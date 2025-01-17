高雄首間 湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店，也是 湯旺麻辣創始店
很多朋友吃過都推薦、持續回訪的 湯旺麻辣回轉火鍋
位置很容易被錯過，就在熱鬧的 明誠路上
路過常常都很多人排隊等候，建議可以先訂位
邊吃邊玩超多食材的 湯旺麻辣回轉火鍋
讓吃火鍋也帶有新奇趣味，鍋物料美食通通都在迴轉盤上
喜歡吃什麼就夾什麼，通通無限放題吃到飽
連食尚玩家都推薦報導過，高雄必吃的 回轉火鍋
展開一場不一樣的鍋物之旅，一起旋轉吧!
八種特色湯頭、高達40~50種迴轉食材
還有白飯、飲料、冰淇淋、炸物可享用
平日318元、假日336元 另加一成服務費
周年慶期間 平日299元 (即日起到114年2月3日止)
位置:高雄市左營區明誠二路477號 (捷運凹子底站)
週一~週五 12:00、14:30、17:30~22:00
週六、週日 11:30~14:30、17:30~22:00
線上訂位：立馬線上訂位
不一樣的火鍋營運模式，讓饕客都覺得用餐新奇又好吃
吃過迴轉壽司，吃過迴轉火鍋了嗎?!
GOOGLE評論也超高，花少錢就可以吃到飽唷!
海鮮、鍋物料、肉片、蔬菜、炸物通通有
還有自助吧的飲料、冰淇淋，真的很超值
晚餐、假日建議可以先訂位，有時人潮很多要稍微耐心等候
等待迴轉食材直接於眼前通過夾取
可以直接輪椅入座，不用跑來跑去就可以享受鍋物美食吃到飽
友善用餐環境空間，家庭客、親子客都適合來用餐吃迴轉鍋物
高雄火鍋吃到飽，推薦這間有趣的 湯旺麻辣回轉火鍋-高雄總店
簡簡單單的吃個火鍋，還可以吃的很澎派
不用華麗的擺盤裝飾，只有最實在多樣好料
日式特調壽喜鍋、懷舊滋補風味鍋、草原多鈣牛奶鍋、素食健康番茄鍋
吃素饕客也可以來這裡吃鍋，有蔬菜、豆腐、豆皮等食材可一起享用(奶蛋素)
這價位實在還蠻親民的
湯旺麻辣回轉火鍋是火鍋吃到飽
供應40~50種食材，還有肉肉可以爽爽吃
帶孩子來吃也覺得很划算!!!
尤其很多學生聚餐、商務聚會都會來，用餐起來真的很便利
小孩用餐收費計價 給大家參考
也很適合帶長輩來吃，不用奔波忙碌取餐，直接坐下來就可以開鍋囉!
轉一圈八分鐘，樣式真的超多，會一直很期待等等轉盤上面的食材
而且肉肉控來這裏也可以吃得很痛快，有豬肉、牛肉、雞肉可選
旁邊還有免費白飯可以裝!
鍋物料少不了的調味料、醬汁，很多樣式可自取搭配
每一個食材旁邊都有專屬夾子，請使用夾子夾取到菜盤上
這不是冰塊，這是寬冬粉
會發現這邊的食材很多都會放上冰塊做保冰，保持食材的新鮮風味
像是很多燕餃、魚餃都是使用大品牌海霸王的
還要稍微小心注意，會有包內餡的丸子，咬下會爆出湯汁!
用餐的同時服務人員也都不斷的補食材
居然能吃到熟食香腸，可以搭配蒜頭
豬肉片、牛肉片都可以吃到，吃多少夾取多少~不要浪費唷!
牛肉使用的是板腱牛
居然還有腸子，新鮮度不錯～我們有夾取來熬煮麻辣鍋
當天用餐有蛤蠣、魚肉、蟹肉
再慢慢丟入鍋內熬煮
大家都會一邊熬煮一邊尋覓迴轉台上的鍋物食材
完全都無需另外加購，太讚了
還有蛤蠣，可以多夾取一點增加湯頭鮮味
這款式招牌 川蜀鮮香麻辣老鍋，香麻夠味
不是那種嗆辣，溫順帶有尾韻辣度，讓湯頭也很好喝
像我就直接食材熬煮 草原多鈣牛奶鍋，不用沾醬料就很好吃
這裡食材樣式很多，能符合全家的胃口
味道香濃帶有Q度，口感不柴唷！
很多大品牌鍋物店的芋頭都是炸過
不僅可以吸附湯頭香氣，還不擔心整鍋都是芋頭泥稠稠的～大推！
有科學麵，小孩都不挑食了～
或者一個人來吃火鍋也不錯
大人小孩都覺得有趣
飯後別忘了還有冰淇淋可自取～