

桃園美食│鮮芋仙桃園桃鶯店：冬季新品限定

芋頭椰奶復興【超芋圓主義】【浪漫紫芋】



每次想喝甜湯時我都會想起鮮芋仙，

從學生時代就很愛他們的仙草一號，

最近天氣開始轉涼也很想來碗熱熱的甜品，

今年夏天鮮芋仙重啟2021年的經典口味－［奶茶冰沙］後，

最近也推出了兩款冬天暖呼呼的甜湯椰奶印象派系列 ，

復刻每年鮮芋仙冬季鮮粉們瘋狂敲碗的芋頭椰奶湯［芋頭椰奶］復興！





▾決定點兩款新品來當下午茶點心來吃一下。





▾鮮芋仙桃園桃鶯店的內用座位相當寬敞且乾淨。

▾上桌囉~整碗滿滿的料，有我最愛的紫米，女孩兒吃很不錯唷。

▾超芋圓主義

芋頭椰奶湯底搭配今年全新配料巨無霸芋圓 。



▾超過指節大小的芋圓口感十足， 比一般芋圓還要再大4倍，

大口咬起來Q彈有嚼勁。



還有大方不手軟的紫米球作陪， 與甜湯融合吃起來有夠滿足。



▾浪漫紫芋

芋頭椰奶湯融入以浪漫紫白色為主的配料。



▾軟Q紫薯圓、白玉湯圓、芋頭丁、紫米粥，

有嚼的有咬的各種口感堆疊起來充滿層次，享受品嚐紫色氛圍有種滿滿的幸福感。



這兩款新品的特色不分軒輊， 推薦一定要帶朋友來一起享用，

這樣才能不放過任何一個美味~



👉鮮芋仙官網👈