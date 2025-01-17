為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 高雄首間 湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店，新奇有趣迴轉鍋物料自取 x 平價火鍋吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

高雄首間 湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店，新奇有趣迴轉鍋物料自取 x 平價火鍋吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

2025年菜外帶
2025-01-17 08:31:00 文字：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
share
跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

高雄首間 湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店，新奇有趣迴轉鍋物料自取 x 平價火鍋吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
高雄首間 湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店，也是 湯旺麻辣創始店
很多朋友吃過都推薦、持續回訪的 湯旺麻辣回轉火鍋
位置很容易被錯過，就在熱鬧的 明誠路上
路過常常都很多人排隊等候，建議可以先訂位

邊吃邊玩超多食材的 湯旺麻辣回轉火鍋
讓吃火鍋也帶有新奇趣味，鍋物料美食通通都在迴轉盤上
喜歡吃什麼就夾什麼，通通無限放題吃到飽

連食尚玩家都推薦報導過，高雄必吃的 回轉火鍋
展開一場不一樣的鍋物之旅，一起旋轉吧!

八種特色湯頭、高達40~50種迴轉食材
還有白飯、飲料、冰淇淋、炸物可享用

平日318元、假日336元 另加一成服務費
周年慶期間 平日299元 (即日起到114年2月3日止)

湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店
位置:高雄市左營區明誠二路477號 (捷運凹子底站)
服務專線:07 558 5833 先訂位 避免久候
營業時間:
週一~週五 12:00、14:30、17:30~22:00
週六、週日 11:30~14:30、17:30~22:00
吃到飽$318元 + 10% 服務費、 用餐時間90分鐘
線上訂位：立馬線上訂位
高雄首間 湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店，新奇有趣迴轉鍋物料自取 x 平價火鍋吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
這間有名到外地客、旅客、外籍人士都跑來聚餐約會
不一樣的火鍋營運模式，讓饕客都覺得用餐新奇又好吃
吃過迴轉壽司，吃過迴轉火鍋了嗎?!

高雄首間 湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店，新奇有趣迴轉鍋物料自取 x 平價火鍋吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

高雄起家的 湯旺麻辣回轉火鍋，也經營超過5年
GOOGLE評論也超高，花少錢就可以吃到飽唷!
海鮮、鍋物料、肉片、蔬菜、炸物通通有
還有自助吧的飲料、冰淇淋，真的很超值

晚餐、假日建議可以先訂位，有時人潮很多要稍微耐心等候

高雄首間 湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店，新奇有趣迴轉鍋物料自取 x 平價火鍋吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

開啟一場不一樣的鍋物饗宴，不用跑來跑去
等待迴轉食材直接於眼前通過夾取

高雄首間 湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店，新奇有趣迴轉鍋物料自取 x 平價火鍋吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

也會發現很多輪椅族、行動不便的饕客很愛來 湯旺麻辣回轉火鍋
可以直接輪椅入座，不用跑來跑去就可以享受鍋物美食吃到飽
友善用餐環境空間，家庭客、親子客都適合來用餐吃迴轉鍋物

高雄首間 湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店，新奇有趣迴轉鍋物料自取 x 平價火鍋吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

高雄火鍋吃到飽，推薦這間有趣的 湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店

簡簡單單的吃個火鍋，還可以吃的很澎派
不用華麗的擺盤裝飾，只有最實在多樣好料

高雄首間 湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店，新奇有趣迴轉鍋物料自取 x 平價火鍋吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

八種特色湯頭、高達40~50種迴轉食材
川蜀鮮香麻辣老鍋、秘制東北酸菜鍋、印式香味咖哩鍋、自然養生番茄鍋、
日式特調壽喜鍋、懷舊滋補風味鍋、草原多鈣牛奶鍋、素食健康番茄鍋

吃素饕客也可以來這裡吃鍋，有蔬菜、豆腐、豆皮等食材可一起享用(奶蛋素)

這價位實在還蠻親民的

現在外面隨便吃一鍋都要300元左右，而且是固定菜盤
湯旺麻辣回轉火鍋是火鍋吃到飽
供應40~50種食材，還有肉肉可以爽爽吃
帶孩子來吃也覺得很划算!!!
尤其很多學生聚餐、商務聚會都會來，用餐起來真的很便利

高雄首間 湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店，新奇有趣迴轉鍋物料自取 x 平價火鍋吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

用餐時間 90分鐘
小孩用餐收費計價 給大家參考

 高雄首間 湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店，新奇有趣迴轉鍋物料自取 x 平價火鍋吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

帶朋友來也都覺得很新奇有趣
也很適合帶長輩來吃，不用奔波忙碌取餐，直接坐下來就可以開鍋囉!

 高雄首間 湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店，新奇有趣迴轉鍋物料自取 x 平價火鍋吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

轉一圈八分鐘，樣式真的超多，會一直很期待等等轉盤上面的食材
而且肉肉控來這裏也可以吃得很痛快，有豬肉、牛肉、雞肉可選

高雄首間 湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店，新奇有趣迴轉鍋物料自取 x 平價火鍋吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

等服務人員帶領到位置上，就可以取用飲料
旁邊還有免費白飯可以裝!

高雄首間 湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店，新奇有趣迴轉鍋物料自取 x 平價火鍋吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

鍋物料少不了的調味料、醬汁，很多樣式可自取搭配

 高雄首間 湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店，新奇有趣迴轉鍋物料自取 x 平價火鍋吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

服務人員都會不斷的補食材，不擔心夾不到
每一個食材旁邊都有專屬夾子，請使用夾子夾取到菜盤上

高雄首間 湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店，新奇有趣迴轉鍋物料自取 x 平價火鍋吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

這不是冰塊，這是寬冬粉

高雄首間 湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店，新奇有趣迴轉鍋物料自取 x 平價火鍋吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

會發現這邊的食材很多都會放上冰塊做保冰，保持食材的新鮮風味

高雄首間 湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店，新奇有趣迴轉鍋物料自取 x 平價火鍋吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

火鍋料樣式很多，主打吃到飽使用食材也是嚴格挑選
像是很多燕餃、魚餃都是使用大品牌海霸王的

高雄首間 湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店，新奇有趣迴轉鍋物料自取 x 平價火鍋吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

光是丸子就讓我吃得超開心，很多彈牙丸子可以選

還要稍微小心注意，會有包內餡的丸子，咬下會爆出湯汁!

高雄首間 湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店，新奇有趣迴轉鍋物料自取 x 平價火鍋吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

也有新鮮的玉米，上面還有放冰塊做保冰
用餐的同時服務人員也都不斷的補食材

高雄首間 湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店，新奇有趣迴轉鍋物料自取 x 平價火鍋吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

有看到紅色桶子旁邊都是熟食炸物，可以直接吃免煮
居然能吃到熟食香腸，可以搭配蒜頭

高雄首間 湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店，新奇有趣迴轉鍋物料自取 x 平價火鍋吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

豬肉片、牛肉片都可以吃到，吃多少夾取多少~不要浪費唷!

高雄首間 湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店，新奇有趣迴轉鍋物料自取 x 平價火鍋吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

牛肉使用的是板腱牛

高雄首間 湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店，新奇有趣迴轉鍋物料自取 x 平價火鍋吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

居然還有腸子，新鮮度不錯～我們有夾取來熬煮麻辣鍋

高雄首間 湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店，新奇有趣迴轉鍋物料自取 x 平價火鍋吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

當天用餐有蛤蠣、魚肉、蟹肉

高雄首間 湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店，新奇有趣迴轉鍋物料自取 x 平價火鍋吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

餐桌上都會有盤子，可以把喜歡、想吃的食材夾到自己的盤子
再慢慢丟入鍋內熬煮
高雄首間 湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店，新奇有趣迴轉鍋物料自取 x 平價火鍋吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
記得夾取後把夾子放回原本拿取的白色桶子內
高雄首間 湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店，新奇有趣迴轉鍋物料自取 x 平價火鍋吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
絕對可以吃上好幾輪，加上很新奇有趣
大家都會一邊熬煮一邊尋覓迴轉台上的鍋物食材
高雄首間 湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店，新奇有趣迴轉鍋物料自取 x 平價火鍋吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
肉片都算很大塊，還帶有厚度，不擔心熬煮後就會縮小
高雄首間 湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店，新奇有趣迴轉鍋物料自取 x 平價火鍋吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
還有雞腿肉可以夾取唷!
高雄首間 湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店，新奇有趣迴轉鍋物料自取 x 平價火鍋吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
喜歡吃蔬菜就多夾取蔬菜
高雄首間 湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店，新奇有趣迴轉鍋物料自取 x 平價火鍋吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
居然可以享受雞蛋大富翁，雞蛋居然也是無限放題
完全都無需另外加購，太讚了
高雄首間 湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店，新奇有趣迴轉鍋物料自取 x 平價火鍋吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
使用的是雞腿肉，不是雞肉片
還有蛤蠣，可以多夾取一點增加湯頭鮮味
高雄首間 湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店，新奇有趣迴轉鍋物料自取 x 平價火鍋吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
川蜀鮮香麻辣老鍋
這款式招牌 川蜀鮮香麻辣老鍋，香麻夠味
不是那種嗆辣，溫順帶有尾韻辣度，讓湯頭也很好喝
高雄首間 湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店，新奇有趣迴轉鍋物料自取 x 平價火鍋吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
草原多鈣牛奶鍋
這款也是超人氣的牛奶鍋，香濃味道熬煮肉肉、鍋物料都很夠味
像我就直接食材熬煮 草原多鈣牛奶鍋，不用沾醬料就很好吃
湯頭不燥口，帶有乳香風味
 高雄首間 湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店，新奇有趣迴轉鍋物料自取 x 平價火鍋吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
像我個人吃火鍋都夾大量的蔬菜，家人、老公孩子都愛吃大量鍋物料
這裡食材樣式很多，能符合全家的胃口
高雄首間 湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店，新奇有趣迴轉鍋物料自取 x 平價火鍋吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
牛奶湯頭真的很香鄉醇夠味，蠻好喝的
高雄首間 湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店，新奇有趣迴轉鍋物料自取 x 平價火鍋吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
吃到很多快牛肉，使用牛板腱
味道香濃帶有Q度，口感不柴唷！
高雄首間 湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店，新奇有趣迴轉鍋物料自取 x 平價火鍋吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
雞肉帶有Q度
高雄首間 湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店，新奇有趣迴轉鍋物料自取 x 平價火鍋吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
芋頭很大塊，重點是炸過唷！！
很多大品牌鍋物店的芋頭都是炸過
不僅可以吸附湯頭香氣，還不擔心整鍋都是芋頭泥稠稠的～大推！
 高雄首間 湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店，新奇有趣迴轉鍋物料自取 x 平價火鍋吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
不僅有白飯，還有看到科學麵
有科學麵，小孩都不挑食了～
高雄首間 湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店，新奇有趣迴轉鍋物料自取 x 平價火鍋吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
中午也很推薦上班族、商務客來用餐
或者一個人來吃火鍋也不錯
高雄首間 湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店，新奇有趣迴轉鍋物料自取 x 平價火鍋吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
高雄首間 湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店，新奇有趣迴轉鍋物料自取 x 平價火鍋吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
不用忙碌邊跑的鍋物吃到飽，就吃這間
大人小孩都覺得有趣

高雄首間 湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店，新奇有趣迴轉鍋物料自取 x 平價火鍋吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

飯後別忘了還有冰淇淋可自取～

左營北高雄吃鍋，推薦新奇有趣的 湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

湯旺麻辣回轉火鍋

phone07-558-5833
place高雄市左營區明誠二路477號
4.03 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.17
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up