新手媽咪│兒童午睡墊推薦：伯尼寢具－60支天絲兒童睡墊三件組

透氣排汗、防螨抗菌，最適合幼兒的睡墊睡袋

選擇伯尼寢具的原因

我家米寶從小就有輕微的敏感體質，經常哈啾、抓癢，需要非常注意用品的挑選，

而且小孩天生體溫比較高，也超級怕悶熱流汗，

每次在房間小睡，就算有幫他開冷氣，總還是睡到滿頭濕，看得媽媽我好心疼，

所以我一直想幫他挑選一個更透氣排汗又能抗塵蟎的舒適睡墊，

而且之後米寶也要準備進入團體生活，想說可以順便準備一組能讓他帶去學校的午覺睡墊。



天絲是我一直蠻喜歡的布料，材質非常親膚，

觸感接近蠶絲、羊絨那樣的滑順柔軟，

而且具有很好的吸濕排汗的特性，透氣度比純棉更好，

是最適合台灣潮濕悶熱的氣候使用，

並且能有效抑止細菌滋生同時防螨抗菌，

容易敏感的人使用也可以減少癢癢抓抓、哈啾哈啾。



伯尼寢具有特別為孩子設計的天絲兒童午睡墊，

比起一般的棉質睡墊更透氣涼爽，縱使是炎熱的夏天也能保持舒適安穩睡，

而且天絲能防螨抗菌，非常適合肌膚比較敏感的孩子

像米寶體溫偏高又這麼容易流汗的小孩，天絲吸濕排汗的特性是最適合了。



傳統的睡袋又占空間不好收納，

我選的這款伯尼寢具60支天絲兒童睡墊三件組-小恐龍摺疊起來很輕巧，攜帶相當方便。



而且60支天絲的布料編織密實具有韌性，不只觸感柔滑，還耐用耐洗，

經過多次水洗仍不易退色或起毛球。

使用心得

60支天絲兒童睡墊三件組-小恐龍一組有三件：睡墊、枕頭、兩用被。

睡墊內裡有鋪棉，整體厚薄適中。



尺寸135公分，也是市售最長的規格，

不怕用一陣子就睡不下了。



底部增加防滑設計，就算孩子在上面玩也不容易滑動。



枕頭側邊還增加了貼心的三顆鈕扣，可以與睡墊固定，

睡覺就不用怕枕頭跑來跑去。





兩用被表布採用60支天絲(300織)，四季皆可使用，

夏天可當涼被，冬天可額外塞入專屬規格的內被增加保暖，不用另外再買冬天的睡墊。



小米寶超喜歡這組60支天絲兒童睡墊三件組-小恐龍的，

我才收到從包裝袋拿出來，他就一直在上面走來走去，躺來躺去。

60支天絲兒童睡墊三件組-小恐龍最讓我喜歡的就是整組可水洗，

這對忙碌的媽媽來說超方便，

每次只要放進洗衣袋後，直接丟進洗衣機清洗就好，

建議使用清水或少量中性洗滌劑輔助，洗完自然風乾即可！

推薦正在為孩子尋找入學睡墊、睡袋的媽咪，

可以為孩子挑一款耐用、又材質又好的伯尼寢具。



品牌介紹

伯尼寢具以家的情感互動為核心，創造與家人舒適的床上時光，

不論是下班回家後的小憩，或是週末與小孩在床上嬉戲的時刻，

有通過SGS檢測、不含甲醛及游離螢光劑的好產品，全家都可以睡好又安心。



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