❤️#貓少女x美食

金蛇年中的最佳獻禮～好運又喜氣🔥

馬祖新村推出奢華霸氣的「萬兩金杯」，

搭配黃金比例的車輪餅，太誘人了😍

這次的萬兩金杯還有到人氣香火都鼎盛的「台灣唯一元寶金殿《桃園大溪迎富送窮廟》」參拜～加持財運與福氣💰

讓你在年節期間「手握金杯。財運旺來」！

這次馬祖新村推出的產品，是Kitty第一次品嚐就愛上的新品！趕快看過來～😆

-

🥤茶裡萬金 厚乳烏龍（內含蕎麥金粿）

光是杯子就超級搶眼，太喜氣了啦！

喜歡咀嚼飲品的朋友，一定會愛上喔😘

以茶香溫潤的白桃烏龍為基底，

搭配滑順濃醇的厚奶，奶香與茶香融合

喝起來很特別，十分的有韻味呢✨

再加上口感 Q 軟、帶有獨特焦糖麥香的蕎麥金粿，特別的有層次、有嚼勁～

越喝越涮嘴，一下子就空杯啦，超喜歡

-

🥧奶黃流金車輪餅

期間限定！美味到讓人讚不絕口呢👍🏻

現點現做的車輪餅，再次強勢回歸啦！

餅皮比較厚實，麵皮Q軟中帶點咬勁，

甜蜜的奶油與鹹蛋黃完美交融出誘人的

吮指美味，一口咬下金色流沙傾洩而出

交織在一起的濃郁，每一口都好滿足～

會讓人愛上的車輪餅，太厲害了啦🤩

搭配飲料簡直是人間美味，一定要試試

-

⏰販售期間：2025/1/15(三)起

（期間限定，售完為止）

🧡販售門市：

1) 萬兩金杯全台門市皆供應，用完為止。

2) 茶裡萬金厚乳烏龍「桃園機場、台中機場、西門町、西湖門市無販售」

3) 奶黃流金車輪餅「台中機場、西門町、西湖門市無販售」

*產品售價依照馬祖新村的門市型態而有所不同，實際依照各門市公布為準。

-

💰臉書分享金杯照抽黃金：

⏰活動時間：2025/1/15(三)~2/2(日)

1)追蹤馬祖新村粉專

2)留言分享萬兩金杯實拍照+@1位好友

3)按讚並公開分享貼文

完成上述指令，將有兩波抽獎機會：

🎁1/15(三)-1/24(五)期間每日隨機抽出一位留言者贈送新品體驗券(共10名，不得重覆中獎)

🎁2/3(一)抽出兩位留言者贈送「黃金小元寶」(共2名，不得重覆中獎)

※活動詳情以馬祖新村官方社群公告為主

-

#馬祖新村 #馬祖新村車輪餅#黃金萬兩#金杯

#飲料 #飲料店 #飲料控 #手搖飲料 #中壢 #中壢美食 #中壢美食推薦 #中壢下午茶 #中壢必吃 #車輪餅 #中壢車輪餅 #中壢甜點