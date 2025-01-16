❤️#貓少女x美食
金蛇年中的最佳獻禮～好運又喜氣🔥
馬祖新村推出奢華霸氣的「萬兩金杯」，
搭配黃金比例的車輪餅，太誘人了😍
這次的萬兩金杯還有到人氣香火都鼎盛的「台灣唯一元寶金殿《桃園大溪迎富送窮廟》」參拜～加持財運與福氣💰
讓你在年節期間「手握金杯。財運旺來」！
這次馬祖新村推出的產品，是Kitty第一次品嚐就愛上的新品！趕快看過來～😆
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🥤茶裡萬金 厚乳烏龍（內含蕎麥金粿）
光是杯子就超級搶眼，太喜氣了啦！
喜歡咀嚼飲品的朋友，一定會愛上喔😘
以茶香溫潤的白桃烏龍為基底，
搭配滑順濃醇的厚奶，奶香與茶香融合
喝起來很特別，十分的有韻味呢✨
再加上口感 Q 軟、帶有獨特焦糖麥香的蕎麥金粿，特別的有層次、有嚼勁～
越喝越涮嘴，一下子就空杯啦，超喜歡
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🥧奶黃流金車輪餅
期間限定！美味到讓人讚不絕口呢👍🏻
現點現做的車輪餅，再次強勢回歸啦！
餅皮比較厚實，麵皮Q軟中帶點咬勁，
甜蜜的奶油與鹹蛋黃完美交融出誘人的
吮指美味，一口咬下金色流沙傾洩而出
交織在一起的濃郁，每一口都好滿足～
會讓人愛上的車輪餅，太厲害了啦🤩
搭配飲料簡直是人間美味，一定要試試
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⏰販售期間：2025/1/15(三)起
（期間限定，售完為止）
🧡販售門市：
1) 萬兩金杯全台門市皆供應，用完為止。
2) 茶裡萬金厚乳烏龍「桃園機場、台中機場、西門町、西湖門市無販售」
3) 奶黃流金車輪餅「台中機場、西門町、西湖門市無販售」
*產品售價依照馬祖新村的門市型態而有所不同，實際依照各門市公布為準。
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💰臉書分享金杯照抽黃金：
⏰活動時間：2025/1/15(三)~2/2(日)
1)追蹤馬祖新村粉專
2)留言分享萬兩金杯實拍照+@1位好友
3)按讚並公開分享貼文
完成上述指令，將有兩波抽獎機會：
🎁1/15(三)-1/24(五)期間每日隨機抽出一位留言者贈送新品體驗券(共10名，不得重覆中獎)
🎁2/3(一)抽出兩位留言者贈送「黃金小元寶」(共2名，不得重覆中獎)
※活動詳情以馬祖新村官方社群公告為主
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