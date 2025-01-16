其實會跑來華勛市場吃這家痛風滷肉飯

也是因為剛好跟好友來吃早午餐，才意外的發現到

好友都是吃這家的大腸麵線，所以跟我提到

沒想到我就看到他們家外面的招牌有這個蚵仔滷肉飯

我眼睛為之一亮

馬上就想辦法另找時間，揪人來衝一波！！

桃園中壢-緣圓香Q麵線

電話：034663429

地址：桃園市中壢區華勛街216號 （點選這裡開始導航）

營業時間：07：00-13：00

公休日：週五

停車資訊：晉元路118號鹿過付費停車場

美食導航帶你走，讓芽月帶你吃

這家緣圓香Q麵線，在早年是以自助餐起家

現在則是由年輕人接手

並且重新改了招牌，雖然在google 地圖有地標

但是如果沒有用名字下去搜尋的話，卻真的找不到

算是蠻隱藏版的在地美食~~







那是剛好~我的朋友就住附近

不然我怎麼會知道華勛市場這邊除了新彊蛋餅之外

還有其他美食啊~~

緣圓香Q麵線完整菜單品項

菜單就貼在上面給大家參考一下

這價格倒也不貴，湯品才35元

而我在外面招牌看到的痛風滷肉飯就是蚵仔蓋飯







因為是自助餐起家

所以還是有保留自助餐的模式

只是種類沒有想像中的多

但該有的都有，那個肥美的三層肉，我看了口水直流啊！！！

而且這邊也有拜地基主需要的雞腿便當哦~~

就是一整個都幫你想好啦！！！

現炸脆皮肉圓 一顆/50元

丫就喜歡吃這種炸肉圓，我真的是來北部之後才吃過炸的肉圓

那種脆脆又QQ的外皮是我的愛啊~~~







裡面的肉餡給的很大塊，又很厚實

肉塊裡面還有加了不少的筍絲，吃起來味道是很夠的

肉圓外皮也很Q很好吃~算是很不錯的肉圓

外面淋的醬料甜度較明顯，我覺得還行

他們有大四喜麵線，丫我又想吃皮蛋

老板娘說可以加點一顆皮蛋進去，一顆皮蛋15元

我馬上就說好

沒想到那一碗麵線真的很大碗…..







五福臨門麵線 大碗/135元

這個麵線真的是我一開始我就念著要點

大四喜就是四樣食材，我再加了一樣皮蛋就是五福臨門了

也因為食材多樣，所以大四喜開始就一律都是大碗麵線的份量

有魷魚.蚵仔.肉羹塊.大腸，再加上我多點的皮蛋

這樣一共五種食材

看起來就是一個爽字

肉羹的部份我是覺得魚漿的比例較多

大腸滷的算是夠味

麵線還可以請板娘加辣菜脯下去增加一點口感味滋味

這樣一大碗135元，相當划算







麵線的湯頭我是覺得比較清爽一點

大家一起分食

我個人覺得如果再多加一點醋下去，配上那個辣菜脯

味道會更棒

麵線是勾薄芡，所以食材的味道沒有被蓋過去

整體上來說~對於比較喜歡清爽口味麵線的人~會比較愛

綜合炒

這個我就不知道多少錢了，因為我就剛好看到外面有註明

今天有古早味炒麵哦~~

然後我就問了一下，知道今天是炒麵跟炒冬粉，就馬上說那我要一個綜合炒~

我就是個老靈魂~我就愛古早味呀！！！







他們家的油麵是用比較粗的那種黃油麵

這種油麵用炒的我就會吃，但如果是做一般的乾麵我就不愛

比較意外的是那個冬粉

吃起來不是軟爛的，而是QQ滴有點彈性，口感還蠻好的

調味上不會太鹹~淋上肉燥再來點辣椒，好吃度就會爆表

蚵仔蓋飯 大碗130元

那天我們一吃完就馬上PO到LINE的社群裡面

一堆人在問，這是在那裡，蚵仔怎麼這麼大顆

這個就是我這次來吃的重點

我就愛吃蚵仔，可以在冬天吃到這麼大顆的蚵仔，我真的要尖叫了啊！！

一開始我傳照片給工程師看的時候

他還有點不屑的說，這個看起來還好啊~130元就有點貴了

我就回他一句，這是大碗的…..蚵仔有十多顆，他馬上改口說，這個好這個好







蚵仔加點 一份 30元

我跟板娘說我蚵仔想要加點可以嗎

她說可以，這樣一份是30元，我覺得怎麼可能，丫他就真的算30元

我真心覺得她是不是算錯了

然後我就給它拚成了這樣…..

雙份蚵仔的蚵仔蓋飯，這樣160元，很可以很可以

這是極致痛風滷肉飯了吧！！！！

然後當下我才發現有蒜泥啊…我下次去吃麵線，板娘蒜泥可幫我加在麵線裡面嗎~~

我好愛這種油潑辣子，很香但不會很辣

這樣淋在蚵仔蓋飯上，超級合我胃口

你看那個蚵仔超大顆哦

吃起來就是夭壽爽~~~送啦！！！







緣香圓的滷肉飯是瘦肉肉燥，就是標準的北部肉燥作法

我是還可以接受

畢竟有我愛的蒜泥跟油潑辣子都混在裡面了

這個我就給了很高的分數

蚵仔飽滿好好吃

但我要說~這個份量真很大，比較建議兩個人一起分享

不然真的很撐

這樣看你們就知道

那個麵線真的很大碗了吧

然後蚵仔蓋飯也真的不惶多讓的大份量

還是跟朋友一起來吧~這樣可以點比較多，比較不會膩啦~~~

而且價格也好實在，一大早就吃這麼澎派，安吶甘好？！！！

美食導航帶你走，讓芽月帶你吃

店家/景點資訊

店家名稱：緣圓香Q麵線

所在地址：32075臺灣桃園市中壢區華勛街216號

營業時間：日 一 二 三 四 六 07:00-13:00

店家電話：034663429

評價：★★★★★





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