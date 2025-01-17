阿榮爌肉飯， 台中早餐推薦 。位於后里月眉糖廠對面的低調店面。阿榮爌肉飯主打爌肉飯、炒麵、豬血湯等湯品，早上6點就開始營業，一早來碗熱呼呼的豬血湯真的很幸福。搭配肥瘦均勻的爌肉跟炒麵，這樣一份簡單的傳統中式早餐真的很飽足。

阿榮爌肉飯

地址:台中市后里區甲后路二段363號

電話:0953-057-167

時間:06:00–12:30(周一休息)

台中炒麵懶人包

阿榮爌肉飯在哪裡?

阿榮爌肉飯就位在月眉糖廠對面，之前去吃榕樹下豬血湯就有注意到這間，剛好就在旁邊。簡約搭建的鐵皮屋，就主打一個家常的傳統古早味早餐。

阿榮爌肉飯環境介紹

阿榮爌肉飯裡面約有5、6張桌位，一大早就已經有人先來吃早餐了，外帶的人也有，桌上擺放著熱騰騰的炒麵、滷肉燥，肚子餓的我等不及想趕快坐下來用餐。

阿榮爌肉飯菜單價位

主打炒麵、爌肉飯、豬血湯，價格也跟現在外面的都差不多，差不多一碗麵+湯100元解決。

阿榮爌肉飯餐點介紹

吃過很多次的朋友應該都很推薦他們家的蒜蓉醬油，拌麵拌飯或豬肉都超級百搭。

豬血湯

豬血湯湯頭濃郁，香氣四溢，豬血口感滑順細膩。若喜歡湯品較為濃郁的人，可以在湯中再加入一些鹽巴和胡椒，味道會更鮮美。

瘦肉湯

瘦肉湯肉質滑嫩，湯中還有加入韭菜，與清爽的湯底搭配，能夠中和湯中豬肉的濃郁味道，韭菜的香氣不會過於強烈，而是輕輕地融入湯中，讓湯品的風味更加有層次。

爌肉飯

阿榮爌肉飯的爌肉飯絕對是不可錯過的招牌美食。爌肉燉煮得恰到好處，五花肉的肉質柔嫩多汁，油脂和瘦肉交織的比例恰到好處，入口即化。店家特製的醬汁將豬肉的香味完美鎖住，味道鮮美不膩，搭配上一碗熱騰騰的白飯，簡單卻無比滿足。每一口都讓人回味無窮，讓人一試成主顧。

高麗菜的清脆鮮甜和微微的蔬菜香氣，能夠很好地平衡爌肉的豐富口味。特別是當它與酸菜一同出現時，既能夠提供更多的口感層次，又不會搶過爌肉本身的風頭。每一口爌肉飯，咀嚼間有肉香、酸味、蔬菜的脆感交織，讓整體味覺更加豐富和有趣。

炒麵

炒麵加上豬血湯是很多台中人喜歡的早餐組合，麵條伴隨著滷汁，鮮美的肉香與微微的鹹香在口中綻放。加上甜辣醬讓整道炒麵的味道層次更加豐富。每一口都充滿了濃濃的在地味，讓人回味無窮。

阿榮爌肉飯

地址:台中市后里區甲后路二段363號

電話:0953-057-167

時間:06:00–12:30(周一休息)

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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