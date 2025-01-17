阿榮爌肉飯，台中早餐推薦。位於后里月眉糖廠對面的低調店面。阿榮爌肉飯主打爌肉飯、炒麵、豬血湯等湯品，早上6點就開始營業，一早來碗熱呼呼的豬血湯真的很幸福。搭配肥瘦均勻的爌肉跟炒麵，這樣一份簡單的傳統中式早餐真的很飽足。
阿榮爌肉飯
地址:台中市后里區甲后路二段363號
電話:0953-057-167
時間:06:00–12:30(周一休息)
台中炒麵懶人包
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台中人的早餐推薦，肯定少不了炒麵+豬血湯，淋上香噴噴肉燥的炒麵一定要加東泉辣椒醬跟源美辣椒醬是台中人基本標配。吃炒麵配上大骨熬煮甘甜的湯頭，裡面滿滿的豬血、瘦肉跟配料，這樣的組合只要銅板價卻能吃的很飽。這篇收錄了台中地區我覺得不錯的炒麵豬血…
阿榮爌肉飯在哪裡?
阿榮爌肉飯就位在月眉糖廠對面，之前去吃榕樹下豬血湯就有注意到這間，剛好就在旁邊。簡約搭建的鐵皮屋，就主打一個家常的傳統古早味早餐。
阿榮爌肉飯環境介紹
阿榮爌肉飯裡面約有5、6張桌位，一大早就已經有人先來吃早餐了，外帶的人也有，桌上擺放著熱騰騰的炒麵、滷肉燥，肚子餓的我等不及想趕快坐下來用餐。
阿榮爌肉飯菜單價位
主打炒麵、爌肉飯、豬血湯，價格也跟現在外面的都差不多，差不多一碗麵+湯100元解決。
阿榮爌肉飯餐點介紹
吃過很多次的朋友應該都很推薦他們家的蒜蓉醬油，拌麵拌飯或豬肉都超級百搭。
豬血湯
豬血湯湯頭濃郁，香氣四溢，豬血口感滑順細膩。若喜歡湯品較為濃郁的人，可以在湯中再加入一些鹽巴和胡椒，味道會更鮮美。
瘦肉湯
瘦肉湯肉質滑嫩，湯中還有加入韭菜，與清爽的湯底搭配，能夠中和湯中豬肉的濃郁味道，韭菜的香氣不會過於強烈，而是輕輕地融入湯中，讓湯品的風味更加有層次。
爌肉飯
阿榮爌肉飯的爌肉飯絕對是不可錯過的招牌美食。爌肉燉煮得恰到好處，五花肉的肉質柔嫩多汁，油脂和瘦肉交織的比例恰到好處，入口即化。店家特製的醬汁將豬肉的香味完美鎖住，味道鮮美不膩，搭配上一碗熱騰騰的白飯，簡單卻無比滿足。每一口都讓人回味無窮，讓人一試成主顧。
高麗菜的清脆鮮甜和微微的蔬菜香氣，能夠很好地平衡爌肉的豐富口味。特別是當它與酸菜一同出現時，既能夠提供更多的口感層次，又不會搶過爌肉本身的風頭。每一口爌肉飯，咀嚼間有肉香、酸味、蔬菜的脆感交織，讓整體味覺更加豐富和有趣。
炒麵
炒麵加上豬血湯是很多台中人喜歡的早餐組合，麵條伴隨著滷汁，鮮美的肉香與微微的鹹香在口中綻放。加上甜辣醬讓整道炒麵的味道層次更加豐富。每一口都充滿了濃濃的在地味，讓人回味無窮。
阿榮爌肉飯
地址:台中市后里區甲后路二段363號
電話:0953-057-167
時間:06:00–12:30(周一休息)
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