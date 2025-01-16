去花卉試驗中心前，先來到了士林官邸公園賞花

目前梅花約三、四成，有些花苞似乎剛冒出還很小

但也有幾棵開得蠻茂盛的，雖然不多但也適合拍照

玫瑰園大部分是剪枝狀態，為玫瑰展做準備

落羽松就真的很好拍很壯觀喔！

（賞花日期：2025/01/13）

▲圖片下載自花in台北

▲一到入口發現有鬱金香及風車裝飾，讓人開始期待2/13-2/23的鬱金香展了！

▲木架下有隻慵懶小貓在曬太陽，第一次在這邊看到貓貓

▲先來玫瑰園走走

▲雖然玫瑰植株大部分都被修剪看起來光禿禿的，但也有幾區開得花團錦簇

▲熱情如火的紅隊長

▲有些大花品種即便數量不多也非常吸睛

▲各種不同的花色與花形，甚至花辮都很有看頭

▲步道兩旁是梅樹，大都是花苞狀態

▲梅花枝條又細又長

加上花朵跟指甲片一樣大小，頭一直仰著拍照感覺好像要扭到一樣

▲梅花在嚴寒的冬日依舊傲然挺立，獨自盛開！

▲飛舞的蜜蜂正準備停下腳步採蜜

▲椰林大道旁的落羽松

▲台北士林萬麗酒店Renaissance Taipei Shihlin Hotel

▲靠近中山北路這邊的梅花目前也是不多

或許再過一周花況會更優，畢竟現在也很多花苞囉！

【士林官邸公園】

地址：台北市士林區福林路60號

電話：02-28812512

開放時間：08:00-18:00

捷運士林站二號出口左轉，過中山北路

步行約十分鐘左右

（依個人腳程，步行時間略有差異）

士林官邸旅客FB

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