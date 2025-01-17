大安森林公園占地廣大，規劃有兒童遊戲區、露天音樂台

更有生態池、籃球場、水池假山等生態設施與人工造景，交通亦便利

可搭乘捷運到大安森林公園站，或是開車也有地下收費停車場

週六、日還能逛逛建國花市，買買花草盆栽與園藝用品

農曆年即將到來，來建國花市採買的人氣又更旺啦！

（旅遊日期：2025/01/13）

第一次來賞落羽松，木棧道的位置在心心相印旁的生態池

每次都是來賞繡球花或杜鵑花，落羽松雖是頭一回，但讓我印象深刻

▲天氣晴朗，烏龜也出來日光浴

▲還有可愛的柴犬哈哈哈

▲大生態池到囉！

▲這隻鴿子超不怕人，忙碌的走來走去，好像在找食物

▲園內老樹林立，枝繁葉茂，根莖巨大

▲浮於水面的魚群

▲阿肥在池畔發現了一隻小松鼠

牠先是窺探了一番，然後閉眼確認不是幻覺，是真的有人在拍牠哈哈哈

▲木棧道旁的觀景台常常有人駐足拍鳥，那天也超多腳架

▲木棧道不長，但落羽松真的很高大

枝葉頗為密集，在陽光穿透與照射下讓顏色更為鮮艷

驚驗了原本不是很期待的我

▲從外面看過去是這樣的，顏色實在非常漂亮

▲草皮上的梅花

▲超豐腴的黑冠麻鷺

▲鴿倆好

農曆年前夕各年貨大街及花市都熱鬧了起來

出門賞花踏青之餘，也可以逛逛年貨大街體驗一把過年的氣氛！

【大安森林公園】

地址：台北市大安區新生南路二段1號

電話：02-27003830

24小時開放

官網

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