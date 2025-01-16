因為韓國的咖啡店是很常見的，而且他們的咖啡跟飲品沒兩樣!
像淚之女王裡面也有出現韓國對話아아阿啊，然後遞上一杯咖啡~
韓國的咖啡文化就是把咖啡變得像是飲料一樣，喝咖啡像喝飲料一樣，
而且韓國的咖啡喝起來沒那麼的濃郁，淡淡的咖啡喝起來也很讚!
這間咖啡店將韓國的咖啡文化帶來台灣，原來咖啡也可以開成飲料店，
咖啡也可以當成飲料一樣喝，아아阿啊高雄韓式咖啡我超級推薦!!
等等來分享一下為什麼我會推薦~
아아阿啊好喝嗎?個人喝過覺得他們家的特調咖啡飲料都很好喝~咖啡控必喝推薦!!
韓式咖啡怎麼喝?跟你說就像是喝飲料一樣，在台灣是沒有這樣的文化，一定要來這間飲料店來體驗韓國咖啡文化~
這間新開的咖啡店的菜單給大家看一下~
看一下這間아아阿啊高雄韓式咖啡的裝潢!
接著ˊ這是製作輕美式的過程
給大家看一下~
高雄午茶咖啡推薦~
我一次包了五杯不同口味的飲料回家!
來一一分享我點的飲品!
海鹽美綠鮮奶
海鹽美綠鮮奶，是一杯給味蕾帶來溫柔震撼的飲品。這樣的美綠不僅是視覺上的柔和，也是品味上的層次之美。成熟的茶香在口中蔓延開來，像是歷經歲月洗練的柔和低語，優雅地述說著時間雕刻出的韻味，而這一抹茶香，更像是一個古典的旋律，輕輕地餘音繞樑，不急不徐地停留。
喝起來有點像在喝奶昔一樣，它的顏色是咖啡色的，喝起來有點像在喝阿華田，飲料非常的濃郁，喝起來很有奶昔的感覺，入口即化開的口感，讓人印象深刻，
喝起來不會過甜，還帶點鹹鹹的口感，飲料在口中散開來那種濃郁的香味，
讓人一口接著一口的好喝，只能說料好實在，不是那種水加很多的飲品，
真的很道道地地的飲料，奶茶甜甜鹹鹹的口中瀰漫著，真的是很好喝呢，
喝過一杯，會讓人還想來喝第二杯耶! 喝起來非常的濃郁，有種濃醇香的感受!
感覺像濃縮奶茶的口感，喝起來非常有味道，蠻不錯的很推薦!
如果你想喝濃郁的奶茶類飲品，我很推薦這一個口味~
其中的海鹽點綴出微微的鹹香，恰如其分地平衡了奶香與茶香的濃郁，使整體口感更為立體而鮮明。海鹽的淡淡鹹意，為這杯美綠帶來一種獨特的細膩層次，讓人不禁細細回味。牛奶的醇厚加上茶香與鹽味的調和，達到了一種和諧又舒緩的滋味，不禁讓人想要再抿上一口，感受那不事張揚的細膩。
這樣一杯海鹽美綠鮮奶，不只是消暑解渴，更是為心靈帶來了一場美妙的味覺之旅。每一口都蘊含著大人世界的沉穩與悠然，像是一場專屬於自己的午後時光，慢慢地讓人心神安靜。
香蕉牛奶咖啡
我最喜歡歡的就是這個口味!! 這是我五瓶裡面最愛的一個口味，
該怎麼說，它喝入口中有著絲綢柔軟感，以及香蕉牛奶的香味，淡淡的咖啡香，
配合再一起有種溫和柔軟的感覺，不會過甜膩的感覺，喝起來很清爽，四季皆適合，
有咖啡濃醇香的味道，可能是有加過牛奶，所以比咖啡更好喝更香，
加上香蕉的香味，喝起來就是味覺的享受，每口入口中那種濃郁且溫和的口感，
後勁帶點咖啡的苦味，前味是香甜的味道，口感層次分明，
非常適合剛入門喝咖啡的愛好者，喜歡嘗試新鮮口味飲品的人，
我也非常推薦這一個口味，絕對不會讓你失望!!因為我喝一口就愛上了~
難怪韓國人說再冷也要喝冰咖啡，這一罐就是經典的代表吧!
香蕉牛奶咖啡，這杯飲品有著一種令人愉悅的溫柔碰撞。入口時，香甜的香蕉奶香撲面而來，如同柔軟的擁抱，溫暖、絲滑。而隨後，咖啡的濃醇悄然融入這片甜美之中，為這份柔情增添了一絲成熟的韻味。
這樣的搭配似乎有點出乎意料，但就是這份意外讓人微微一笑。香蕉的甜美中和了咖啡的微苦，牛奶的絲滑與咖啡的厚重在口中交融，讓人品嚐到一種溫潤的深度。喝完後，甜蜜與醇香在心頭縈繞，餘韻悠長，像一段愉悅而短暫的夏日時光，讓人懷念又滿足。
蘋果美式
這罐美式咖啡喝起來一點也不像咖啡，像在喝咖啡水果茶，
雖然它是咖啡，喝起來卻沒有很咖啡的感覺，有咖啡淡淡的香味，
可是口感卻是蘋果的酸甜味道，我第一次喝到這樣的咖啡，
本人對咖啡有點排斥，但能喝到這樣的咖啡真的很難得，
而且蘋果美式裡面還有蘋果的果肉，沒錯這款美式咖啡裡有蘋果的酸味還有蘋果的果肉，
喝起來有咖啡的香味，蘋果的酸甜味道，針的喝不出來這杯蘋果美式，是一個咖啡飲料，
少喝咖啡的我，喝起來都很新鮮有趣，而且喝起來一點也沒有咖啡的膩感，
反而喝起來很清爽舒暢，像喝水果飲料一樣，只有咖啡的香味和蘋果的酸甜味道，
喝起來很有趣一口接著一口，第一次覺得美式咖啡一點也不難喝，真的就像在喝飲料一樣，
讓人覺得很不錯，如果你怕喝咖啡，這個口味可以嘗試看看，會讓你對咖啡有其它的見解!!
真是別緻的品味，這款飲品不僅有蘋果的果香，還藏著令人驚喜的蘋果果肉，喝起來就像細細體會一段舒適而悠然的午後時光。蘋果的香甜柔和地融入咖啡的微苦中，兩者巧妙地平衡，帶來了一份清新而不失厚度的口感。
果肉在唇齒間輕輕釋放出自然的酸甜，每一口都帶著些微驚喜，讓人感到滋味層次豐富而生動。那種蘋果的清爽，與咖啡的溫暖相互映襯，就像是回憶與當下的完美交匯，讓人不禁一口接著一口，細細品味。這杯蘋果咖啡，是在簡單日子裡讓人難忘的溫柔風味。
蜂巢檸檬美式
這杯也超級無敵好喝，我喝過除了推薦蘋果美式，這個口味的更讚，
喝起來就是蜂蜜檸檬的香味，完全沒有太多咖啡味道，應該說喝不出來有咖啡的味道，
都是蜂蜜純純的香味，而且這杯飲品很有層次感，
除蜂蜜檸檬的口感之外，後面帶有淡淡的咖啡香味，
第一次喝到這樣上癮，像這樣的蜂蜜檸檬咖啡，喝起來真的很讚，
夏天超級適合喝的，真的很棒，喝起來酸酸甜甜的很清爽，還有淡淡的咖啡香氣，
口味酸酸的甜甜的，會讓人一口難忘它的口感，從沒想過咖啡可以這樣喝，
喜歡喝酸酸甜甜的水水，我真的很推薦你喝這一杯，太值得你品嚐它的味道了!
這杯飲品簡直是一場優雅的風味碰撞。先是檸檬的酸，帶著清爽的脆亮，與蜂蜜的甘甜相互調和，輕輕觸動味蕾，隨後才是美式咖啡那股深邃的苦韻悄然入喉，溫暖又不失風骨。三種滋味並肩而行，既有夏日的輕盈，又蘊藏著秋天的沉穩，令人愈喝愈沉醉。
這杯蜂蜜檸檬咖啡，微酸微甜，不輕易取悅，卻令人回味無窮。那甜中帶酸、酸中透苦的層次感，像極了成熟女性的韻味。每一口都像是一段動人的故事，有甜蜜，有深沉，有淡淡的懷舊，是一種愈品愈有滋味的感動。
溜冰美式
這杯咖啡非常的特殊，它是加很多的咖啡在配上一杯比較濃縮的咖啡，咖啡搭配冰塊的組合，
喝起來就是冰冰涼涼的咖啡水感覺，很特殊的是可以看到很多冰塊，
但咖啡只有下面那一些容量，所以不要以為買錯了咖啡，是它本身的配合就是這個樣子，
這樣的噱頭針的很讓人印象深刻，原來咖啡也可以這樣喝啊!! 愛喝咖啡的人可以來體驗一下溜冰美式的特色~
喝起來沒有加糖，很單純的款美式咖啡，有點苦苦的，味道比之前喝的那幾罐來的濃郁，
味道喝起來算是順口，但又不是太濃郁的美式咖啡飲品，喝起來不錯，
蠻爽口的，香氣也很香，想要先挑戰微咖啡的人可以試試看!
對於我很少喝咖啡的人，這杯美式我可以接受! 韓國冰美式推薦!
正是那份簡單卻充滿驚喜的愉悅。滿滿的冰塊在杯中鋪陳，加入一小杯的咖啡，剛入口時是冰涼透徹的感覺，冷冽卻柔和地撫過舌尖。冰塊慢慢融化，隨著咖啡的香氣層層擴散，讓整杯飲料越喝越有味道。
這份美式有種溫柔的節奏，從最初的清冽到最後的醇厚，像是與自己靜靜相處的片刻。喝完後，整個人彷彿被喚醒，清爽而滿足，隱隱的咖啡韻味還在嘴邊回蕩。不張揚，卻讓人意猶未盡。
高雄特色咖啡推薦給大家!!
아아阿啊評價我給高分!! 因為每杯我點的咖啡都很有特色也很好喝，
另外它們還有再賣麵包跟貝果，可以前一天晚上先跟店裡訂貝果和咖啡，
隔天早上再來店裡拿早餐，超級方便的!! 想要喝喝看不同的韓式咖啡，
一定要來這裡試試品嚐看看韓國的咖啡文化~高雄韓式飲品推薦!!
而且店員都超好，服務態度都很好，最近剛開幕活動比較多，有興趣的人一定要來體驗一下甚麼叫做韓國的咖啡文化!!