今年最夯的話題，你去魷魚遊戲了嗎？全聯這次跟Netflix合作，重現魷魚遊戲經典場景，只要加入全支付，讓你可以身歷其境，體驗真人版魷魚遊戲，配戴手環、拍照編號上傳、彷真的英熙娃娃、金豬撒幣秀、真是好玩又好拍，錯過機會不在，地點就在松山文創園區2號倉庫，挑戰成功還送你60點可以買全聯商品，送金彩456彩券或麵包，還有專屬自己的發票紀念，展期只到2025/2/2,喜歡的朋友要把握機會來參與。

全聯魷戲中心內有3關遊戲、4項體驗和5大展區，讓你不僅只有看，還可以成為劇中玩家，置身魷魚遊戲場景，挑戰只有1%中獎機率得到8800元。

光外型就超好拍的，粉紅守衛、迷宮式樓梯設計。

每次場次30人，15人預約15人現場排， 只要下載全支付註冊會員就能進場。

假日人真的超多的，建議想玩可以提早來排。

首先先選自己喜歡的號碼穿上掃描入場。

本活動限16歲以上自然人免費參加，有兩種方式報名：網路預約和現場排隊。

運氣好還會遇到扮演孔劉角色的「畫片男」，可以合影及玩畫片遊戲。影片分享

首先會公告遊戲規則，接下來就開始進行活動。

紅衣守衛會先幫你配載專屬手環和拍照上傳。

看到自己的相片出現在大螢幕相片牆上，真的好酷，感覺自己就是參賽者之一。

還可以與粉紅守衛合影。

第一關：123福利熊，也就是最刺激的英熙娃娃。影片分享

3.5米高英熙娃娃真的超大超逼真的，當熟悉的音樂響起，大家可以趕快前往，但當音樂停下時必須靜止不動，全隊挑戰成功就可以拿到10點。

難得機會，遊戲結束後別忘了與英熙娃娃合影。

第二關：冰箱繞圈圈：任務很簡單，只要記住螢幕上的購物清單，搜集完成拿到收銀台點交，就可以獲得50點。這關時間很長，還有時間可以拍照，原則上每個人都會過關，不用擔心。

工作人員還會幫忙與金豬合影。

第三關：OX試吃攤，選O只有1%機率中888魷點，選X則有100%可以帶走聯名麵包。

最後會進入控制室，看到你的遊戲發票，上面印有你的玩家頭像和闖關記錄，可以拍照或錄影你被拍到的畫面，也相當有趣。

上面印有你的玩家頭像和闖關記錄，掃QR code就可以直接下載彩色版。

玩遊戲就可以現賺60點，裡面有超巿，有許多經典聯名的商品可以購買。價格感覺都不貴。

松山文創園區最新戶外展覽:STAYREAL PARK城市漫遊計劃台北站

STAYREAL PARK純真公園台北站

展覽日期：2024/12/19(四) – 2025/1/12(日)

地點：松山文創園區-椰林大道&巴洛克花園

展覽開放時間：每日11:00–20:00

STAYREAL PARK台北站以"乾杯台北"為主題

戶外也有魷魚遊戲快閃，很幸福可以遇到，一樣下載全支付即可免費玩，大人下載小朋友也可以玩。

大巨蛋免費展覽

周邊美食：陶板屋

松山文創園區 二號倉庫:台北市信義區光復南路133號

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