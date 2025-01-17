年末～我們屏東大店長們要來吃尾牙啦！今年我是協助辦理的其中一員～

尾牙餐廳找了幾家選擇，最後決定辦在潮州聞香閣宴會餐廳，主要有四個優點，完勝其他選擇！

1、大停車場，目測100台以上汽車不是問題。

2、宴會廳免場地費，只需要餐點費用。

3、免費提供場佈和影音設備，像投影幕、音響設備等等。

4、屏東老牌宴會餐廳，傳承三代，有規模、有經驗。

5、辦桌菜色豐富澎湃，價格親民。

▼氣派門面。

▼寬廣停車場。

▼豪華大廳。

▼五星質感內廊。

▼聞香閣主廚簡介，每年辦理超過200場宴會！資歷豐富！

▼前往「屏東大店長領導菁英交流會」宴廳。

▼場佈是聞香閣免費提供的，幫我們節省很多工夫！不用另外再找佈置廠商！

▼整場宴廳有六面投影幕（聞香閣免費提供使用），照顧到每個方位的人～

▼店家自我介紹，有餐飲業、寫真業、農特產品業等等，聚集了屏東各行各業。

▼交流會當然少不了美食這項最佳黏合劑！

▼餐前小菜。

▼緊接著主菜上場～

第一次看到這麼高的餐車，有三層！比成年人還高！而且整理得很乾淨，心裡對聞香閣更加分了！

▼冷盤帶著乾冰煙霧登場，真是吸睛，吸引隔壁的小姐姐拿起手機頻頻拍照要分享～

▼燻鴨水果沙拉，清爽開胃。

▼秋冬必吃烏魚子！

▼美味鮮海膽❤️

▼鮮美黑鮪魚生魚片！

▼接下來又是一道海鮮大菜～焗烤龍蝦。

▼同桌大哥迫不及待直接上手開吃，彈牙鮮甜有鮮！

▼接二連三的海鮮～鹽烤海大蝦。超長一隻，肉也很飽滿，果然食材新鮮，只有加鹽也好吃！

▼脆皮烤鴨搭配荷葉餅，有海鮮又有肉，滿足！

▼烤鴨更做了一鴨兩吃，鴨骨蔬菇鍋，平衡大魚大肉的油膩感，一口熱湯下肚很幸福❤️

▼日式磯煮午仔魚，鹹甜鹹甜的日式風味，入味綿密。

▼蒲燒鰻魚米糕，米糕QQ糯糯～

▼寶格冰淇淋與小湯圓甜湯～甜甜收尾。

交流會圓滿成功～一邊交流一邊用餐，分享在大店長課程學習到的心得，真是一個輕鬆又熱鬧的聚餐！這次辦在聞香閣，大家也是好評不斷，宴廳大、好停車、餐點也好吃，一桌價格也親民還有肉有海鮮！看來下次可以繼續辦在這裡！

潮州聞香閣宴會餐廳

地址：屏東縣潮州鎮四維路550號

電話：08 780 3338

營業時間：10:00-20:30（週二休息）

粉專：https://www.facebook.com/wenxiangge2015



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