位於台南中西區中華路二段上的 「牧鍋頂級熟成牛鍋物」，這裡不只是吃鍋，還是吃牛的藝術！🍲

這裡採單點制，每人 118 元鍋底費，加收 10% 服務費。

湯頭可以選兩種，我點了招牌的 牛骨清燉湯 和 辣子湯，喝完我直接跪了，辣子湯的辣感辣得高級，涮牛肉，涮靈魂，涮到讓人懷疑我是不是湯的分身～😂

必點推薦來了！

牛控拼盤（938 元/15oz）

不知道點什麼部位？這盤解決你的選擇困難症：雪花肩排、上肩花腱、腰內、肋條一次安排！涮到粉嫩立刻入口，嫩得像牛自己在你嘴裡表演軟骨功～💃 除了肋條需要煮全熟，其他都是嫩到極致的享受！

牛舌肉（358 元）

全熟牛舌，Q彈脆爽，彷彿牛在說：「謝謝你細細品味我的靈魂。」牛舌控必點，不點就對不起自己！

手打鮮芋肉滑（148 元）

芋頭跟肉的比例精準得像建築結構設計師精算過，兩份一組，吃完會想再來一組，CP 值高到令人感動！

極品豪貝拼盤（558 元）

愛海鮮的朋友，點這盤！肥美牡蠣與干貝，簡直像海鮮版的「超大杯珍奶」一樣滿足！

重點來了，自助區有 十勝冰淇淋

各種醬料隨你配，邊吃邊玩根本大人版樂高～🎉

假日用餐記得先訂位，不然只能流口水站門口～趕快來 牧鍋，吃牛、涮肉、喝湯，感受頂級熟成牛肉的無限魅力！🍖