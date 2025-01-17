這次放縱日來吃肉燥飯
沒想到這次來 發現店裡多了幾個新規定 🫤
排隊方向往這一路排下去 以不擋走道 直線排下去
一開始覺得這些規定綁手綁腳 ><"
但現在流行一句話 "每個規定背後都有它的涵義"
後來想一想就大概知道為什麼啦
肉燥飯+半熟鴨蛋包 小碗
肉燥飯建議點小碗
這樣肉汁 肉燥 半熟鴨蛋(自行衡量) 搭配白飯比例最完美 ✨
吃到最後一口也不會覺得太油 或是沒有肉燥 肉汁可以配了
而且魚鬆跟肉燥也可以分開點了
像我就比較喜歡香菜 不太喜歡魚鬆 😞
肉燥跟半熟鴨蛋簡直是天作之合 兩者都帶有鹹香 黏稠 濃郁的絕妙滋味
就算只是一般平民小吃也會讓人非常滿足 👍👍
燙青菜+滷貢丸+滷豆腐
青菜跟貢丸就中規中矩
老頭子也喜歡他們家的滷豆腐
豆腐內部居然是軟嫩的 充滿了滷汁啊
貢丸湯
最後來個清爽貢丸湯做個完美結尾~
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結論:
如果要說缺點嘛...
下次要早點來 看看人會不會少一點
停車位就算是機車也不好找 😅
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