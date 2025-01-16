友鐵廣島燒專門店 近台中火車站的廣島燒

位於台中火車站附近的友鐵廣島燒，不知道大家有沒有吃過這道日式經典美食呢？還有，廣島燒和大阪燒到底有什麼不同呢？簡單來說，廣島燒裡頭會加入炒麵，而大阪燒則是用麵粉加水再搭配海鮮和蔬菜哦！光是想像廣島燒那滿滿的份量，就覺得很有飽足感！

餐廳內的裝潢相當精緻，特別是天花板上的燈飾，特別美。

座位區域分為鐵板台周圍的吧台座位和一旁的方形桌，個人超推薦坐在鐵板前，近距離看師傅展現鐵板料理的技術。

牆上貼滿了滿滿的日式海報，耳邊還播放著濃濃和風的日本音樂，讓人彷彿瞬間穿越到日本，吃著道地的廣島燒！

連杯子都超可愛。

友鐵廣島燒 菜單

廣島燒的份量真的很紮實，裡面有炒麵、肉和各種蔬菜。如果是兩個人一起來，店員通常會建議點一份廣島燒，再加點其他小菜，這樣比較剛好。

不過那天實在太嘴饞，硬是點了兩份廣島燒套餐，結果真的吃到超飽，證明還是得乖乖聽店員的建議才行XD

每張小桌子前都備有各式調味料，不夠還可以自己添加！我們當天點了洋風廣島燒和章魚廣島燒的套餐，附加飲品和茶碗蒸。飲品是第一道送上桌的料理。

哈密瓜冰淇淋蘇打 / 彈珠汽水

哈密瓜冰淇淋蘇打不僅好喝，顏色也非常夢幻，上頭還點綴著一顆小櫻桃，超加分！不過彈珠汽水則被倒進啤酒杯裡，這點倒是讓我有點驚訝，原本以為會直接端上一整罐呢XD

茶碗蒸

茶碗蒸裡面有肉、香菇和蝦子，每口都熱騰騰又鮮香。蒸蛋滑嫩入口，真的好好吃。

廣島燒

接下來精彩的部分來了，就是觀看師傅們現場煎廣島燒！坐在鐵板前真的一點都不無聊，目光完全被檯面上的動作吸引住。

從層層疊起的高麗菜開始，再鋪上豬肉片、雞蛋等材料，最後還有炒麵加入其中，每一層都讓這份廣島燒看起來飽滿又誘人！

廣島燒很快就煎好了，上餐速度真的很不錯！桌前備有小鏟子和切法教學，教你怎麼分食最方便。步驟很簡單：垂直切三條，再平行切三條，切成16小塊剛好每塊都一鏟寬，完美貼合鏟子的大小，超好操作！

章魚廣島燒 360元

章魚廣島燒一上桌就讓人聯想到章魚燒。沒錯！柴魚片跳舞、美乃滋與海苔的搭配，完全是一樣的經典風味！

甜甜鹹鹹的滋味，喜歡章魚燒的朋友一定會愛上！裡頭藏著豐富的蔬菜和炒麵，章魚更是彈牙又有嚼勁，超推薦！

洋風廣島燒 380元

洋風廣島燒醬汁的風味和章魚廣島燒截然不同，擺盤也非常豐盛，上面堆滿了大塊番茄、蝦仁、小黃瓜和酪梨。

這個看起來特別豐盛，醬汁的味道偏重，但幸好有飲品可以中和解膩XD切好後，用小鏟子搭配著吃，剛剛好一口大小，這鏟子真的就是湯匙的最佳替代品啦！

甜點

套餐附的甜點是焦糖烤布蕾，真的要讚嘆一下它的焦糖層，超厚實！用湯匙輕敲還能聽到清脆的「ㄎㄧㄤ ㄎㄧㄤ」聲，酥脆又有厚度，讓人驚喜連連。特別要提一下，湯匙設計得也超可愛，布蕾本身滑嫩柔軟，入口即化，甜而不膩，真心覺得完美！

友鐵廣島燒在假日人氣超高，需要排隊，建議平日來會比較輕鬆。吃完之後，我決定下次一定要乖乖聽店員建議，點一份廣島燒就好，再來嘗試一下吃看看其他單點的品項XD

店家資訊

店名：友鐵廣島燒

地址：台中市東區大勇街75-1號

營業時間：12:00-15:00 / 17:00-21:00

電話：04-2222-0788