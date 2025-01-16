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桃園美食│鮮芋仙桃園桃鶯店：冬季新品限定芋頭椰奶復興【超芋圓主義】巨無霸芋圓【浪漫紫芋】浪漫紫薯配料│歡迎參觀－鮮芋仙美術館

2025年菜外帶 桃園甜點 全台甜點推薦 桃園下午茶 more
2025-01-16 12:35:00 文字：莊兔子
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莊兔子

莊兔子

 

桃園美食│鮮芋仙桃園桃鶯店：冬季新品限定芋頭椰奶復興【超芋圓主義】巨無霸芋圓【浪漫紫芋】浪漫紫薯配料│歡迎參觀－鮮芋仙美術館
桃園美食│鮮芋仙桃園桃鶯店：冬季新品限定
芋頭椰奶復興【超芋圓主義】【浪漫紫芋】

每次想喝甜湯時我都會想起鮮芋仙，
從學生時代就很愛他們的仙草一號，
最近天氣開始轉涼也很想來碗熱熱的甜品，
今年夏天鮮芋仙重啟2021年的經典口味－［奶茶冰沙］後，
最近也推出了兩款冬天暖呼呼的甜湯椰奶印象派系列
復刻每年鮮芋仙冬季鮮粉們瘋狂敲碗的芋頭椰奶湯［芋頭椰奶］復興！
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▾決定點兩款新品來當下午茶點心來吃一下。
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▾鮮芋仙桃園桃鶯店的內用座位相當寬敞且乾淨。

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▾上桌囉~整碗滿滿的料，有我最愛的紫米，女孩兒吃很不錯唷。

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超芋圓主義
芋頭椰奶湯底搭配今年全新配料巨無霸芋圓 。
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▾超過指節大小的芋圓口感十足， 比一般芋圓還要再大4倍
大口咬起來Q彈有嚼勁。
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還有大方不手軟的紫米球作陪， 與甜湯融合吃起來有夠滿足。
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浪漫紫芋
芋頭椰奶湯融入以浪漫紫白色為主的配料。
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▾軟Q紫薯圓白玉湯圓芋頭丁紫米粥
有嚼的有咬的各種口感堆疊起來充滿層次，享受品嚐紫色氛圍有種滿滿的幸福感。
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這兩款新品的特色不分軒輊， 推薦一定要帶朋友來一起享用，
這樣才能不放過任何一個美味~
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👉鮮芋仙官網👈

📍鮮芋仙桃園桃鶯店
11:00–22:00
桃園市桃園區桃鶯路84號
03 367 0091
#莊兔子貪吃日記 #跟著莊兔子到處玩

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🎬莊兔子 IG: instagram.com/anjo_chuang

創作者介紹
創作者 莊兔子Anjo女孩 的頭像 
莊兔子Anjo女孩的日常
🌸旅遊景點·美食推薦·煮婦烘培·小隻女穿搭🌸
與莊兔子一起過生活

我們老是為了生活，而忘了好好生活，
你是為「生活」而工作，還是為「工作」而生活。
選擇你真正喜歡的事物，才是真的「生活」，
如果你為了「工作」而活，﻿甚至放棄自己原有的生活，那你不是真的活著。

我是莊兔子， 我喜歡寫字、喜歡拍照、喜歡記錄生活的點滴。
在過了30多年為別人而活的人生後， 終於意識到人生不應該只有忙碌地工作，
我們更應該在意更多能帶來充實與美好的事。

這裡記錄著我走過的路與看過的風景，推薦給你們，歡迎與我一起看到更美的世界。
我與另一半靈魂的碎片Ken生活著，誓言攜手創造更美好的人生。

莊兔子除了撰寫美食旅遊文章另外還有📷攝影與文字創作
歡迎追蹤👉Anjo女孩的日常 www.instagram.com/anjo_girl_0630

攝影與文字創作📷 FB@Anjo女孩的日常

 

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鮮芋仙桃園桃鶯店

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place桃園市桃園區桃鶯路84號
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美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
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