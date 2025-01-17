在城市中的難得的綠蔭中，台北大安區青田街新開幕了一家「文來洞 Mullae,Seoul 韓式湯飯專門店」主打韓國人製作的道地釜山豬肉湯飯，從新竹竹北起家， 韓國老闆秉持著做自己堅持道地的韓式料理而大受歡迎 ，應客人要求又增加了許多符合台灣客人口味卻又道地的韓式湯飯 、韓式蒸蛋、 麻辣奶油炒碼麵和好看又好吃的岩漿火山牛肉塔等， 讓大家不用飛韓國，不貴的價格就可以有吃到當地美食的感覺，帶有濃濃的韓國風情



1.文來洞 Mullae,Seoul 韓式湯飯專門店︱交通、營業資訊

文來洞 Mullae,Seoul 韓式湯飯專門店

住址：台北市大安區青田街1巷6號

電話：02 2391 0220

營業時間

週二~週四11：30~15：00;17:00~20:30

週五11：30~15：00;17:00~21：00

週六週日11：30~15：00;16:30~21:00



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2.文來洞 Mullae,Seoul 韓式湯飯專門店︱餐廳環境

青田街店面附近的環境非常舒適悠閒，讓人彷彿置身於韓國的小巷弄中，文來洞的店面不大，這天假日來訪就幾乎都客滿，裝潢卻充滿了濃濃的韓式風情。韓式的木質桌椅、暖色系的燈光，營造出溫馨舒適的用餐氛圍。

3.文來洞 Mullae,Seoul 韓式湯飯專門店︱菜單

4.文來洞 Mullae,Seoul 韓式湯飯專門店︱釜山豬肉湯飯$255

店裡採用掃碼點餐，一上菜就會來四盤小菜，有泡菜、醃蘿葡、土豆絲和海苔，點了招牌釜山豬肉湯飯很適合和小朋友一起吃



湯頭喝起來帶有淡淡的豬骨香氣，喝一口就能感受到滿滿的誠意。湯裡頭的豬肉片給的相當多，肉質軟嫩入味，另外，店家還附上一碗白飯，可以依照個人喜好加入是要湯中食用，把湯淋到白飯吃，或是分開吃

5.文來洞 Mullae,Seoul 韓式湯飯專門店︱綜合豆腐鍋$229

除了招牌釜山豬肉湯飯，喜歡吃辣的必點，文來洞的綜合豆腐鍋。鍋裡豆腐直接給超大一塊塊、吃起來滑嫩細緻，想吃小塊可以自已拌勻，還有蔬菜肉片等相當豐富，湯頭喝起來相當開胃下飯。

6.文來洞 Mullae,Seoul 韓式湯飯專門店︱起司辣炒年糕$180

除了韓式湯飯，我個人也很推薦可以再點這道起司辣炒年糕，小鍋裡除了年糕還有一顆蛋跟滿滿的起司，年糕Q彈有嚼勁，裹上了濃郁的辣醬，再鋪上滿滿的起司，每一口都牽絲，超滿足

7.文來洞 Mullae,Seoul 韓式湯飯專門店︱韓式菜包肉$199

有時候想吃菜包肉但份量都巨多，這邊的韓式菜包肉份量我覺得很剛好，一個人想吃也可以點，或是兩人一起分享，五花肉搭配生菜、韓式辣醬等一起包著吃，清爽不油膩，口感層次豐富

8.文來洞 Mullae,Seoul 韓式湯飯專門店︱個人評價

文來洞 Mullae,Seoul 韓式湯飯專門店坐落在大安區青田街不僅餐點美味，價格也相當平易近人，難怪一開店就吸引了許多韓食愛好者。如果你想品嚐道地的韓國風味，文來洞 Mullae,Seoul 韓式湯飯專門店絕對是一個不錯的選擇

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