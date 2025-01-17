台灣以吃到飽形式經營的第一間餐廳是？答案似乎已不可考，包括海霸王、可利亞火烤兩吃、長城蒙古烤肉、沾美西餐廳、麗晶酒店下午茶......等，都有可能，一般相信是可利亞最早，但實際上可能需要大學餐飲系碩士生寫論文去研究分辨了。然而世界最大的牛排連鎖美式餐廳【龐德羅莎】於1982年登台，以點主餐付一次費用即可無限享用美式沙拉百匯的型態大受消費者歡迎，一眨眼42年過去了，絕對是台北的始祖級美式吃到飽餐廳！今天，就讓我們來一探這吃到飽先驅的現狀吧！

↓來到的是台北公館羅斯福路的台大店，就在台大尊賢館隔壁。

餐廳在二樓，一進場，必須先點排餐，然後買單。(也可單點自助吧平日$469，假日$499)

↓龐德羅莎排餐菜單，各式標榜「鮮嫩多汁，美味加倍」的碳烤排餐，牛、魚、雞、豬以及海鮮產品，選擇很多。

↓美式西部鄉村風的裝潢，我喜歡！

↓話不多說，先拿沙拉吧的東西吧！生菜沙拉區。

↓甜點蛋糕區(plus布丁、餅乾、涼糕)和已經調配好的沙拉區。

起司蛋糕、藍莓奶油蛋糕、南瓜派，看起來不錯。

↓飲料吧，冰飲熱飲齊備。

↓水果、綜合沙拉區。

↓義大利麵、咖哩、炒飯、炒麵、馬鈴薯泥、熱菜熟食，以及墨西哥玉米餅區。最受歡迎的紐奧良烤雞也在這邊。

↓大蒜麵包、薯條、脆薯、洋蔥圈和湯品區。大蒜麵包後來換成披薩，菜色是會隨機更換的。

↓排餐還沒上，自助吧的食物已經擺了一桌了。

↓噢，太開心了，竟然有墨西哥Taco，餡料雖然只有經典的番茄丁、洋蔥丁、墨西哥青椒和莎莎醬，但夾起來，就是道地。當然，也可以發揮創意夾自助吧其他菜色和醬料。

玉米薄餅很酥脆，做了一卷又一卷。

肉醬義大利麵，因熱度夠，還不錯，我還故意邪惡地淋上起司醬，結果起司意外地清淡，不濃不奶也沒鹹度。

↓外皮烤得微焦的烤雞，甜甜的醬感，外脆內嫩，必須吃爆！

↓還是覺得這起司醬很可惜，稍微濃郁一點，整個檔次就不一樣了。

↓排餐來了。因為上次在我家牛排吃到的戰斧豬排超驚豔，所以這次選了波士頓烤豬排($599)，除了網格狀的炭烤痕跡，看起來意外地白。除了醬汁，搭配了龐德羅莎經典的烤馬鈴薯。

↓烤馬鈴薯幾乎是原味的，纖維感也重，雖然燙，卻也很生，我是覺得調味不夠。

↓豬排，肉感還算紮實，但是豬腥味超重！非常錯愕，這是直接踩到雷了！

↓朋友的海陸餐，紐西蘭精選級原塊牛排/炸蝦($799)，看起來好豐盛。

↓五分熟的肋眼牛排。

↓實際比五分還要熟一點，咀嚼間牛油香在口裡噴發，這就對了，我應該要點牛排或雞排的。

↓一般吃buffet我是不會拿披薩的，佔胃，但抱著試試的心態取了一片，美式肉醬口味，麵皮香，還不錯耶！

↓還有豆芽洋蔥炒肉絲這樣台式的菜色，都想配碗白飯了。

↓韓式泡菜鍋，不夠辣。

↓日式關東煮，簡單的火鍋丸子、豆腐，湯頭柴魚香，竟然很道地耶！

↓桂圓糯米甜湯，意思到了。登台40年，美式餐廳也入境隨俗添入在地口味了。

↓蛋糕是有誠意的，布丁推一個。

↓杜老爺冰淇淋，我拿了抹茶和薄荷口味，品質中上，給過。

【用餐心得】：今天兩人用餐共花費NTD$1538，比起現今雨後春筍般林立的牛排附沙拉吧吃到飽餐廳一般人均四、五百的價位來說算高的，沙拉吧的品項也沒有比人家多，唯偏美式的菜色區隔還是有讓人回訪的誘因，或許也就是為什麼今天非假日，中午座位還能達八成滿。

話說我人生中的第一次吃到飽，就是發生在龐德羅莎，然而初訪的感想如何？早就忘到天不吐去了，今天倒反像嚐鮮而非回味。下次會想到誠品松菸店試試，如果有機會的話。(最近在減肥XD)

【龐德羅莎 台大店】：

地址：台北市羅斯福路四段85號2樓

電話：02-23660046

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