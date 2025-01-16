緣道觀音廟2025年新春祈福慶典超豐盛

「平安福」及《聖財金》引爆排隊熱潮

2025年新春，緣道觀音廟的「觀音送福」聖財金擲筊求取活動，甫一推出，立即造成轟動，現場直播更吸引中南部民眾揪團乘坐遊覽車北上、甚至連美國、歐洲、東南亞、日韓亦專程返台的民眾前往求取，連續週日引爆排隊熱潮。只需一筊即可求得「觀音送福」聖財金，讓廟方準備的數量半小時就求罄，住持當場加碼，讓民眾大開心，更讓園區內33尊觀音爆紅。

緣道觀音廟2025年新春祈福「平安福」及「觀音送福」大放送

另外緣道觀音廟行之有年的「吉祥如意平安福」，2025年共有金、橘、藍、綠四款四色，採用「非常有用」圖騰設計，令人愛不釋手。廟方今年四款顏色採「盲盒」式發放，每場次直到第一位求到，才會揭曉謎底。開箱及求取過程緊張刺激，笑聲掌聲念佛聲不斷。歡迎民眾農曆期間前往緣道觀音廟求取「平安福」及《聖財金》雙重祈福禮，祝大家旺運旺財諸事順遂一整年！

「觀音送福」聖財金

緣道觀音廟2025年新春福氣大放送，首度新增「觀音送福」聖財金擲筊求取活動，於佛前擲出一個「聖筊」，即可獲得以「非常有用」紅包袋盛裝的「觀音送福」聖財金，當作開運錢母，保佑民衆財運亨通。「觀音送福」聖財金由一個五元及六個一元組成，應用易經八卦「一六共宗」原理，為祈求者帶來興旺的運勢。

「觀音送福」聖財金特別請出坐落於緣道觀音廟庭園內的33尊觀音，暨騎龍觀音、文殊、普賢、地藏四大菩薩聯袂送福。每個「非常有用」紅包袋內，皆有一尊觀音或菩薩送福，送給民眾一句佛法，讓民眾活用於生活中，吉星高照好運連連。

2025年元旦甫推出的「觀音送福」聖財金活動，引爆民眾排隊熱潮，錢母在手發財看我！2025年農曆春節初一至初五歡喜接力，可求取「觀音送福」聖財金，更特別於初一晚上5點在「淡水•千手千眼觀世音菩薩」聖地推出聖財金【唯一佛乘‧獨一場】，這是今年唯一一場的升級版「聖財金」，敬邀四大菩薩——騎龍觀音、文殊菩薩、地藏菩薩、普賢菩薩與佛乘宗第一代祖師——妙空祖師菩薩，佛力加持送福給民眾。【唯一佛乘‧獨一場】的獨特性就宛如隱藏版、異色版一樣，稀有難得，千萬不可錯過。

「觀音送福」聖財金擲筊求取活動，只要擲出一個「聖筊」，即可獲得。

民眾隨機求到哪一尊觀音、菩薩送福，即是與那尊觀音、菩薩有緣，可至該尊觀音佛像前上香表達感謝，祈求一年吉祥如意！把《聖財金》紅包袋放在枕頭下，更能增財運添福報。由於不限求取次數，自用或贈給親友皆宜。已有民眾摩拳擦掌，預備求好求滿，將37尊觀音及菩薩都請回家！

「觀音送福」聖財金求取方式：https://fb.watch/x0BOSkCRQR/

「吉祥如意平安福」

「吉祥如意平安福」為緣道觀音廟所獨家特有，由佛乘宗第三代宗師善單開光加持，正面鑄印了緣道觀音廟「鎮山石寶」上的「觀音力」三字，代表觀音菩薩的大慈悲力庇佑眾生。並聘請國寶級雕刻大師以手工敲打上萬針而成，因其造型典雅、別具創意，每年皆吸引大批民衆虔誠求取，更視為藝術品珍貴收藏。

「吉祥如意平安福」內藏有紫色「吉祥如意」宗師祈福墨寶。跨年限定金色款內裝有「宗師供佛香」，可獲諸佛庇佑加持。年度特別色款內裝有「菩提行道沙」，可保諸事順遂圓滿。緣道觀音廟於每年國曆跨年與農曆新春期間，限定限量開放求取，在大自在王佛的見證下，連續擲出三個「聖筊」的幸運兒，即可將福氣帶回家，得諸佛菩薩庇佑當年的財運、事業、健康、平安等萬事如意。

2025年的「吉祥如意平安福」，特別結合法界圖騰「非常有用」做設計，除了跨年限定金色款，另有年度特別色款橘、藍、綠共三色。四款顏色、外觀皆不同，但同樣具足諸佛不可思議力，蘊含平安興旺的祈福能量。「平安福」每年限量求取，今年四款顏色隨機發放，讓求取民眾更添趣味、充滿期待。

鐘鼓齊鳴．煙火秀

此外，除夕夜當晚將於「淡水•千手千眼觀世音菩薩」首度舉辦鐘鼓齊鳴108響，為十方眾生祈福。聖觀音座下煙火秀，為您除舊布新、祈福迎新年！

「淡水•千手千眼觀世音菩薩」新春祈福慶典，從除夕「鐘鼓齊鳴．煙火秀」拉開序幕。

《聖觀音•佛光普照》光雕秀

2025年1月 29 日（初一）夜間7點，於「淡水•千手千眼觀世音菩薩」聖地，將以千手觀音為核心主題，結合佛法智慧與藝術創意，打造震撼人心的《聖觀音•佛光普照》光雕秀，呈現前所未有的佛光盛宴。

《聖觀音•佛光普照》光雕秀，結合佛法智慧與藝術創意，震撼人心。

透過投影技術與LED燈光雕塑，五彩光影交織變幻，發心助建千手法輪盤的所有大德姓名，隨著真言誦音樂旋轉、閃爍、流動在金氏世界紀錄TM最大的鋼製雕塑——千手千眼觀世音菩薩聖像上，演繹出眾生對光明圓滿善的追求，更強烈衝擊五感，為身心靈帶來既酷炫、華麗又純淨的多重體驗！

光雕秀影片連結https://www.facebook.com/reel/1276907126887097

穿越古今的市集與廟會

「千牽手市集」與「福氣廟會」好玩又好吃，是2025年新春期間的一大吸睛焦點，從初一至初五、分別於「淡水•千手千眼觀世音菩薩」及緣道觀音廟熱鬧開張，匯聚創意十足的文創攤位，別開生面精彩紛呈。傳統小吃與各地美食，營造濃厚的年節氛圍，適合親子同遊，擁有不一樣的逛市集體驗，一起寫下珍貴回憶。

民眾來到「千牽手市集」，透過穿越古代換裝拍照，記錄新年的幸福當下。

千牽手市集用心規劃，民眾不僅可以穿越古代換裝拍照，記錄新年的幸福當下，亦能享受精心準備的特色料理，讓味蕾品嚐難忘的美食。市集期間還會舉辦公益活動，讓民眾在購物時也能發揮愛心。

新春開心藝術展

2025年初一至初五，「淡水•千手千眼觀世音菩薩」聖地同時舉辦「新春開心藝術展」，與民眾共度充滿創意與哲思的美好時光。

本次展出《Gaga系列》，是藝術家在康復的過程中，以小朋友的鼓勵為靈感，所進行的全新創作。作品剖析最深層的自我，用正能量超越病苦安於病苦，生命的韌性令人動容，更閃亮著藝術的溫暖，深深引動觀者的共鳴。

▍2025 緣道觀音廟‧祈求「平安福」、「聖財金」時間表

1/19(日)、1/26(日) 平安福、聖財金

上午11:00～12:00 「聖財金」一筊定因緣

下午01:30～03:00 「平安福」三筊定因緣‧「聖財金」一筊定因緣

1/29(三)初一 ～ 2/2(日)初五 平安福、聖財金

上午11:00～12:00 「聖財金」一筊定因緣

下午01:30～03:00 「平安福」三筊定因緣‧「聖財金」一筊定因緣

緣道觀音廟

地址：新北市淡水區安子內3號

電話：+886-2-2626-9242

網址：https://www.yuandao.org.tw/

FB：https://www.facebook.com/yuandao.org

「淡水‧千手千眼觀世音菩薩」聖像

地址：新北市淡水區頂田寮路1000號