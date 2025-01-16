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全聯魷戲中心|免費玩魷魚遊戲|松菸2號倉庫|還原經典現場|闖三關拿60點|免費送金彩456彩券|魷戲中心直贏店等你來挑戰

2025年菜外帶
2025-01-16 08:53:00 文字：大海愛上藍天
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大海愛上藍天

大海愛上藍天

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今年最夯的話題，你去魷魚遊戲了嗎？全聯這次跟Netflix合作，重現魷魚遊戲經典場景，只要加入全支付，讓你可以身歷其境，體驗真人版魷魚遊戲，配戴手環、拍照編號上傳、彷真的英熙娃娃、金豬撒幣秀、真是好玩又好拍，錯過機會不在，地點就在松山文創園區2號倉庫，挑戰成功還送你60點可以買全聯商品，送金彩456彩券或麵包，還有專屬自己的發票紀念，展期只到2025/2/2,喜歡的朋友要把握機會來參與。

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全聯魷戲中心內有3關遊戲、4項體驗和5大展區，讓你不僅只有看，還可以成為劇中玩家，置身魷魚遊戲場景，挑戰只有1%中獎機率得到8800元。

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光外型就超好拍的，粉紅守衛、迷宮式樓梯設計。

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每次場次30人，15人預約15人現場排， 只要下載全支付註冊會員就能進場。

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假日人真的超多的，建議想玩可以提早來排。

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首先先選自己喜歡的號碼穿上掃描入場。

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本活動限16歲以上自然人免費參加，有兩種方式報名：網路預約和現場排隊。

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運氣好還會遇到扮演孔劉角色的「畫片男」，可以合影及玩畫片遊戲。影片分享

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首先會公告遊戲規則，接下來就開始進行活動。

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紅衣守衛會先幫你配載專屬手環和拍照上傳。

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看到自己的相片出現在大螢幕相片牆上，真的好酷，感覺自己就是參賽者之一。

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還可以與粉紅守衛合影。

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第一關：123福利熊，也就是最刺激的英熙娃娃。影片分享

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3.5米高英熙娃娃真的超大超逼真的，當熟悉的音樂響起，大家可以趕快前往，但當音樂停下時必須靜止不動，全隊挑戰成功就可以拿到10點。

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難得機會，遊戲結束後別忘了與英熙娃娃合影。

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第二關：冰箱繞圈圈：任務很簡單，只要記住螢幕上的購物清單，搜集完成拿到收銀台點交，就可以獲得50點。這關時間很長，還有時間可以拍照，原則上每個人都會過關，不用擔心。

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工作人員還會幫忙與金豬合影。

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第三關：OX試吃攤，選O只有1%機率中888魷點，選X則有100%可以帶走聯名麵包。

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最後會進入控制室，看到你的遊戲發票，上面印有你的玩家頭像和闖關記錄，可以拍照或錄影你被拍到的畫面，也相當有趣。 

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上面印有你的玩家頭像和闖關記錄，掃QR code就可以直接下載彩色版。

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玩遊戲就可以現賺60點，裡面有超巿，有許多經典聯名的商品可以購買。價格感覺都不貴。

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松山文創園區最新戶外展覽:STAYREAL PARK城市漫遊計劃台北站

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STAYREAL PARK純真公園台北站

展覽日期：2024/12/19(四) – 2025/1/12(日)

地點：松山文創園區-椰林大道&巴洛克花園

展覽開放時間：每日11:00–20:00

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STAYREAL PARK台北站以"乾杯台北"為主題

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戶外也有魷魚遊戲快閃，很幸福可以遇到，一樣下載全支付即可免費玩，大人下載小朋友也可以玩。

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大巨蛋免費展覽 

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周邊美食：陶板屋

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松山文創園區 二號倉庫:台北市信義區光復南路133號 

台北最新美食天堂【大巨蛋遠東Garden City】花園綠廊周邊美食/全台最美的地下街/松山文創園區最新展覽/推薦三個信義區免費休憩區 

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台北東區平價早餐【老漿家】24小時營業隨時想吃都可以/文青風中式料理網美座位區/超牌必點天婦羅炸蝦蛋餅/敦南之森360度LED光之樹 

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台北信義區平價鐵板燒【寅和鐵板燒】隱身台北巿區巷弄內人氣美食/捷運市政府站旁/可以自選青菜/精緻擺盤套餐220元起/台北CP值高鐵板燒餐廳 

王品全新鐵板燒【就饗鐵板燒】套餐318元起青菜就饗吧無限享用/招牌必點雙人海陸套餐/現炒青菜飲品雙淇淋吃到飽無限享用/台北CP值高平價鐵板燒  

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