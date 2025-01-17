Chubby Doo是我華山最愛的甜點，不只外型超可愛，味道更是一級棒，用料非常實在，乍看以為是一般甜甜圈，一咬下才發現裏頭有內餡，層層堆疊可頌卡滋卡滋！

新登場的限定口味，不倒翁-流沙鹹蛋黃、招財貓-開心果卡士達、草莓熊熊-海鹽焦糖、草莓黑熊-榛果巧克力，４種口味都超好吃，不定期推出新品，三不五時就要來報到～

之前還有吃過聖誕節、萬聖節等不同造型，今年春節當然要來Chubby Doo增添福氣，相當應景的甜點，充滿喜氣跟年節氛圍，買來打卡分享真的太吸睛了！

顛覆我對甜點的想像，千層圓可頌Ｑ彈蓬鬆，一咬下就聽到清脆的卡滋聲，爆漿內餡瞬間湧出，濕潤度滿滿，下午茶來一大顆，真的令我幸福不已喔～大家快來朝聖吧

Chubby Doo 華山快閃店地點非常好，到華山很不注意到，黃澄澄相當吸睛，這一季推出的甜點，看起來都好厲害，光用看就口水直流~

Chubby Doo菜單(2025/1期間限定)

Chubby Doo 多款甜點可以說是色香味俱全，上頭可愛的小熊，搭配飽滿餡料，可以說是料好實在，一個才一百多元真的物超所值～

Chubby Doo還有多款獨特的甜點，每次來都可以來巡看看，搞不好會發現意想不到的口味，吃飽後記得要來這邊甜甜嘴～～

我先來嚐嚐兩款綠色的甜點，我一開始以為圓可頌是抹茶口味，仔細看才知道是開心果，另一個則是榛果巧克力內餡，喜歡吃巧克力的朋友絕對會愛

黑熊磅蛋糕－榛果巧克力 $130

超萌的黑熊磅蛋糕，光看黑熊的色澤，就知道巧克力有多濃郁，裏頭的榛果巧克力醬，不會甜膩，香濃的滋味非常迷人，

黑熊頭上還有帶著草莓帽子，真的萌翻了！非常有層次的口感，濕潤內餡避免口感乾乾的，這款巧克力甜點，絕對要推薦給大家

招財猫－開心果卡士達 $130

最近超級夯的開心果，Chubby Doo也可以吃得到，卡士達內餡甜而不膩，吃起來完全不會膩口，超可愛的貓咪造型，我覺得鬍鬚好可愛喔～

相當有年味充滿財氣，新的一年來個招牌貓甜點，絕對添補滿滿的喜氣跟財氣，不只好吃還充滿年味！！！

說到過年就想要紅通通，增添喜氣跟財氣，迎接新的一年到來！紅通通的不倒翁圓可送、帶著紅帽子的熊熊磅蛋糕，兩款都是鹹鹹甜甜的滋味，越吃越好吃～

不倒翁－流沙鹹蛋黃 $130

Chubby Doo的不倒翁圓滾滾，而且眼鏡可以自己黏上去，線上有提供糖霜可以DIY，先黏上第一個眼珠許願，黏上第二個眼珠就代表願望實現了

裏頭流沙鹹蛋黃不會有鴨蛋腥味，口感濕潤中帶點微微沙沙感，鹹鹹甜甜完全不膩口，這款充滿祈福意涵的甜點，我家長輩吃過都說讚

熊熊磅蛋糕－海鹽焦糖$130

最後壓軸是Chubby Doo的人氣甜點，熊熊磅蛋糕－海鹽焦糖，裏頭的海鹽焦糖真的好香喔！甜中帶鹹吃起來好涮嘴，一大口咬下上頭的草莓，酸中帶甜相當JUICY

底下可頌又酥又Q，裡頭還有滿滿的內餡，吃上一顆有種戀愛的感覺，幸福不已的好味道，等著您也來嚐鮮喔~

Chubby Doo包裝相當精緻，非常適合送禮，還有提繩相當好拿取，一顆顆獨立包裝，想要分送給朋友享用也沒問題～

黃色的提袋繽紛奪目，送禮有這樣的提袋更有質感，過年還在苦惱要送什麼伴手禮嗎？Chubby Doo是絕佳的選擇喔～

Chubby Doo 甜甜圈專賣店 華山POP-UP STORE 3大特色

1. Chubby Doo好吃又好拍，不只外型超可愛，味道更是一級棒，用料非常實在，乍看以為是一般甜甜圈，一咬下才發現裏頭有內餡，層層堆疊可頌卡滋卡滋！

2. 新登場的限定口味，不倒翁-流沙鹹蛋黃、招財貓-開心果卡士達、草莓熊熊-海鹽焦糖、草莓黑熊-榛果巧克力，４種口味都超好吃，不定期推出新品，三不五時就要來報到～

3.顛覆我對甜點的想像，千層圓可頌Ｑ彈蓬鬆，一咬下就聽到清脆的卡滋聲，爆漿內餡瞬間湧出，濕潤度滿滿，下午茶來一大顆，真的令我幸福不已喔～大家快來朝聖吧

💭店家資訊 Chubby Doo 甜甜圈專賣店 華山POP-UP STORE

🏠地址: 台北市中正區八德路一段1號/華山小確幸前廣場

🚌交通: 捷運忠孝新生站5分鐘

⏰時間: 週一至週五 11:00-19:00 週六週日及國定假日：11:00-20:00

😪公休: 無休

💲消費: 現金、悠遊卡、信用卡、APPLEPAY等

💬粉專: https://www.facebook.com/chubby.doo.donut.store

💬IG: https://www.instagram.com/chubby.doo_/

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/407127761

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