

新手媽咪│桃園月子中心：心玥產後護理之家入住心得(桃園榮總產後護理之家)



先說我生產是在2023年的6月，

事隔一年才發文實在有點偷懶，畢竟自己帶孩子真的很忙很累，

一直想來跟家分享心玥產後護理之家結果拖著拖著就到現在了，

若價格或設施等等跟現在有出入也請見諒，

我提供的資訊都是以我當時入住的狀況所記錄。



另外我之前也有寫了一篇產前尋訪桃園市區月子中心的比較，

有興趣的準媽咪也可以參考看看~

因為大部分的月子中心在網路上的資訊很零碎也不是非常公開透明，

所以建議媽咪還是要辛苦點一家一家預約參觀洽詢才能得知更多的細節。



因為我想住至少2-3周的時間，又希望讓總預算能控制在10多萬，

所以我的每日房價設定在5-7千左右，

當時看了很多家桃園的月子中心，各種有名的、大小房的、

篩選後最後在桃園秉坤婦幼醫院附設產後護理之家與桃園榮總附設心玥產後護理之家之間猶豫，

在綜合考量後選定了心玥產後護理之家。



第一

為什麼最後會以醫院附設的月子中心考量呢?

因為詢問了一些朋友，新生兒黃疸的機率非常高，

而一般的月子中心是沒有辦法做黃疸照護的，所以嬰兒還是必須送回生產醫院，

這樣的孩子不在身邊又要開車奔波的狀況覺得不太妥當，

所以我們刪去了一般的月子中心。



第二

雖然我產檢與生產都是在桃園秉坤婦幼醫院，

但心玥產後護理之家對我們來說的便利性更佳、CP值更高，

交通上離老公上班地方更近，心玥產後護理之家的彈性更大，

因為太多媽咪是在桃園秉坤婦幼醫院生產，所以附設產後護理之家真的很熱門，

當時提早半年以預產期去詢問的時候，剩下的房間已不多，

另外萬一生產時間不在預期的日子，也只能暫時住在樓下的一般病房直到有空房釋出，

雖然病房價格比月子中心便宜一些，但舒適度是差很多的，

我是頭一胎所以預產期不準是非常有可能發生的變數，

而且桃園秉坤婦幼醫院附設產後護理之家，必須簽約住滿15天，

我聽過不少月子中心待不住提早退房的例子，所以也很擔心這中間有變化。



第三

雖然桃園秉坤婦幼醫院附設產後護理之家有提供在院生產的媽咪優惠價，

但還是不比心玥產後護理之家優惠，以相同的總預算，我可以住更久，

因此最後就可以跟大家來分享心玥產後護理之家的入住心得啦!



👩‍❤️‍👨 臺北榮民總醫院 桃園分院 附設心玥產後護理之家 👩‍❤️‍👨

心玥產後護理之家是桃園榮總公立醫院所經營，不像私人經營需要有業績壓力，

所以就沒有以量制價的綁約模式，

且房間夠多就直接幫我們留下了預產期前後2周的房間，以利生產日期的變化，

這對沒有經驗的媽咪來說是很大的定心丸。



心玥產後護理之家用單日計價的方式，讓媽咪能依自己的需求隨時做調整，

想住久一點或早點回家都可以自由決定，

而且連月子餐要訂購或暫停只要提早告知都可以隨心調整，

這對第一胎不知道到底需要休息多久的我來說，是非常貼心的服務。



強烈建議每個要住月子中心的媽咪在28周後就要開始整理行李了，

一方面到後期沒什麼體力趴趴走採購，一方面隨時都有可能提早生產，

像我就是意外提早了一個多月，在破水陣痛的忙亂之中，只想趕著去醫院，

所以慶幸我有提早把東西都準備好到行李箱裡面，爸爸只要負責找時間去載過來就好。





原先我們訂的是13坪大房（幸福房房型，定價8300、優惠價6800元）

因為有一房一廳還有沙發及書桌，感覺先生要辦公也比較方便，

但因為我提早生產太多，超過幫我們預留的兩週，

當下只有7坪溫馨房房型可以先入住，

但後來有大房釋出我也沒有搬過去，因為要搬東西實在太麻煩了

米寶幫我省下來的錢讓我可以多住月中休息幾天，

這樣一天價差2000元省下來的錢累積起來也是很可觀的。

我住的房號是26號，接待人員都說這裡是是cp很高的一間，小房的價錢大房的風景。



因為寶寶提早出生的體重稍輕，所以必須先住在隔壁桃園榮總的婦產科嬰兒房，直到體重達到標準後再進月子中心，

這個期間月子中心的房費會減免1000元/日，

這段時間只要想去看孩子，心玥產後護理之家的櫃檯小姐會在開放時間帶我們走過通道到醫院那邊看，

婦產科的嬰兒比較少，私心覺得米寶有種被VIP照護的感覺，

還好只住不到幾天體重就達標了。



建議要準備的物品清單：

私密處沖洗器、毛巾、冷敷袋、產褥墊、少量衛生棉、晚安褲、坐浴臉盆、濕紙巾、束腹帶、

牙刷、牙膏、按摩油、小擦巾、洗臉用品、臉部保養品、洗澡用品、身體乳液、胸部按摩乳液、按摩器、刮痧板、

乳頭保護膏、吸乳器、奶瓶、安撫奶嘴、嬰兒屁屁修護膏、嬰兒身體乳液、

媽媽的髮箍、髮圈、溢乳墊、內衣、襪子、外套、帽子、

益生菌、卵磷脂、敷胸部的高麗菜、減壓坐墊、

保溫瓶、衛生紙、現金、換洗內褲、外出衣服、毛毛拖鞋、月亮枕、

便當盒、環保餐具、手機充電線、口罩、隱形、眼鏡、電蚊拍。



如果家裡有補蚊燈或捕蚊拍建議可以帶一下，可能因為這邊靠近虎頭山有時候會有些不速之客。

也可以自己帶這種軟質的吸水踏墊，畢竟用小毛巾鋪在地上不太方便。



如果需要坐浴，可以自備一個臉盆，再跟護理師借架子，這樣使用起來方便。





如果有訂月子餐的話每天中午都會提供一包大風藥浴包，可以放在他們提供的水桶裡，用來擦澡或淋浴。



我很喜歡這邊的另一個原因是浴室非常的大，

尤其是淋浴空間，一般我看過的月子中心大概都只有這裡的一半。



洗手台的水龍頭是感應式的，有一下跟持續性兩種，很容易照鏡子的時候不小心感應到，稍微有點不方便。



吹風機這裡有提供，吹起來還蠻熱的，浴室還有暖風機，坐盆浴的時候很需要開避免著涼。

打掃阿姨每天會來收垃圾、掃地拖地、換毛巾、給新的月中服，每週更換一次床單。





依據我這次住兩個地方的經驗來說，都會有不少時候是必須被開門的時間，

但我相信住月子中心已經比其他休養方式的休息時間來得多很多了，

畢竟寶寶大部分的時間是在嬰兒室，環境至少是安靜的，

跟大家細數一下通常會有人進來的事由，

主要依序為：送早餐、醫生巡診、護理人員量測血壓、送午餐、送更洗衣物、收垃圾打掃、送晚餐，

這樣隨便數起來都有7次，還不算電話響起來的次數，

再加上餵奶、擠奶、照顧寶寶母嬰同室的時間，

有時還會有衛教課程、團體或私人課程，還要自己做一些產後運動等等，

所以基本上在月子中心的時間真的是非常忙碌的，一天能有半小時到1小時小睡片刻就蠻不錯的，

中間還需要張羅彌月禮的試吃、訂購、寄送事宜，(之後會再寫一篇試吃的比較文章，再等等我...)

還好我有婆婆幫忙很多，不然媽媽真的忙到翻。

每天小兒科醫生會透過電話告知寶貝的體重奶量，有什麼問題都可以直接詢問。

週二週四小兒科巡診，週四婦產科巡診，週一按摩，週二週三手工DIY，週六日團體衛教課。



如果時間允許盡量可以參加衛教課程、與手作DIY活動，

畢竟之後回家可沒有這麼多的優閒時間可以做這些事了。

推薦很划算的視障按摩，一樣因為回家之後可是會忙到沒時間休息，當然要趁這個時候享受一下。



不強迫母嬰同室，但回家前護理師會建議要過夜一次體驗看看，爸媽可以斟酌，

我個人覺得有體驗過才能先詢問可以如何處理突發狀況，

當晚我們真的很難睡覺，一方面寶寶會一直發出聲音，

另一方面在不是吃飯時間醒來哭鬧也手足無措，

最後還是請嬰兒室的護理師協助解危。



有贈送單邊泌乳課，我加價2000做了雙邊，

覺得可以一開始施作一次，

我的體質做一次之後就通暢很多，

建議媽咪有預算可以至少體驗一次。



贈送的寶寶游泳很可惜我們沒有使用到，因為寶寶需要體重達3600的樣子，

一開始來預約的時候有詢問萬一回家時體重還沒到的話怎麼辦，

我們兩人聽到的印象都是護理長說可以等之後再回來體驗，

但當我們要回家前詢問櫃檯時，卻說沒有這項規定，所以也就算了。



這邊對於月中餐的管理比較嚴格，只有一家金禧，

為了食安，餐點都是熟食，所以如果想吃水果的媽咪需要自己準備，

每周都有菜單可以預先決定要不要吃。



分享一些餐點照片，口味份量都還算不錯，

不過吃這麼多天也是會膩，而且經常忙到下一餐送來才正開始吃上一餐，

所以後來我都先停掉早餐。

金禧還不錯的是可以累積點數，所以到我回家時每一樣禮物都有換到了。



贈送的攝影是小詩琦，預約好時間就會安排一個房間獨立拍攝，

安撫師與攝影師的拍攝過程真的很專業，

最後要買多少張數就要自己決定啦~



月中服還蠻舒服的，可以選兩件式或洋裝形式，花樣跟寶寶穿的是同一系列。

以上跟大家分享了心玥產後護理之家入住心得，

有疑問都可以再詢問我喔~