位在宜蘭礁溪國五旁的田園咖啡廳《萬記商行》不僅環境優美，店內的鄉村雜貨風格很好拍，還有超萌的貓咪陪你喝咖啡吃早午餐，餐點份量足、飲料甜點表現優，是一間很推薦的療癒系咖啡廳，喜歡嚕嚕貓的朋友們快來打卡吧

礁溪 萬記商行｜交通位置

《萬記商行》地理位置在礁溪鄉興農路，靠近國道五號高架橋下路旁，附近是鄉村田野風光，附設有停車場很方便

■ 地址 : 宜蘭縣礁溪鄉興農路266-3號

■ 電話 : 0978 838 895

■ 營業時間 10:30-17:00

礁溪 萬記商行｜環境介紹

之前看見網友介紹《萬記商行》感覺不錯，而且名字有一點特別，平日就約了幾位朋友一起前往早午餐，這裡是早午餐店也是咖啡店，吃甜點喝下午茶都沒有問題，營業時間從上午10:30到下午17:00。因為很多人分享過口碑也打響了，所以平日來也是幾乎客滿，所幸用餐可以事先訂位，溫馨提醒大家提前規劃和預定座位比較好喔。來到店家就被他們的悠閒風格吸引，旁邊就是稻田門口也佈置得綠意盎然，戶外的露營餐椅讓人想坐下來舒舒服服的喝上一杯咖啡順便吹吹風呢

店家的佈置可以感覺得到， 是滿滿的用心

光是戶外的擺設和造景就可以美拍好久

▼戶外一角是渡假風的座位區

▼粉色的打卡牆

未到中午12點進入室內發現座位已經半滿，平日遊客還不少呢，可能因為室內有好幾隻貓咪隨意走動，客人們或坐或站與他們互動，點餐、拍照、嚕貓讓店裡顯得有一些熱鬧，原本想要拍室內環境也讓我打住了，而且我也一直被那幾隻貓咪吸引，便只忙著拍貓

店裡有一點老屋改造的風格，低調的灰色牆面和地板，搭配上暖色系木桌椅、大量綠色植栽，還有許多異國鄉村風的裝飾，櫃台旁與走道上另有販售雜貨和手作飾品，我們還沒坐下來就一路開始逛起來了哈哈 (老闆真是壞壞，害我們幾個女生快要失心瘋)

《萬記商行》最大的賣點之一就是好幾隻萌萌的店貓，他們自由的在室內角落隨意活動，有的趴在桌上瞇眼休息，有的躲在櫃子裡午睡，有的就在櫃台上幫忙看顧生意，完完全全不會陌生，而且跟客人都可以親切的互動，來到這裡的朋友都非常開心，光是嚕嚕貓就療癒到不行

▼餐具開水自助取用區 乾淨整齊，這裡不但有店貓也是寵物友善餐廳，還提供兒童座椅真的是貼心的店家

▼小窗口是出餐區

▼櫃台旁的手作飾品區

▼可愛的雜貨區，當天友人忍不住買了零錢小包包

客人好像都在店裡玩找貓咪的遊戲，這邊一隻那邊一隻，發現貓咪的蹤跡就特別驚喜，邊嚕貓再幫他們拍拍照，小貓咪都很親人也會撒撒嬌

這隻黑白花貓就待在靠窗邊的座位區曬太陽，服務人員帶我們入座時我們還不敢大聲吵醒他，小貓咪慵懶的躺在椅子上時而翻滾、時而抓抓臉，看見我們靠近就睜大雙眼望著，好像在說「這是我家ㄟ 這裡是我的位置」然後…他就跟著我們一起坐啦 😆

有可愛的貓咪小姐坐檯~ 還不錯呀

礁溪 萬記商行｜菜 單

《萬記商行》的用餐規則

☆ 僅收現金，每人低消$100 (滿110公分以上)

☆ 用餐時間為90分鐘，禁止外食

☆ 寵物友善 (請繫繩或戴上禮貌袋)

☆ 貓貓皆可溫柔輕摸，勿嚇貓抱貓及餵食

☆ 六人以上需收服務費

這裡的餐點有 手沖咖啡、甜品、茶和歐蕾、水果蘇打、手工優格、早午餐及鹹食類

想吃早午餐、喝杯咖啡或下午茶都很適合

我們當天點的餐點如下

檸檬紐約客、焦糖流心巴斯克、美式咖啡 、

蜂蜜紅茶、西西里咖啡、落日黃昏、搖滾莓果、

鴨賞貝果、義式起司辣肉醬、焦糖炙燒牛可頌、

開放式歐姆蛋、法式蒜香野菇

甜點的部分就要直接到櫃台旁點餐，以當日現場提供的品項為主，當然內容也會隨著季節或食材做變化

礁溪 萬記商行｜餐點分享

就來簡單分享一下我們的餐點

▼ 開放式歐姆蛋 $180

那天聚會朋友帶著小小孩一起，點了這一道讓孩子吃，朋友也大讚很可以，雖然不是豪華餐但是口味佳內餡豐富，有厚度也有誠意，小小孩一口一口爭著吃看起來很喜歡

飲品的部分由左而右分別為 ▼ 搖滾莓果 $160、

西西里咖啡 $150 、落日黃昏 $160

拜晴朗天氣所賜，我們同時都點了冷飲，不得不說有陽光的宜蘭就是舒服，兩種水果蘇打 落日黃昏、搖滾莓果 恰好是橙紅色系的飲品，除了本身酸酸甜甜又清爽的滋味，上面還串了小水果，味覺視覺都享受

這次我們主要是來吃早午餐，菜單上的四個品項剛好各點了一份，認真說他們的早午餐系列項目不多，不過份量及口味上都算很不錯，每一份餐的內容都有

👉 主食

👉 自家栽種無毒生菜

👉 溫莎拉

👉 自製手作優格

👉 小炸物

👉 歐姆蛋或太陽蛋

義式起司辣肉醬(太陽蛋) $320

這貓咪吐司有可愛喔，裡面的內餡是包義式起司辣肉醬，配餐還有生菜、水果、炸物、自製沙拉、優格，整體來說(尤其是女生)份量很夠

鴨賞貝果 (歐姆蛋) $300

粉色貝果配上宜蘭的經典美味「鴨賞」，味道鹹香開胃，麵包聽說是店家自家烘焙所以有天然水果的色澤，而早午餐系列都有搭配歐姆蛋或太陽蛋，加上自家栽種的無毒生菜，吃得健康又美味

焦糖炙燒牛可頌(太陽蛋) $330

這一道 焦糖炙燒牛可頌 我個人很推薦，兩個牛肉爆滿的小可頌是不是很過癮啊，而且牛肉嫩嫩的很好吃，他們自製的優格和馬鈴薯沙拉也讓我們一行友人讚美，基本上口味都不會雷

法式蒜香野菇(歐姆蛋) $300

這一道的主食是法國麵包塗抹上蒜香野菇，早午餐系列多樣化的拼盤，有麵包有肉有清爽的生菜沙拉，加上水果、優格和蛋類，小小的每一樣卻帶來大大的滿足，吃得健康也兼顧了營養

招牌香草烤布蕾

網友大推的 香草烤布蕾 必點，這是朋友點的所以我沒吃，上面有葡萄、蘋果、香蕉、柳橙四樣水果，覺得店家很用心在餐點上，讓人看了都會食慾大增，你們來吃吃看囉

檸檬紐約客 $180

下面這兩樣飯後甜點也是朋友點的，吃完早午餐幾位好友聊得忘記時間，所以平日沒有客滿，剛好中午用餐時間過了後面沒有人排隊，店家很體貼也不會提醒我們打包回家，我們又點了甜點再繼續下午茶 😂 試吃了一小口蛋糕真的要說，難怪是網友評價很高的一間店，不論是早午餐、飲品和甜點都好吃，更別說戶外環境優美，夏天來是綠油油的稻田，冬季來則是清澈的水田，店裡的佈置也有自己的風格，當然當然還有最可愛的貓咪來坐檯，陪你渡過美妙舒服的用餐時光

焦糖流心巴斯克 $190

礁溪 萬記商行｜食記心得

宜蘭礁溪的《萬記商行》分享給大家，交通方便附設停車場，室內戶外都優美，鄉村雜貨風格很好拍，還有超萌的貓咪陪你喝咖啡吃早午餐，餐點份量足、飲料甜點表現優，是一間很推薦的療癒系咖啡廳，喜歡嚕嚕貓的朋友們快來打卡吧，假日人多多記得可以提前訂位喔

礁溪 萬記商行｜店家資訊

■ 地址 : 宜蘭縣礁溪鄉興農路266-3號

■ 電話 : 0978 838 895

■ 營業時間 10:30-17:00

■ 公休日: 無特定公休日

■ 臉書 : 萬記商行The One's Shop

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●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主

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