#是美食呦 (●’◡’●)ﾉ•彰化鹿港

人生第一次品嚐「肉圓」就在肉圓林

去年年底安排跟家人到彰化鹿港一日遊，當日最讓我懷念的肯定是位於鹿港第一市場的 肉圓林 。

認真回想了一下，肉圓林是我人生第一次品嚐「肉圓」的店家，大概是國小的時候吧，那時候長輩們就很喜歡帶我們小孩子去鹿港吃喝玩樂，其中肉圓林在我們的鹿港遊程中，常被設為每去必訪店家，肉圓林的單純美味，讓我對肉圓這種食物有了一個很棒的第一印象。

關於環境

肉圓林靠近鹿港鎮第一公有零售市場，雖然離熱鬧繁華的鹿港老街稍微有點距離，但完全不影響店內生意，甚至常常要排隊！

每天的下午兩點半店家才營業，我們當天就是算準剛開業的時候前往，想說應該可以避開人潮，沒想到還是失算了，一大批客人早已等候多時，有的人甚至願意拿碗站在路邊吃。

好在我們去的時候剛好有一批人潮離開，趕緊坐下點餐🤣，不過生意太好肉圓都還在炸，大概等了五六分鐘，店內只有兩個人力在忙碌出餐，這樣的速度真的算快了！店內外都有座位，天氣冷大家都願意待在戶外用餐區，夏天可能就不太敢坐在戶外了（沒有遮陽棚）。

肉圓林販售的品項簡單明瞭，數十年始終如一只賣肉圓跟魚丸湯，讓我想起李國修老師說的 「一輩子能做好一件事就功德圓滿了」 ，那種堅持與純粹的態度，讓顧客們多年來對於店家感到喜愛和支持。

關於餐點

現在肉圓一顆漲到$50（印象之前好像$35還是$40），以通貨膨脹、觀光熱門景點的衡量來說算是合理的價位。

肉圓林的肉圓並非以高溫油炸，而且泡在低溫油鍋中慢慢熟透，口感上是Q彈滑嫩而非酥脆，老闆出鍋後會多次瀝油確保口感上不會過於油膩！

上桌前還會簡單切割方便食用，接著淋上經典的米漿醬、醬油還有靈魂伴侶——香菜，一上桌簡單拍一下就開吃，因為真的等不及要回味一下多年沒吃的好滋味～

肉圓的內餡除了有豬肉，還有脆口的筍乾以及提味的香菇，對我而言，一家店的肉圓如果內餡沒有筍乾、還用蒸煮沒有油炸，就只能勉強稱為大顆一點的水晶餃，這些真的是肉圓不可或缺的靈魂之一啊！！

在地人的靈魂吃法

最後要來分享從小被長輩教育到現在的靈魂吃法，當肉圓吃完之後碗裡一定還會有多餘的醬汁，這時候別浪費，可以請店家幫你加入清湯混合後飲用，給你這趟肉圓饗宴劃下完美的句點（還順便幫老闆把碗用得更乾淨了😂）

如果有前往鹿港旅遊吃美食的朋友們，肉圓林推薦給你們參考，他不見得是最美味，但我覺得肯定是你人生中可以吃吃看的一家三代肉圓老店！

肉圓林生意真的很好，每天僅開業短短的五小時左右，甚至可能提早賣完收工，也算是一家需要碰碰運氣吃的緣分店～

夏天的話吃完肉圓肯定大爆汗，推薦你到旁邊的粉粿剉冰店買一碗米苔目粉粿冰，清涼又消暑！

🔍店家資訊

【肉圓林】

營業時間

☞︎ 14:30-19:30

電話

☞︎ 0934 260 602

地址

☞ 彰化縣鹿港鎮大明路6號

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