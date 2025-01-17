

兒子參加身障桌球比賽，大概已3~4年。今年開始，他在所屬的身障桌球協會中，從乙組選手晉升為甲組選手。最近，他參加了身為協會甲組選手的第一場比賽（非官方的地區性比賽）。16位的參賽選手，有一半是現役或退役（老前輩）的帕運代表，兒子不但非身障國手，還是參賽選手中，最菜最嫩的一位。比了三場後，雖無緣晉級前8名，但我和老婆認為，不僅能感受到他的球技與肢體能力，有持續進步外，能升上協會甲組，也是向前又跨了一步。所以我們家一如往常，比賽即便輸了且沒有名次，只要讓覺得有進步，還是會小小慰勞他一下。（老婆總說，我其實有一半是找藉口，趁機慰勞我自己。哈～）

說到慰勞要吃什麼？兒子和我一樣，偏愛吃牛排或燒肉。由於他比賽結束時已近傍晚，於是我決定，就近來這離我們家不遠的「饞饞燒肉．鍋物」。我們之前用餐的感受是，它的環境令人眼睛一亮，小份量平價單點食材，且有眾多的選擇，能滿足客人餐點喜好的高自主性需求。它也是在新莊，讓我們感受風格較不一樣的平價火烤兩吃店。

這次造訪，發現它用餐方式選項的方案，多了很多。除了原本的單點方式，還可以依不同的人數、預算及喜好，新增高達〝十種〞的套餐選擇，以及〝五種價位〞的吃到飽方案（平日限定）。另外，食材類型從銅板價，到日本A5極致和牛都有。

「饞饞燒肉．鍋物」應該稱得上是，最能滿足各類型的燒肉控們，不同需求的用餐模式，以及消費預算的燒肉店～

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▲上方為「饞饞燒肉．鍋物」短影片介紹







▲店外觀

第一次造訪這大概是3年前，

我開車經過輔大前的建國一路時，

發現這新開了一家外觀色澤很亮黃的店面，

而吸引了我的目光，

店名也很可愛叫〝饞饞〞，

賣的還是燒肉與鍋物，

引起了我和老婆的興趣～







▲從在門口等候入座的客人們，

就能感受到其客群，

多為大學學子、年輕人與小家庭為主。







▲用餐環境

天花板，

有著流線型的頂燈，

與從天而降，

很具現代金屬時尚感的排油煙管；

而兩側亮黃的牆面上，

有著整排大型拱門造型框，

框內穿插熱帶雨林圖繪；

餐桌椅則是淺色的木桌，

搭配草綠色的沙發椅。

整間店營造的裝潢氣氛，

散發年輕、活力，熱情與新潮感，

完全跳脫一般燒肉鍋物店的風格，

令我們眼睛一亮！







▲單點菜單（局部）

主要先選擇火鍋湯底，

或是吃燒肉

或是兩樣都要吃，

再選擇食材。

食材主要為小份量單點（份量選擇有：80g、160g、240g），

平價且眾多選擇。

*食材選擇頗多，菜單頁就不一一放上。







▲吃到飽588

這次造訪，

發現店家除了單點外，

還依不同人數與需求，

新增高達〝十種〞的套餐選擇，

以及〝五種價位（588、788、988、1288、1888）〞的吃到飽方案（平日限定）。

*選擇頗多，各用餐方案就不一一放上。







▲吃到飽1288（局部）

食材類型從銅板價，

到日本A5極致和牛都有。

從菜單上的用餐選擇方案，

就能感受到，

這應該稱得上是，

最能滿足各類型的燒肉控們，

不同需求的用餐模式，

以及消費預算的燒肉店～







▲酒精類飲品（局部）

燒肉店當然也會有酒精類飲品，

店家也另提供了單點，

或喝到飽的方案選擇。







▲我們的餐點，俯視

火鍋＋燒肉，

看起來就很澎拜豐盛！

一家人想吃火鍋的人就吃火鍋，

想吃燒肉的人就吃燒肉，

或都想吃人的就都吃，

不用相互遷就。







▲鍋物，酸菜魚湯底

湯底選擇有7種，分別是：柴魚昆布湯、潮汕沙茶湯、清爽蔬菜湯、清爽蔬菜湯(素)、現磨胡椒豚骨湯、酸菜魚湯、花椒麻辣湯。

非吃到飽方案，

各湯底價格為108元~149元，

皆會附上一盤菜盤，

其他食材需另點另計。







▲松阪豬

肉類食材，

如是單點非吃到飽方案，

份量選擇有：80g、160g、240g，

端看個人喜好或預算，

自由度頗高～







▲美國上等牛肋條







▲莓果櫻桃鴨胸

老婆和女兒說，

還沒吃過櫻桃鴨胸沾莓果醬的，

對這很有興趣。







▲M9+澳洲和牛角切

由於只是來小小慰勞一下兒子，

就沒有點到日本A5極致和牛，

意思點一下M9+澳洲和牛角切，

來嚐嚐。







▲雞軟骨、義式香料雞、二節翅、味噌雞







▲蒜味奶油去殼白蝦







▲北海道生食級干貝







▲燒烤甜點盤

多年前某回在外用餐後，

老婆和女兒又說還要吃甜點，

我問，

妳們不是吃很飽嗎，

怎還要吃甜點?

母女倆竟回：「吃甜點是女人另一個胃，你不知道嗎?」

我...

所以往後，

每當我吃完牛排或燒烤後，

說要去買炸雞來吃時，

老婆說我吃太多了，

我也總回她「我吃牛排燒烤是一個胃，吃炸雞是另一個胃，你不知道嗎?」

哈~







▲鍋物







▲準備開烤~







▲烤起來







▲小戰斧豬排

這香氣與模樣，

真是令人垂涎~







▲小戰斧豬排，分切







▲干貝、二節翅

店家提醒我們，

這是生食級干貝，

可不要烤過頭，

反而會失去這的鮮美味，

也會浪費了~







▲燒肉沾自調醬料

讓燒肉吃起來，

更增添風味~







▲烤好的櫻桃鴨胸片

沾上莓果醬，

真是意外的搭又好吃！







▲蒜味奶油去殼白蝦







▲燒肉配白飯

對我這種喜歡吃燒肉，

但又像傳統老人家的人來說，

這樣比較有吃到正餐的感覺，

吃起來還會感到很滿足~







▲烤甜點

看著烤爐上的麻糬，

UP！UP！的模樣，

有一種莫名的療癒感~







▲餐後來支冰淇淋，

對我而言是一定要的！







▲留影

這裡用餐除了單點方式，

還有依不同的人數、預算及喜好，

提供了高達〝十種〞的套餐選擇，

以及〝五種價位〞的吃到飽方案（平日限定）。

食材類型則是從銅板價，

到日本A5極致和牛都有。

找不到自己喜歡的用餐模式，

以及用餐預算的火烤兩吃店？

這家應能符合各不同的需求選擇~



【注意事項】有低消，依不同的時段分別為180元或250元，其他詳情請見店內公告

【營業時間】（週三～週五）17：00～00：00；（週六～週日）11：00～00：00；週一&週二店休

【地 址】新北市新莊區建國一路11號

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