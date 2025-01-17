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【台北市大安區】2025大安森林公園落羽松木棧道｜大生態池｜捷運大安森林公園站｜有地下收費停車場

2025年菜外帶
2025-01-17 16:12:00 文字：珍妮佛的花草呢喃
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珍妮佛的花草呢喃

珍妮佛的花草呢喃

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大安森林公園占地廣大，規劃有兒童遊戲區、露天音樂台

更有生態池、籃球場、水池假山等生態設施與人工造景，交通亦便利

可搭乘捷運到大安森林公園站，或是開車也有地下收費停車場

週六、日還能逛逛建國花市，買買花草盆栽與園藝用品

農曆年即將到來，來建國花市採買的人氣又更旺啦！

 

（旅遊日期：2025/01/13）

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第一次來賞落羽松，木棧道的位置在心心相印旁的生態池

每次都是來賞繡球花或杜鵑花，落羽松雖是頭一回，但讓我印象深刻

 

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▲天氣晴朗，烏龜也出來日光浴

 

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▲還有可愛的柴犬哈哈哈

 

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▲大生態池到囉！

 

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▲這隻鴿子超不怕人，忙碌的走來走去，好像在找食物

 

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▲園內老樹林立，枝繁葉茂，根莖巨大

 

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▲浮於水面的魚群

 

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▲阿肥在池畔發現了一隻小松鼠

牠先是窺探了一番，然後閉眼確認不是幻覺，是真的有人在拍牠哈哈哈

 

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▲木棧道旁的觀景台常常有人駐足拍鳥，那天也超多腳架

 

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▲木棧道不長，但落羽松真的很高大

枝葉頗為密集，在陽光穿透與照射下讓顏色更為鮮艷

驚驗了原本不是很期待的我

 

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▲從外面看過去是這樣的，顏色實在非常漂亮

 

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▲草皮上的梅花

 

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▲超豐腴的黑冠麻鷺

 

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▲鴿倆好

 

農曆年前夕各年貨大街及花市都熱鬧了起來

出門賞花踏青之餘，也可以逛逛年貨大街體驗一把過年的氣氛！

 

【大安森林公園

地址：台北市大安區新生南路二段1號

電話：02-27003830

24小時開放

官網

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