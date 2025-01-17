#是美食呦 (●’◡’●)ﾉ•彰化鹿港

關於鹿港老街

去年年底跟家人們安排了短暫的彰化鹿港半日遊行程，雖然被寒冷的冷風吹到每個回家都像發燒頭痛的感覺，但因為許久未見，大家難得相聚真的是非常充實好玩！開心程度高到讓大家很快就忘卻寒風刺骨的不適感。

我想，鹿港老街可說是臺灣中部最有名的老街了，假日的鹿港老街就是滿滿的觀光人潮，到哪都人擠人，幾乎每家店都是要排隊等，即使天氣寒冷照樣澆不熄大家到鹿港老街旅遊的熱情。

到老街的旅遊行程不外乎就是：欣賞各式各樣的百年紅磚古蹟古厝、參拜天后宮、城隍廟等傳統廟宇，然後到雜貨店或式小吃攤逛逛買買。

老街中心有一個空地區域，常常會有街頭藝人到此表演，或偶有攤位擺設可以逛逛，也可以讓小孩子或是毛小孩在這裡跑跑跳跳，是個 非常適合攜伴全家大小來旅遊的地方 ！

這次旅遊也走訪了幾家我們以前常來吃的在地美食，這次分享五個在彰化當地都經營數十年的傳統老店，不僅歷史悠久，而且至今全都是銅板價就可以買到的快樂與富足，可以在盡情玩樂之餘也能顧及荷包君的辛勞。若跟對人旅遊，那個幸福感的價值體會更是翻倍！

1.鹿港肉焿泉

-價位：肉焿麵/飯/冬粉-$60，單品項$10-80之間，店家內最貴的品項川燙魷魚，其實也才$80 都沒破百，全部都是銅板價，份量也不少！

-地點：鹿港鎮公園一路41號，隔壁王岡麵線糊也不錯，我們每次去鹿港旅遊，都會到這個肉焿泉附近的立體停車場停車。

-心得：生意非常好，幾乎滿座而且吃完馬上又有客人補上，店家不停出餐補料；現在豬油炸也要額外加購$10，印象之前好像都是免費加，雖然要付費但我們照樣會點，因為 豬油酥炸真的是點睛之筆 ！增加了豬油香氣與酥脆口感真的更美味，一點都不油膩；如果怕吃不飽也能點肉燥飯，這樣點起來也不到$100是真的便宜！

2.肉圓林

-價位：肉圓$50/顆；丸仔湯$35/碗。

-地點：鹿港鎮大明路6號 ，在鹿港第一市場、全家旁邊，非常好找！

-心得：下午一開業早已有不少客人等候多時，甚至有人是點餐後站在旁邊用餐，老闆兩鍋油鍋已經同時在炸在出餐還是來不及應對。

生意人潮，都需要稍微等一下，不過大家為了吃到肉圓林都會在旁靜靜等候！

這家是我愛上肉圓的原因，小時候跟著長輩們來彰化鹿港旅遊，每次來都會來肉圓林吃顆炸肉圓，鹹甜醬汁搭配Q彈外皮與紮實的肉。

當時長輩都會跟我們說吃完的醬汁別浪費，請店家幫你加個湯，做個完美的收尾！算是少數在地人或是老熟客才會這樣做的隱藏小吃法。

3.阿公香腸

-價位：打彈珠$10/次 中獎免費換香腸/茶葉蛋/飲料等。

-地點：鹿港鎮瑤林街3號，鹿港老街口，你會聽到各種打彈珠敲鑼打鼓的聲音。

-心得：這家不用我多說，想必是鹿港老街其中一大核心特色，幾乎每個人來鹿港老街都一定會來阿公香腸打打彈珠，看自己能不能用十元就打到一支烤香腸。

當天家人們簡直運氣爆棚，短短不到十分鐘已經中了十幾張兌換卡。馬上拿去換好吃的香腸，也可以選擇直接購買香腸，目前價格是$40/條，三條$110。

不吃香腸也能選茶葉蛋、飲料開水，商品都是可用現金或積分卡兌換，價格以觀光景點來說是非常便宜。

4.老成珍肉包

-價位：平均$20/顆，可買現蒸出爐的肉包現吃，也可買冷凍盒裝當伴手禮。

-地點：鹿港鎮中山路393號，再城隍廟跟天后宮的中心處。

-心得：

經過就被滿滿的蒸包子香氣吸引住，忍不住湊上去看看，當天可以看到生意很好，不少人買現吃肉包，也有人帶來大包小包的冷凍饅頭包子作為伴手禮帶回家，店家正在趕工製作；即使蒸熟後的肉包一樣持續放在蒸籠保溫，每口都像剛出爐一樣溫暖幸福！

5.建興糖果行

-價位：就是柑仔店的銅板價位，基本上放眼望去都＄10-20/個。

-地點：鹿港鎮公園一路42號，近鹿港肉焿泉。

-心得：

就是小時候常見的懷舊柑仔店，以前都要跟長輩去才能有錢買，現在長大去，想吃什麼都能靠自己買了！

店裡糖果的價錢感覺停留在當年了，放眼望去都兩三個銅板就能買到手的價位，真的好便宜，還有辣芒果乾、梅餅等傳統特色糖果！

最後身為貓奴的推薦－寶芝林雜貨店

大家逛老街時一定會經過一間叫做「寶芝林」的童玩雜貨店，店名可能不會注意，但他們的小店長們你一定會看見！！

兩隻橘貓被老闆夫婦照顧得非常珠圓玉潤（可見是享清福的哈哈哈），不僅為店家招攬的不少生意，也讓老街增添了更多可愛的氣息。

以上心得帶有個人主觀意識，僅供參考，鹿港還有很多好吃好喝好玩的，都值得你去走走看看！趕緊找個時間安排一趟鹿港之旅吧～