為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 【台北市士林區】2025士林官邸公園踏青賞梅｜落羽松｜玫瑰｜捷運士林站二號出口｜公園周邊有收費停車場

【台北市士林區】2025士林官邸公園踏青賞梅｜落羽松｜玫瑰｜捷運士林站二號出口｜公園周邊有收費停車場

2025年菜外帶
2025-01-16 11:04:00 文字：珍妮佛的花草呢喃
share
珍妮佛的花草呢喃

珍妮佛的花草呢喃

3.jpg

花卉試驗中心前，先來到了士林官邸公園賞花

目前梅花約三、四成，有些花苞似乎剛冒出還很小

但也有幾棵開得蠻茂盛的，雖然不多但也適合拍照

玫瑰園大部分是剪枝狀態，為玫瑰展做準備

落羽松就真的很好拍很壯觀喔！

 

（賞花日期：2025/01/13）

1225_2025花in台北_賞花地圖.jpg

▲圖片下載自花in台北

 

0.jpg

▲一到入口發現有鬱金香及風車裝飾，讓人開始期待2/13-2/23的鬱金香展了！

 

3.jpg

5.jpg

6.jpg

▲木架下有隻慵懶小貓在曬太陽，第一次在這邊看到貓貓

 

8.jpg

9.jpg

▲先來玫瑰園走走

 

31-A.jpg

▲雖然玫瑰植株大部分都被修剪看起來光禿禿的，但也有幾區開得花團錦簇

 

9-B.jpg

▲熱情如火的紅隊長

 

10.jpg

12.jpg

14.jpg

15.jpg

▲有些大花品種即便數量不多也非常吸睛

 

16.jpg

17.jpg

13.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg

22.jpg

23.jpg

25.jpg

26.jpg

27.jpg

▲各種不同的花色與花形，甚至花辮都很有看頭

 

28.jpg

30.jpg

31.jpg

32.jpg

▲步道兩旁是梅樹，大都是花苞狀態

 

33.jpg

53.jpg

34.jpg

▲梅花枝條又細又長

加上花朵跟指甲片一樣大小，頭一直仰著拍照感覺好像要扭到一樣

 

40.jpg

▲梅花在嚴寒的冬日依舊傲然挺立，獨自盛開！

 

40-P.jpg

41.jpg

44.jpg

52.jpg

51.jpg

48.jpg

54.jpg

55.jpg

56.jpg

57.jpg

▲飛舞的蜜蜂正準備停下腳步採蜜

 

58.jpg

59.jpg

▲椰林大道旁的落羽松

 

63-C.jpg

64.jpg

65.jpg

66.jpg

67.jpg

68.jpg

69.jpg

70.jpg

71.jpg

74.jpg

75.jpg

76.jpg

77.jpg

78.jpg

72.jpg

78H.jpg

▲台北士林萬麗酒店Renaissance Taipei Shihlin Hotel

 

78-L.jpg

79.jpg

80.jpg

▲靠近中山北路這邊的梅花目前也是不多

 

81.jpg

46.jpg

36.jpg

或許再過一周花況會更優，畢竟現在也很多花苞囉！

 

【士林官邸公園】

地址：台北市士林區福林路60號

電話：02-28812512

開放時間：08:00-18:00

捷運士林站二號出口左轉，過中山北路

步行約十分鐘左右

（依個人腳程，步行時間略有差異）

士林官邸旅客FB

花ｉｎ台北

✿點此瀏覽更多大台北地區美食、旅遊景點✿

http://julialkpkpk.pixnet.net/blog/category/4561538

創作者介紹
創作者 珍妮佛 的頭像
珍妮佛

❤珍妮佛的花草呢喃❤

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up