

高雄首間 湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店，也是 湯旺麻辣創始店

很多朋友吃過都推薦、持續回訪的 湯旺麻辣回轉火鍋

位置很容易被錯過，就在熱鬧的 明誠路上

路過常常都很多人排隊等候，建議可以先訂位

邊吃邊玩超多食材的 湯旺麻辣回轉火鍋

讓吃火鍋也帶有新奇趣味，鍋物料美食通通都在迴轉盤上

喜歡吃什麼就夾什麼，通通無限放題吃到飽

連食尚玩家都推薦報導過，高雄必吃的 回轉火鍋

展開一場不一樣的鍋物之旅，一起旋轉吧!

八種特色湯頭、高達40~50種迴轉食材

還有白飯、飲料、冰淇淋、炸物可享用

平日318元、假日336元 另加一成服務費

周年慶期間 平日299元 (即日起到114年2月3日止)

湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店

位置: 高雄市左營區明誠二路477號 (捷運凹子底站)

服務專線: 07 558 5833 先訂位 避免久候

營業時間:

週一~週五 12:00、14:30、17:30~22:00

週六、週日 11:30~14:30、17:30~22:00

這間有名到外地客、旅客、外籍人士都跑來聚餐約會

不一樣的火鍋營運模式，讓饕客都覺得用餐新奇又好吃

吃過迴轉壽司，吃過迴轉火鍋了嗎?!

高雄起家的 湯旺麻辣回轉火鍋，也經營超過5年

GOOGLE評論也超高，花少錢就可以吃到飽唷!

海鮮、鍋物料、肉片、蔬菜、炸物通通有

還有自助吧的飲料、冰淇淋，真的很超值

晚餐、假日建議可以先訂位，有時人潮很多要稍微耐心等候

開啟一場不一樣的鍋物饗宴，不用跑來跑去

等待迴轉食材直接於眼前通過夾取

也會發現很多輪椅族、行動不便的饕客很愛來 湯旺麻辣回轉火鍋

可以直接輪椅入座，不用跑來跑去就可以享受鍋物美食吃到飽

友善用餐環境空間，家庭客、親子客都適合來用餐吃迴轉鍋物

高雄火鍋吃到飽，推薦這間有趣的 湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店 簡簡單單的吃個火鍋，還可以吃的很澎派

不用華麗的擺盤裝飾，只有最實在多樣好料

八種特色湯頭、高達40~50種迴轉食材

川蜀鮮香麻辣老鍋、秘制東北酸菜鍋、印式香味咖哩鍋、自然養生番茄鍋、

日式特調壽喜鍋、懷舊滋補風味鍋、草原多鈣牛奶鍋、素食健康番茄鍋

吃素饕客也可以來這裡吃鍋，有蔬菜、豆腐、豆皮等食材可一起享用(奶蛋素)

這價位實在還蠻親民的

現在外面隨便吃一鍋都要300元左右，而且是固定菜盤

湯旺麻辣回轉火鍋是火鍋吃到飽

供應40~50種食材，還有肉肉可以爽爽吃

帶孩子來吃也覺得很划算!!!

尤其很多學生聚餐、商務聚會都會來，用餐起來真的很便利

用餐時間 90分鐘

小孩用餐收費計價 給大家參考

帶朋友來也都覺得很新奇有趣

也很適合帶長輩來吃，不用奔波忙碌取餐，直接坐下來就可以開鍋囉!

轉一圈八分鐘， 樣式真的超多，會一直很期待等等轉盤上面的食材 而且肉肉控來這裏也可以吃得很痛快，有豬肉、牛肉、雞肉可選

等服務人員帶領到位置上，就可以取用飲料

旁邊還有免費白飯可以裝!

鍋物料少不了的調味料、醬汁，很多樣式可自取搭配

服務人員都會不斷的補食材，不擔心夾不到

每一個食材旁邊都有專屬夾子，請使用夾子夾取到菜盤上

這不是冰塊，這是寬冬粉

會發現這邊的食材很多都會放上冰塊做保冰，保持食材的新鮮風味

火鍋料樣式很多，主打吃到飽使用食材也是嚴格挑選

像是很多燕餃、魚餃都是使用大品牌海霸王的

光是丸子就讓我吃得超開心，很多彈牙丸子可以選

還要稍微小心注意，會有包內餡的丸子，咬下會爆出湯汁!

也有新鮮的玉米，上面還有放冰塊做保冰

用餐的同時服務人員也都不斷的補食材

有看到紅色桶子旁邊都是熟食炸物，可以直接吃免煮

居然能吃到熟食香腸，可以搭配蒜頭

豬肉片、牛肉片都可以吃到，吃多少夾取多少~不要浪費唷!

牛肉使用的是板腱牛

居然還有腸子，新鮮度不錯～我們有夾取來熬煮麻辣鍋

當天用餐有蛤蠣、魚肉、蟹肉

餐桌上都會有盤子，可以把喜歡、想吃的食材夾到自己的盤子

再慢慢丟入鍋內熬煮

記得夾取後把夾子放回原本拿取的白色桶子內

絕對可以吃上好幾輪，加上很新奇有趣

大家都會一邊熬煮一邊尋覓迴轉台上的鍋物食材

肉片都算很大塊，還帶有厚度，不擔心熬煮後就會縮小

還有雞腿肉可以夾取唷!

喜歡吃蔬菜就多夾取蔬菜

居然可以享受雞蛋大富翁，雞蛋居然也是無限放題

完全都無需另外加購，太讚了

使用的是雞腿肉，不是雞肉片

還有蛤蠣，可以多夾取一點增加湯頭鮮味

川蜀鮮香麻辣老鍋

這款式招牌 川蜀鮮香麻辣老鍋，香麻夠味

不是那種嗆辣，溫順帶有尾韻辣度，讓湯頭也很好喝

草原多鈣牛奶鍋

這款也是超人氣的牛奶鍋，香濃味道熬煮肉肉、鍋物料都很夠味

像我就直接食材熬煮 草原多鈣牛奶鍋，不用沾醬料就很好吃

湯頭不燥口，帶有乳香風味

像我個人吃火鍋都夾大量的蔬菜，家人、老公孩子都愛吃大量鍋物料

這裡食材樣式很多，能符合全家的胃口

牛奶湯頭真的很香鄉醇夠味，蠻好喝的

吃到很多快牛肉，使用牛板腱

味道香濃帶有Q度，口感不柴唷！

雞肉帶有Q度

芋頭很大塊，重點是炸過唷！！

很多大品牌鍋物店的芋頭都是炸過

不僅可以吸附湯頭香氣，還不擔心整鍋都是芋頭泥稠稠的～大推！

不僅有白飯，還有看到科學麵

有科學麵，小孩都不挑食了～

中午也很推薦上班族、商務客來用餐

或者一個人來吃火鍋也不錯

不用忙碌邊跑的鍋物吃到飽，就吃這間

大人小孩都覺得有趣

飯後別忘了還有冰淇淋可自取～

左營北高雄吃鍋，推薦新奇有趣的 湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店