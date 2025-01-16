桃園 #龍潭乳姑山 新開幕的超美景觀餐廳

《見山景觀咖啡廳》

就位在乳姑山的半山腰上(沿途經過龍潭觀光大池、凌雲國中)，下國道三號龍潭交流道大約十五分鐘的車程就可以抵達，算是相當方便。

地理位置超好，在乳姑山的第一排(經過雲頂餐廳)

視野開闊無遮擋，還有腹地寬敞的停車場(超方便)

見山：遠離城市喧囂的靜謐天堂。

※天氣好時，可將台北101及桃園盆地的夜景盡收眼底。

戶外區座位的景觀超讚

但，冬天的風太大太冷

還是等溫暖一點再嘗試

店內的裝潢：寬敞的桌位&明亮的空間。

整體營造出溫馨且舒適的氛圍。

▼華麗的大月亮網美牆&玩偶們供拍照

▼超愛這大片的落地窗玻璃座位

透過落地窗向外眺望，滿眼皆是青翠的山景，讓人感覺彷彿置身於畫中。

還有大型的玩偶與我們作陪▼

菜單融合了異國特色

創意十足的美食餐點

也有經典的咖啡飲品

在此謹呈現部分菜單( 點選觀看更多)

《見山景觀咖啡廳》這裡也是家 #寵物友善餐廳 喔

當天雖未見到毛孩子同行，但店家注意事項有說明

不久後，機器人為我們送上了餐點。

本來以為只送一二道菜，但它全場跑，是勤奮又可愛的存在!!

來，跟著我們母子倆一起品嚐美食。

點餐的附餐濃湯▼

排餐沙拉：生菜沙拉外，有好吃又養生的地瓜。

店員推薦的小惡魔奶油雞肉燉飯(焗烤+$50)

微辣口感，與豐富的配料，讓人挺有食慾的!!

今日最期待的《舒肥水嫩法式鴨胸》

透過舒肥(sous vide)法精準控制溫度，使鴨胸達到全熟卻又軟嫩多汁的完美。

特殊油香咀嚼起來溢甜，伴隨櫛瓜或甜椒，不硬不乾柴好入口；油脂肥美、肉質軟嫩，鮮甜軟嫩的口感猶如鴨肉中的菲力。

深怕熊孩子吃不飽，點了炸物，份量都挺多的!!

馬茲瑞拉起司條

沾上莎莎醬(?)更好吃!!

黃金脆薯

雪花芋泥球：內餡是很紮實的芋泥&鹹蛋黃，鹹甜鹹甜好喫

最後的甜點&飲料登場啦!!

排餐附贈的甜點♡巧克力蛋糕 (入口即化)

搭配特調飲料(((黑糖珍珠鮮奶茶 & 金蘋柚子茶)))

二款都很濃郁好喝，一點都不馬虎隨便，真特調

越夜越美麗，吃飽喝足不急著離開：發呆、散步，

欣賞大自然賜予的美景，感受心靈的放鬆與愉悅。

安琪拉食後感：《見山》隱藏在青山間的山上景觀咖啡廳，彷彿是一處遠離塵囂的秘境。在這裡，不僅有美食美景(打破我對景觀餐廳、網美店的刻板印象，也能好吃又好拍)，無論是與親朋好友聊天談心聚會，抑或在這兒獨自閱讀、發呆、散步，都是一種享受，推薦給大家來發掘它的美好。

《見山景觀咖啡廳》

地址：桃園市龍潭區楊銅路二段562巷138-1號

電話 : 03-4806060

營業時間 ： 17:00 ~ 02:00 (星期六 17:00 ~ 03:00)

每星期三為公休日

IG官網：@jianshan2024

#見山 #見山景觀咖啡廳 #龍潭必吃 #異國美食 #桃園美食 #人氣美食 #桃園晚餐 #桃園夜景 #桃園必吃 #桃園 #龍潭乳姑山 #龍潭夜景區 #桃園夜景 #網美餐廳 #龍潭美食 #宵夜 #賞夜景 #見山景觀咖啡餐廳-桃園景觀餐廳 #龍潭夜景咖啡 #龍潭咖啡廳 #龍潭景觀餐廳 #龍潭景點 #桃園網美夜景 #龍潭網美夜景 #龍潭約會 #桃園約會 #咖啡廳推薦 #餐廳推薦 #餐酒館