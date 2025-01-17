提到汗蒸幕，腦海中浮現的是韓劇中主角在暖呼呼的汗蒸房中放鬆的畫面。

現在，在台北也能以不到400元的價格體驗韓國最道地的汗蒸幕。

喜熱養生汗蒸幕 台北 CP值最高的汗蒸幕

隱身在蘆洲靜謐的巷弄中，若不是好朋友推薦真的很容易錯過

喜熱養生汗蒸幕 位於新北市蘆洲區長樂路42號，

距離捷運蘆洲站約850公尺步行約10分鐘，交通相當便利。

雖然位於巷弄中，但附近有多處收費停車場，對開車族來說也很方便。

店旁邊就有一個汽車收費停車場，路邊也有免費機車停車格，

不論開車或騎車都很方便，不必擔心不好停車找不到位置。

喜熱養生汗蒸幕 一進來會先經過自助洗衣店，好酷的複合式商店

以後來喜熱要做汗蒸幕可以順便帶衣物來洗，

衣物洗好剛好也汗蒸結束，方便省時一舉數得。

進門前記得要先換拖鞋，這裡的拖鞋都有事先消毒過

穿過的拖鞋，有另外放置籃子在這，所以不必擔心

一進門先被這面美麗的花牆所吸引，等等換好衣服一定要來這打卡拍照

櫃枱上有價目表和注意事項

喜熱養生汗蒸幕

平日體驗$300 ＆ 假日體驗$320

在寸土寸金的大台北地區，這價格未免太佛心了

買套票更划算10張2500元，票卷不限本人使用

可以和家人好友一起SHARE，換算下來一張票只要$250，

這麼棒的優惠還不快點買起來。

若不趕時間的話，店內還有提供油壓、指壓的服務，

想要體驗的話記得要事先預約

牆上有 汗蒸幕流程 第一次來的朋友可以參考一下





服務人員解說完畢之後，就可以換汗蒸服準備來體驗了

進入汗蒸房，首先映入眼簾的是寬敞的休憩區





簡潔乾淨的休憩室像家一樣讓人備感溫馨，

做完汗蒸幕可以在這休息或坐個按摩舒壓一下

喜熱養生汗蒸幕 有五間汗蒸房，來的時候呈現客滿狀態每間都有人，

還好我們有先預約才不用久等，尤其現在是冬天來做汗蒸的客人不少

往後走是 更衣室、廁所、梳妝台

置物櫃可上鎖，放隨身物品更安心

汗蒸期間建議分3次飲用1000CC開水，以防發生脫水情況





使用汗蒸前，先喝 300 CC 開水

汗蒸房前有張貼注意事項，進房前記得再看一下唷

汗蒸房裝潢很有韓國味，空間大小可容納1-3人

不論你是想一人獨處，或是揪好友家人來汗蒸 都很適合

寒冷的天氣躺在暖呼的汗蒸房真的好舒服，

汗蒸房裡的溫度剛剛好，不會讓人覺得喘不過氣，

反而是一種舒服的暖意，感覺全身的疲勞都被溫暖融化掉了。

可以先正躺、左右側躺，讓身體各個部位都獲得放鬆促進循環。

女生朋友也可以趴著熱敷一下肚子，對婦科方面會很好唷～

除了躺著汗蒸也可以伸展筋骨拉拉筋做個瑜珈也不錯，

汗蒸房只有我們倆人 做再搞笑的動作，也不怕被人取笑，

不必在乎旁人的眼光真好，我和閨蜜倆人在這玩的好開心～

汗蒸時間大約40分鐘，這中間記得要適時的補充水份，

汗蒸流的汗不會有那種黏膩的感覺，反而覺得很清爽，

流完汗皮膚變得好光滑，整個人氣色變的好好唷～

休憩區按摩椅 20分鐘50元，汗蒸完坐個按摩椅，放鬆一下也不錯～

記得汗蒸完 2~4 小時不要沖澡，因為毛孔張開容易受寒

汗蒸幕一週蒸個三四次效果最好，若沒那麼多時間，一週來一次也ok，

汗蒸通體舒暢感覺比泡溫泉來的好，晚上一回到家躺床就睡著了，效果比運動完還要好睡





如果你最近覺得壓力大，想找個地方好好放鬆一下，又不想花太多錢，

喜熱養生汗蒸幕 真的很推薦！不管是自己來放空，還是揪朋友一起，都會是個很棒的體驗。

喜熱養生汗蒸幕

地址：新北市蘆洲區長樂路42號

預約專線：02 8286 9766

營業時間：09:00-20:00

粉絲頁：喜熱養生汗蒸幕