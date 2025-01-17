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食記 - 高雄 前金區 前金肉燥飯

2025年菜外帶 高雄美食 肉燥飯 半熟蛋
2025-01-17 19:40:00 文字：湯小君
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湯小君

湯小君

 

食記 - 高雄 前金區 前金肉燥飯

 

這次放縱日來吃肉燥飯

沒想到這次來 發現店裡多了幾個新規定 🫤

 

食記 - 高雄 前金區 前金肉燥飯

 

食記 - 高雄 前金區 前金肉燥飯

 

食記 - 高雄 前金區 前金肉燥飯

 

食記 - 高雄 前金區 前金肉燥飯

排隊方向往這一路排下去 以不擋走道 直線排下去

 

一開始覺得這些規定綁手綁腳 ><"

但現在流行一句話 "每個規定背後都有它的涵義"

後來想一想就大概知道為什麼啦

 

肉燥飯+半熟鴨蛋包 小碗

食記 - 高雄 前金區 前金肉燥飯

 

食記 - 高雄 前金區 前金肉燥飯

 

肉燥飯建議點小碗

這樣肉汁 肉燥 半熟鴨蛋(自行衡量) 搭配白飯比例最完美 ✨

吃到最後一口也不會覺得太油 或是沒有肉燥 肉汁可以配了 

 

而且魚鬆跟肉燥也可以分開點了

像我就比較喜歡香菜 不太喜歡魚鬆 😞

肉燥跟半熟鴨蛋簡直是天作之合 兩者都帶有鹹香 黏稠 濃郁的絕妙滋味

就算只是一般平民小吃也會讓人非常滿足 👍👍

 

燙青菜+滷貢丸+滷豆腐

食記 - 高雄 前金區 前金肉燥飯

 

青菜跟貢丸就中規中矩

老頭子也喜歡他們家的滷豆腐

豆腐內部居然是軟嫩的 充滿了滷汁啊

 

貢丸湯

食記 - 高雄 前金區 前金肉燥飯

最後來個清爽貢丸湯做個完美結尾~

 

♫˚♪• ♫˚♪• ♫˚♪• ♫˚♪•♫˚♪• ♫˚♪• ♫˚♪• ♫˚♪• ♫˚♪•♫˚♪•

 

結論:

如果要說缺點嘛...

下次要早點來 看看人會不會少一點 

停車位就算是機車也不好找 😅

 

♫˚♪• ♫˚♪• ♫˚♪• ♫˚♪•♫˚♪• ♫˚♪• ♫˚♪• ♫˚♪• ♫˚♪•♫˚♪•

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前金肉燥飯

phone07-2727263
place高雄市前金區大同二路26號
3.93 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.17
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