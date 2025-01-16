韓國現代文化中，人手一杯咖啡是很自然的事情，

我個人偏愛韓國的現代文化，其實餅乾不常喝咖啡，到是這間咖啡店讓我眼睛一亮，

為什麼呢?

因為這間아아阿啊高雄韓式咖啡有別於一般的咖啡店，現在高雄咖啡新開幕!!!

是高雄必訪咖啡推薦好店~

通常咖啡店，傳統台灣的咖啡店通常是有座位，然後旁邊又賣個麵包之類的，

都是要有座位的咖啡廳，但這間不一樣，滿滿的韓國味，

而且是咖啡飲料店，有聽說在韓國到處都很容易看到咖啡店，

咖啡在韓國更多更廣，每人都會拿一杯咖啡，

난 얼죽아야.（我就算凍死也要冰美式。）

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另外，有些人就算在寒冷的冬天，還是堅持要點冰美式咖啡，或許是覺得冰的喝起來才爽快吧？所以就有了「얼죽아」（eoljuga）這個新詞，表示「就算凍得要死也要冰美式咖啡」（얼어 죽어도 아이스 아메리카노）的意思。不過，我們不會在對店員點餐的時候用這個詞，而是用來描述一個人：

另外，有些人就算在寒冷的冬天，還是堅持要點冰美式咖啡，或許是覺得冰的喝起來才爽快吧？所以就有了「얼죽아」（eoljuga）這個新詞，表示「就算凍得要死也要冰美式咖啡」（얼어 죽어도 아이스 아메리카노）的意思。不過，我們不會在對店員點餐的時候用這個詞，而是用來描述一個人：

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「阿啊」聽起來不是很蠢嗎？！但實際上還真的有些人會這樣點，尤其是年輕人：

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我今天就算是第一次分享韓國咖啡文化分享給大家~

因為韓國的咖啡店是很常見的，而且他們的咖啡跟飲品沒兩樣! 像淚之女王裡面也有出現韓國對話아아阿啊，然後遞上一杯咖啡~ 韓國的咖啡文化就是把咖啡變得像是飲料一樣，喝咖啡像喝飲料一樣， 而且韓國的咖啡喝起來沒那麼的濃郁，淡淡的咖啡喝起來也很讚! 這間咖啡店將韓國的咖啡文化帶來台灣，原來咖啡也可以開成飲料店， 咖啡也可以當成飲料一樣喝，아아阿啊高雄韓式咖啡我超級推薦!! 等等來分享一下為什麼我會推薦~ 아아阿啊好喝嗎?個人喝過覺得他們家的特調咖啡飲料都很好喝~咖啡控必喝推薦!! 韓式咖啡怎麼喝?跟你說就像是喝飲料一樣，在台灣是沒有這樣的文化，一定要來這間飲料店來體驗韓國咖啡文化~ 這間新開的咖啡店的菜單給大家看一下~ 看一下這間아아阿啊高雄韓式咖啡的裝潢! 接著ˊ這是製作輕美式的過程 給大家看一下~ 接著是製作濟州抹茶檸檬美式的做法~ 高雄午茶咖啡推薦~ 我一次包了五杯不同口味的飲料回家! 來一一分享我點的飲品! 海鹽美綠鮮奶 海鹽美綠鮮奶，是一杯給味蕾帶來溫柔震撼的飲品。這樣的美綠不僅是視覺上的柔和，也是品味上的層次之美。成熟的茶香在口中蔓延開來，像是歷經歲月洗練的柔和低語，優雅地述說著時間雕刻出的韻味，而這一抹茶香，更像是一個古典的旋律，輕輕地餘音繞樑，不急不徐地停留。 喝起來有點像在喝奶昔一樣，它的顏色是咖啡色的，喝起來有點像在喝阿華田，飲料非常的濃郁，喝起來很有奶昔的感覺，入口即化開的口感，讓人印象深刻， 喝起來不會過甜，還帶點鹹鹹的口感，飲料在口中散開來那種濃郁的香味， 讓人一口接著一口的好喝，只能說料好實在，不是那種水加很多的飲品， 真的很道道地地的飲料，奶茶甜甜鹹鹹的口中瀰漫著，真的是很好喝呢， 喝過一杯，會讓人還想來喝第二杯耶! 喝起來非常的濃郁，有種濃醇香的感受! 感覺像濃縮奶茶的口感，喝起來非常有味道，蠻不錯的很推薦! 如果你想喝濃郁的奶茶類飲品，我很推薦這一個口味~ 其中的海鹽點綴出微微的鹹香，恰如其分地平衡了奶香與茶香的濃郁，使整體口感更為立體而鮮明。海鹽的淡淡鹹意，為這杯美綠帶來一種獨特的細膩層次，讓人不禁細細回味。牛奶的醇厚加上茶香與鹽味的調和，達到了一種和諧又舒緩的滋味，不禁讓人想要再抿上一口，感受那不事張揚的細膩。 這樣一杯海鹽美綠鮮奶，不只是消暑解渴，更是為心靈帶來了一場美妙的味覺之旅。每一口都蘊含著大人世界的沉穩與悠然，像是一場專屬於自己的午後時光，慢慢地讓人心神安靜。

香蕉牛奶咖啡

我最喜歡歡的就是這個口味!! 這是我五瓶裡面最愛的一個口味，

該怎麼說，它喝入口中有著絲綢柔軟感，以及香蕉牛奶的香味，淡淡的咖啡香，

配合再一起有種溫和柔軟的感覺，不會過甜膩的感覺，喝起來很清爽，四季皆適合，

有咖啡濃醇香的味道，可能是有加過牛奶，所以比咖啡更好喝更香，

加上香蕉的香味，喝起來就是味覺的享受，每口入口中那種濃郁且溫和的口感，

後勁帶點咖啡的苦味，前味是香甜的味道，口感層次分明，

非常適合剛入門喝咖啡的愛好者，喜歡嘗試新鮮口味飲品的人，

我也非常推薦這一個口味，絕對不會讓你失望!!因為我喝一口就愛上了~

難怪韓國人說再冷也要喝冰咖啡，這一罐就是經典的代表吧!

香蕉牛奶咖啡，這杯飲品有著一種令人愉悅的溫柔碰撞。入口時，香甜的香蕉奶香撲面而來，如同柔軟的擁抱，溫暖、絲滑。而隨後，咖啡的濃醇悄然融入這片甜美之中，為這份柔情增添了一絲成熟的韻味。 這樣的搭配似乎有點出乎意料，但就是這份意外讓人微微一笑。香蕉的甜美中和了咖啡的微苦，牛奶的絲滑與咖啡的厚重在口中交融，讓人品嚐到一種溫潤的深度。喝完後，甜蜜與醇香在心頭縈繞，餘韻悠長，像一段愉悅而短暫的夏日時光，讓人懷念又滿足。 蘋果美式 這罐美式咖啡喝起來一點也不像咖啡，像在喝咖啡水果茶， 雖然它是咖啡，喝起來卻沒有很咖啡的感覺，有咖啡淡淡的香味， 可是口感卻是蘋果的酸甜味道，我第一次喝到這樣的咖啡， 本人對咖啡有點排斥，但能喝到這樣的咖啡真的很難得， 而且蘋果美式裡面還有蘋果的果肉，沒錯這款美式咖啡裡有蘋果的酸味還有蘋果的果肉， 喝起來有咖啡的香味，蘋果的酸甜味道，針的喝不出來這杯蘋果美式，是一個咖啡飲料， 少喝咖啡的我，喝起來都很新鮮有趣，而且喝起來一點也沒有咖啡的膩感， 反而喝起來很清爽舒暢，像喝水果飲料一樣，只有咖啡的香味和蘋果的酸甜味道， 喝起來很有趣一口接著一口，第一次覺得美式咖啡一點也不難喝，真的就像在喝飲料一樣， 讓人覺得很不錯，如果你怕喝咖啡，這個口味可以嘗試看看，會讓你對咖啡有其它的見解!! 真是別緻的品味，這款飲品不僅有蘋果的果香，還藏著令人驚喜的蘋果果肉，喝起來就像細細體會一段舒適而悠然的午後時光。蘋果的香甜柔和地融入咖啡的微苦中，兩者巧妙地平衡，帶來了一份清新而不失厚度的口感。 果肉在唇齒間輕輕釋放出自然的酸甜，每一口都帶著些微驚喜，讓人感到滋味層次豐富而生動。那種蘋果的清爽，與咖啡的溫暖相互映襯，就像是回憶與當下的完美交匯，讓人不禁一口接著一口，細細品味。這杯蘋果咖啡，是在簡單日子裡讓人難忘的溫柔風味。

蜂巢檸檬美式

這杯也超級無敵好喝，我喝過除了推薦蘋果美式，這個口味的更讚，

喝起來就是蜂蜜檸檬的香味，完全沒有太多咖啡味道，應該說喝不出來有咖啡的味道，

都是蜂蜜純純的香味，而且這杯飲品很有層次感，

除蜂蜜檸檬的口感之外，後面帶有淡淡的咖啡香味，

第一次喝到這樣上癮，像這樣的蜂蜜檸檬咖啡，喝起來真的很讚，

夏天超級適合喝的，真的很棒，喝起來酸酸甜甜的很清爽，還有淡淡的咖啡香氣，

口味酸酸的甜甜的，會讓人一口難忘它的口感，從沒想過咖啡可以這樣喝，

喜歡喝酸酸甜甜的水水，我真的很推薦你喝這一杯，太值得你品嚐它的味道了!

這杯飲品簡直是一場優雅的風味碰撞。先是檸檬的酸，帶著清爽的脆亮，與蜂蜜的甘甜相互調和，輕輕觸動味蕾，隨後才是美式咖啡那股深邃的苦韻悄然入喉，溫暖又不失風骨。三種滋味並肩而行，既有夏日的輕盈，又蘊藏著秋天的沉穩，令人愈喝愈沉醉。 這杯蜂蜜檸檬咖啡，微酸微甜，不輕易取悅，卻令人回味無窮。那甜中帶酸、酸中透苦的層次感，像極了成熟女性的韻味。每一口都像是一段動人的故事，有甜蜜，有深沉，有淡淡的懷舊，是一種愈品愈有滋味的感動。

溜冰美式

這杯咖啡非常的特殊，它是加很多的咖啡在配上一杯比較濃縮的咖啡，咖啡搭配冰塊的組合，

喝起來就是冰冰涼涼的咖啡水感覺，很特殊的是可以看到很多冰塊，

但咖啡只有下面那一些容量，所以不要以為買錯了咖啡，是它本身的配合就是這個樣子，

這樣的噱頭針的很讓人印象深刻，原來咖啡也可以這樣喝啊!! 愛喝咖啡的人可以來體驗一下溜冰美式的特色~

喝起來沒有加糖，很單純的款美式咖啡，有點苦苦的，味道比之前喝的那幾罐來的濃郁，

味道喝起來算是順口，但又不是太濃郁的美式咖啡飲品，喝起來不錯，

蠻爽口的，香氣也很香，想要先挑戰微咖啡的人可以試試看!

對於我很少喝咖啡的人，這杯美式我可以接受! 韓國冰美式推薦!

隔天早上再來店裡拿早餐，超級方便的!! 想要喝喝看不同的韓式咖啡，

一定要來這裡試試品嚐看看韓國的咖啡文化~高雄韓式飲品推薦!!