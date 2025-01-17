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[ 台北美食 ] Pastaio Noodle Cafe-小巨蛋商圈新開幕亞洲風特色餐廳 生義大利麵 法式吐司 開心果維也納咖啡

2025年菜外帶
2025-01-17 17:37:00 文字：ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)
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ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)

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[ 台北美食 ] Pastaio Noodle Cafe-小

Pastaio 新品牌 Pastaio Noodle Cafe，主打生義大利麵、手工麵包輕食與布里歐法式吐司。

[ 台北美食 ] Pastaio Noodle Cafe-小

[ 台北美食 ] Pastaio Noodle Cafe-小

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[ 台北美食 ] Pastaio Noodle Cafe-小

[ 台北美食 ] Pastaio Noodle Cafe-小

整體風格活潑輕鬆，以橙色為主視覺，進店即感受到放鬆的氛圍感。

[ 台北美食 ] Pastaio Noodle Cafe-小

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草莓布里歐法式吐司 🍓草莓季限定必點！吐司濕潤不爛，吐司上層烤上焦糖脆皮層次感滿滿。

[ 台北美食 ] Pastaio Noodle Cafe-小

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手工草莓果醬與草莓起司冰淇淋的酸甜口感，讓整體更豐富也不膩口。

[ 台北美食 ] Pastaio Noodle Cafe-小

亞洲風味生義大利麵｜龍蝦醉鬼 🦞

使用九層塔、朝天椒與蝦油爆炒寬麵，帶有微辣的多層次風味，嗜辣者最愛。

[ 台北美食 ] Pastaio Noodle Cafe-小

[ 台北美食 ] Pastaio Noodle Cafe-小

半隻龍蝦現身，加上彈牙的麵條，豪華又滿足！

[ 台北美食 ] Pastaio Noodle Cafe-小

義式肉丸佛卡夏

現烤佛卡夏夾入手工義式肉丸，炙燒起司加持，滿口濃郁療癒感。

[ 台北美食 ] Pastaio Noodle Cafe-小

用餐前的小點心必備，酥脆細薯配上鹹辣酪梨醬，讓人一口接一口停不下來。

[ 台北美食 ] Pastaio Noodle Cafe-小

義式巧克力布丁 🍫

濃郁到像是在直接吃巧克力，搭配硬布丁的滑嫩口感，甜點控絕對不能錯過！最後來杯開心果維也納咖啡！

[ 台北美食 ] Pastaio Noodle Cafe-小

開心果香氣與咖啡完美融合，濃郁又滑順，是餐後最佳結尾。

Pastaio Noodle Cafe 完美將亞洲風味融入義式料理，創意十足又美味，用餐過程不僅滿足味蕾，也能大拍美照！

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Pastaio Noodle Cafe

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place台北市松山區敦化北路199巷2弄19號
4.55 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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