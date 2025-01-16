到中壢找友人時，想陪吃素友人聊聊的我就順便帶他到有賣中壢素食簡餐的香知有素去用餐。才發現那邊改成福田永豐時尚鍋物蔬果百匯吃到飽，之前網路評價很好的香知有素 時尚蔬食 則搬到中原大學旁的女柏德社區內。大仁二街27號的香知有素蔬食餐廳除了交通方便外，餐廳自然質樸的文青風裝潢氣氛迷人，提供日式蔬食拉麵、石鍋拌飯、素食乾麵及湯麵 、素食水餃及湯餃、素食咖哩飯、素食湯品、手工素食炸物、素滷飯、素鍋貼這類沒吃素也能接受的蔬食餐點，食材新鮮、優質，有很多品項還是店家手工製作，有外面吃不到的美味，衛生、乾淨選擇也多，價錢不貴還附飲料，拉麵可免費加麵、加湯一次，為了鼓勵大家多吃蔬食做環保，平日週一到週五來店消費滿百元還折5元，有夠划算的啦！

桃園市中壢區大仁二街27號的香知有素地理位置很好，所在的柏德廣場哈佛區鄰近桃園中原大學、中原夜市及家樂福中壢店，也離中壢車站不遠，外地的朋友可從台鐵中壢站走到桃園客運中壢總站後轉乘169、 5010經仁美、5112經更寮腳…等公車到「普仁新村」站牌，或是在高鐵桃園站下車、出站後於公車站5 號月台搭乘170公車至中壢總站轉搭市區公車到「普仁新村」站，或從機場捷運環北站搭229外環紅線公車到「實踐路口」站牌後再走過來。

因為廚房通風設備的考量，香知有素從原本弘揚路70號搬到現在的大仁二街27號，兩間店走路大約5分鐘的腳程。

香知有素的新店址剛好是在中原大學側門口旁，離中原大學停車場超近，開車來的客人可從中原大學正門進入停車場，車子停好後從校園走出來，從側門口左轉、還沒到全家便利商店就能看到右手邊女柏德社區內裡的香知有素了。搬遷後的店離中原國小停車場也不遠，在中原國小停車場停好車穿過夜市再走過來也很方便。

香知有素鼓勵大家透過吃素來減少動物飼養、屠宰，進而減輕對環境造成的負擔、守護地球，所以目前有推出常態性的優惠，週一到週五平日來用餐，消費滿百有折扣五元(以此類推滿兩百折十元、三百就折十五元)

門口有擺香知有素菜單立牌供人參考。

香知有素提供多樣化的素食個人套餐、蔬食輕食，有多種石鍋拌飯、日式拉麵、湯麵、乾麵、咖哩飯、水餃、湯餃、素擄飯、炸物、燙青菜，價格親民且不加收服務費喔！

這次再訪時香知有素搬到這邊剛好一年，生意一樣很好，但因為人手比較不足的關係目前沒有外送，只有內用跟外帶而已。

因為她們在忙的時候比較沒有辦法看LINE，外帶的話現場點餐或打電話03-4911119事先預訂，未來若有開放與外送平台合作會再公告通知大家。

香知有素的營業時間是從中午12點開到晚上8點、下午沒有休息，想吃午餐、晚餐或下午時段肚子餓想吃點心都很方便。

搬到女柏德社區的香知有素裝潢走簡約、自然的文青風，柔和的色彩搭配精緻的軟裝陳設，用餐空間和一般蔬食餐廳的氛圍很不同，第一次來的人可能會有進入和風洋食館或文青咖啡廳的感覺，這樣的環境超適合打卡的啦！

店內溫暖、寧靜的空間氛圍搭配輕柔音樂，讓人感覺很放鬆，可以在裡面很舒適自在地用餐。

因為座位有限、店裡又時常客滿，客滿時要內用就需先在櫃台登記、現場候位再由服務人員照順序帶位，店家不接受電話訂位喔！

熱愛蔬食的老闆希望來的客人能配合環保政策、鼓勵外帶的客人自備袋子及環保餐具，自帶環保餐具的話可折扣5元，加購袋子的1元店家也會捐出做公益喔！

新的香知有素菜單還有印出主要料理的圖樣，讓人看得一目了然，除了標示出奶素的品項之外、其他都是全素可食用的。

用紅色鉛筆畫單、點好餐後要拿去後方櫃台結賬，店裡的付款方式接受現金結帳，因為餐點是現點現做所以需要一些等待時間，餐點做好後服務生就會幫忙送上桌。

老闆一直有陸續在研發菜單，之後還有打算推出新菜色。

因為現在物價蠻高、尤其素料也是漲得還蠻凶的，菜單上其實有蠻多東西都是他們自己做的，可樂餅、植物肉丸、蝦餅這類特熱料理都是廚房弟弟們自己做的，從原型食材慢慢磨、慢慢做，而結帳櫃檯旁貼的品項因為數量有限、每天賣完就不供應，所以沒有列在菜單上。

很佛心的老闆有考慮到因物價上漲、生活變得更艱難，為了讓顧客能吃得飽，只要點日式拉麵系列就可以免費加湯和加麵。當然由於經營成本很高，每碗拉麵限加一球麵，加湯的部分則是可免費加一次原味豆乳湯喔！

結帳櫃檯旁有一個自助吧台區，提供能無限量享用的免費飲料、多種調味料及餐具、牙籤給需要的人自行取用。

餐 廳還提供手工熬煮古早味紅茶、新鮮檸檬水給內用客人喝到飽，帶有淡淡檸檬香氣的微酸檸檬水喝起來很爽口開胃，古早味紅茶喝起來口感醇厚滑順，濃郁的茶香帶有微微的甜味，甜度很剛好的手工熬煮紅茶喝起來很順口。

醬燒菇菇石鍋拌飯。

店裡有泡菜素G石鍋拌飯、醬燒菇菇石鍋拌飯，我們點的是醬燒菇菇石鍋拌飯，剛上桌時石鍋還在滋滋作響耶！因為石鍋的溫度非常高，用餐時要小心別碰到石鍋以免被燙到喔！

要吃之前記得先將食材拌一拌，將面的食材攪拌時散發出來的熱氣帶著微微的焦香，四溢的香氣讓人口水猛吞耶！

醬燒菇菇石頭拌飯裡面有青菜、玉米粒、紅蘿蔔、木耳、海苔絲、黑白芝麻和杏鮑菇等豐富配料。拌勻後能吃到青菜的清脆、玉米的甜美、紅蘿蔔的微甜、木耳的滑嫩、海苔絲的鹹香、芝麻的香氣及嫩滑杏鮑菇的肥美口感，撒上黑白芝麻及海苔絲的拌飯不僅增加了芝麻香氣，裡面的新鮮蔬菜也讓口感更清新。

沾蘸了鹹香醬汁的米飯口感Q彈還有類似麻油的誘人香氣，且吃得到有脆度的焦香鍋巴，雖然不是葷食但吃起來還是很鮮香美味耶！

紅燒湯。

喜歡吃飯配湯的朋友有紅燒湯、酸辣湯、餛飩湯可以選，我們當天點的是紅燒湯，上桌時聞到類似紅燒牛肉湯的香味。

紅燒湯是老闆跟中藥行特別配合、抓溫補的這個藥材去煮的湯頭，雖然是紅燒湯頭但加的是不辣的豆瓣醬，不吃辣的人都可以接受的辣度，再搭配嚴選番茄去細細熬煮，湯頭蠻濃郁的，喝完後不會感覺很燥熱、是夏天也可以喝養生溫補。

紅燒湯頭裡面有香菇頭、玉米還有杏鮑及香菇，可選擇要不要加香菜、酸菜，我們是都有加。

以獨家配方特調紅燒醬加番茄熬煮的湯頭濃郁，喝起來口感醇厚且帶有蔬果的甘甜，搭配酸菜及一起享用相當地酸爽開胃。

泡菜豆乳拉麵 。

香知有素的日式拉麵有味噌豆乳拉麵、香濃起司拉麵、酸辣泡菜拉麵三種口味，份量大、配菜多，有泡菜、炒金針菇、木耳、玉米、花椰菜，海苔跟豆包，除了香濃起司拉麵是奶素之外，其他都是全素可食。

豆乳拉麵湯底是用進口的小人物燕麥奶熬製的，全素的人也可以吃。

燕麥奶用來當拉麵湯底也很棒，除了不像一般的素食拉麵湯底那麼稀，香醇的湯頭很濃郁順口，喝起來帶有些淡淡燕麥味，尾韻也多了一種鮮甜的口感，而泡菜的酸味和辣味則增添湯頭的層次感，濃郁的湯頭讓人有種吃素食版豚骨拉麵的錯覺！

拉麵麵條吃起來Q彈有勁，就算顧著聊天有稍微在湯裡泡久一些也不會過於軟爛，而且日式拉麵的原本的麵量就不少，以我的食量吃一半就夠飽了，老闆還願意幫忙免費加湯、加麵，相信連一般正在發育中的大男孩也可以吃得很飽喔！

我個人很愛他們拉麵裡的炸豆包，外層炸得金黃酥脆的豆包吃起來酥脆、鬆軟，有多層次的好口感，吸附香醇拉麵湯頭的部分則口感綿密、味道香濃，口感超讚的啦！

對了，雖然拉麵的正常配料都是固定的，但如果有不能吃或不喜歡吃的，事先講都可以調整。像有一些客人點餐時若有講說他是吃瑜珈蔬菜、不吃菇類，他們會幫忙客製化，把金針菇拿掉、也會再多加一點蔬菜。

藍帶D排。

淋有起司較和番茄醬的藍帶D排，看起來真的很像酥炸豬排，外層淋的起司醬和番茄醬色彩鮮豔，炸得金黃的藍帶D排上面還撒上海苔絲，整體看起來非常誘人。

這個豆排也是店家自己做的，裡面有包起司跟素火腿。

咬一口外層酥脆的麵衣與內部嫩滑的起司、有彈性的素火腿形成鮮明對比，起司的濃郁奶香與素火腿的豐富口感相互交融，形成一種令人愉悅的味道層次。外面的起司醬的奶香和番茄醬的酸甜完美融合，為整體味道增添了豐富性。海苔絲則帶來一點點海洋的風味和微微的鹹味，讓整道料理的口感更加立體，層次感十足。

這道料理不僅視覺上誘人，口感和味道也令人難以忘懷。起司的濃郁和番茄醬的酸甜味道完美結合，酥脆、嫩滑、濃郁、酸甜、鹹香交織在一起，讓人每一口都能感受到豐富的層次感和美味。

日式出揚豆腐。

日式出揚豆腐是一道外酥內嫩的美食。豆腐裹上一層薄薄的麵衣後炸至金黃色，讓外層酥脆、內部保持柔嫩的口感。炸得金黃的揚出豆腐外酥內嫩，真的會讓人一口接著一口吃不停！

這道菜的醬汁是提升美味的關鍵。店家嚴選來自日本的醬油廠商並進行特別調配，特調醬汁不會過於死鹹，味道適中的醬汁與炸豆腐相得益彰。醬汁的鹹甜平衡，讓整道菜品既美味又輕爽，也避免了過鹹替健康帶來的負擔。

炸過的麵衣吃起來外層酥脆、入口即破，能吃到淡淡的香味且給人一種酥脆快感。裡面的豆腐豆香迷人、吃起來軟嫩滑順，每咬一口都能感受到豆腐的自然豆香及柔嫩口感，搭配獨家的特調醬汁也增添了炸豆腐的口感層次，讓人能吃得心情很好。

沙嗲杏鮑菇串。

沙嗲杏鮑菇串是一道風味獨特的素食佳餚。杏鮑菇裹上麵衣後油炸至金黃酥脆，外層的麵衣香脆可口，裡面的杏鮑菇則保有嫩滑多汁的口感。淋上的素食沙嗲醬是這道菜的靈魂，也是店家自己做的喔！

沙嗲醬香味獨特、帶有濃郁的香料味和微微的甜味，完美地襯托出杏鮑菇的鮮美。黑白芝麻的點綴，不僅增添了視覺上的吸引力，還提供了更多的香氣和口感層次。沙嗲杏鮑菇串的味道濃郁、香氣十足，外酥內嫩的口感其實不輸給傳統的葷食料理。

香知有素的蔬食餐點不管正餐跟點心都很美味可口，能滿足挑剔的味蕾，每一道都是連愛好葷食的朋友都會喜歡的美味料理呢！

曾有研究指出：每人每天減少攝取一份肉類、改吃蔬食餐取，一年就可減少超過100公斤碳排放，地球越來越多極端氣候產生研究顯示，面對日益嚴重的極端氣候變化，改變飲食習慣不僅有助於環保，還能促進個人健康。

香知有素的蔬食餐點乾淨衛生又沒有奇怪的豆腥味，即使是平時喜歡吃肉的人也能輕鬆接受。多樣化的料理選擇，能滿足不同的口味喜好，價格親民又不收服務費、還有免費飲料，讓人在享受美食時也能省荷包。溫馨迷人的氛圍讓每人能在舒適的環境中享受美食。無論是蔬食愛好者還是想嘗試健康飲食的朋友，都很建議到香知有素用餐，也為地球的未來貢獻一份心力喔！

香知有素

地址：桃園市中壢區大仁二街27號(中原大學側門旁女柏德社區內)

電話：03-4911119

營業時間：12：00~20：00（週二固定公休，下午不休息）

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文章轉自 中壢素食推薦-中原大學香知有素蔬食餐廳，中壢中原素食，中原素食炸物，中壢素食拉麵免費加湯加麵附飲料(香知有素最新菜單) - emily愛玩美部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑