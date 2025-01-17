這天早上先去桃園看了乾女兒後，就立馬前往我們家每月的家庭聚餐地點！

這次選擇的是主打桌邊現切肋眼牛排、和全台首度推出現沖牛肉湯的——肉次方新店民權店，全新開幕絕對值得一訪，特別推薦全台首創的肋眼牛三吃，包括現切肋眼牛排的經典海鹽和香蒜奶油雙口味吃法，還有獨家現點現沖的肋眼牛肉湯，讓牛肉風味完美呈現，這裡的美味與服務，也讓我超級喜歡，今天就一起來看看吧 :)



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肉次方 燒肉放題 新店民權店

新北市新店區民權路86號2樓

日~四 11:00-23:00 五六 11:00-01:00

02-2218 2858

Instagram：https://www.instagram.com/powerofmeat/

訂位連結：https://inline.app/booking/-MUktnbN0m8ZbMM-UzyR:inline-live-2/-ODjD2PZMKpA3eB9-kxL

全新插旗於新北市的『肉次方新店民權店』，環境整體來說很舒適也很寬敞。

這次的造訪，就是為了品嚐肉次方全台首次推出的『聖殿級肋眼牛三吃』。

首先是那碗美味的現沖肋眼牛肉湯，這是肉次方民權店的獨家菜色，湯頭鮮甜又清爽，調味剛好，喝一口就讓人停不下來。

湯裡的肋眼牛肉片切得厚度適中，滾燙的牛高湯一淋，肉質變得鮮嫩粉嫩，吃起來軟滑不乾柴，湯與肉的搭配相得益彰，讓人每一口都充滿滿足感，這道湯品是來到這裡必試的美味之一，絕對能讓你回味無窮！

接著是肉次方主打的現切肋眼牛排，不只桌邊現切比臉大!! 還可以一次吃到經典海塩&香蒜奶油雙重口味吃法，光想就覺得很幸福！

現切肋眼牛排本身的肉質特別嫩，咬下去多汁又香，每一口都充滿牛肉的鮮美。

因為切好時店員有先撒上些許的鹽巴，所以只需要簡單地將肋眼放在烤架上，不需過多調味，一吃搭配經典海鹽就能帶來極致的美味。

二吃再搭配上店家提供的香蒜奶油，肋眼牛排的美味被進一步提升。燒烤到五分熟，外層略微焦香，帶著濃郁的蒜香味和奶油香氣，外焦內嫩的口感讓人一試成主顧，只是在烤製時要稍加注意火候，確保外層焦酥而內部仍保留粉嫩柔嫩的質地。

吃起來軟嫩不油膩，讓人忍不住一口接一口，完全停不下！

再來就是每次都會點上2-3次的牛舌了！

牛舌搭配蔥鹽絕對是好吃到無話可說 ，肉次方的牛舌非常的有誠意，整體來說厚度算是很令人感動，一點都不會偷工減料之外，搭配的特製無限量的蔥鹽醬，鹹香夠勁。

大口吃肉的同時，絕對也不能忘記今天來點了一份戰斧！

豬肉戰斧整體的風味很足，肉質的部分是骨頭帶肉，所以吃起來有別於一般的豬肉部位，會更為軟嫩。

之前就買過一次小花枝，使用熱炒的方式很好吃，但專屬於海鮮的鮮度都會消失。

這次特別使用燒烤的方式拉料理，燒烤小花枝整體來說味道特別美味！

經過炭火烤製的小花枝外層微微焦香，內裡卻依然保持Q彈鮮嫩，烤的時候散發出陣陣海鮮香氣，表面稍微刷上一層蒜香醬汁或簡單撒點鹽巴。

就能將小花枝的鮮甜味完全激發出來每一口咬下去，既有彈牙的口感，又能品嘗到那股炭火帶來的獨特香氣，是燒烤派對中不可錯過的美味。

豬五花肉也是必點的！

我自己更喜歡包著泡菜跟生菜一起吃，尤其是在搭配上店家的蔥鹽醬一起，可以感受到更多不同的層次風味，而且生菜也可以更好的解膩五花肉。

九孔鮑魚、奶油蒜香牛肉燒

用奶油和蒜頭燒烤九孔鮑魚，奶油融化後將鮑魚煨煮得香嫩多汁，每一口都是滿滿的鮮甜與蒜香，簡直是一口一個的極致享受！

而用奶油蒜香來燒烤牛肉，則為牛肉增添了濃郁的風味，比起一般的牛肉，帶來了更豐富的層次感，讓人一試就愛上那濃郁滑順的口感。

精選橫隔膜

牛肉橫隔膜每頭牛只有1%的肉量，燒烤後口感獨特，介於嫩和有嚼勁之間， 所以在燒烤的時候我更喜歡將它烤得更焦脆一些 ，加上這塊肉的油花分布均勻，口感豐富，脂肪和瘦肉交織，讓每一口都很有層次感。

椒鹽魷魚腳

肉次方特別選用的帶有一點粗度得魷魚腳，所以在經過燒烤後的口感來說更為的彈牙，可以說是完全沒有乾柴感。

而椒鹽的調味上帶有一點胡椒的辣度，非常的鹹香好吃，可以更好的提升鮮甜味，這時候都會想有一杯啤酒就更完美了！

豬大腸

肉次方將大腸處理的非常好， 簡簡單單的燒烤就可以帶出它外焦內嫩的口感，一口咬下時裡面的油脂散發在口中 ，建議可以搭配一點孜然粉更為美味。

定番昇龍豚、定番昇龍牛

肉次方的30公分昇龍牛切得又大又厚，烤起來外面微焦，裡面卻保持著嫩嫩的質感，咬下去時，因為油花分布得剛剛好，牛肉香味十足且有嚼勁，吃起來超鮮美。

定番昇龍豚口感非常柔嫩多汁，每一口都能感受到豬肉的鮮美和油花的細膩，還有帶著一點彈性。

最後，肉次方的甜點系列也不容錯過，我特別喜歡地瓜起司燒。地瓜的甜美和起司的濃郁搭配，簡直是完美無敵！加上店家提供的自助吧麵包，兩者結合後就成了一道超級美味的甜點，讓每次用餐都更圓滿。

這邊也說說我很喜歡肉次方的原因之一， 絕對就是他們無限量自助使用的蔬食吧跟小菜吧 ，生菜的部分提供兩種選擇之外，蔬菜的部分還有提供杏鮑菇、玉米筍、香菇以及洋蔥作為搭配。

當然小菜的部分更是多樣化選擇，從我很喜歡的韓式泡菜、蔥鹽、柚香蘿蔔之外，當然百香果木瓜片跟韓式辣醬黃豆芽也都是很不錯的選擇。

醬料的部分選擇也很多，我最推薦的絕對就是他們的獨家中辛山椒醬，每一口都帶有重慶火鍋底料的香氣，非常好吃！

當然還有他們的孜然椒鹽粉，可以說是少數燒烤店家會提供的調味粉。

當然店內還有其他的飲品選項之外，在等待燒烤的過程中也可以嘗試店家的日式洋蔥牛丼，也都是很不錯的選擇！

這次的家庭聚餐，選擇了全新開幕的肉次方民權店，真是一次滿足味蕾的美好經歷！

從無限量供應的新鮮牛肉、燒烤美食，到獨家推出的肋眼牛三吃、以及民權店限定的現沖牛肉湯，無不讓人驚艷。

無論是香蒜奶油肋眼牛、還是現沖的牛肉湯，都能品嚐到肉質的鮮嫩與濃郁的風味，配上多樣的小菜和醬料選擇，讓每一口都充滿驚喜。

這次的燒烤還有不少讓我印象深刻的美食，如牛舌、豬肉戰斧、九孔鮑魚等，都能充分體現肉次方對食材的新鮮與質量的堅持，尤其是搭配上蔥鹽醬和其他獨特調味，更加提升了每一口的層次感。

總結來說，這次的用餐經驗不僅讓我享受了圓滿的聚餐時光，也讓我的肚子滿載而歸！ 最後也推薦大家前來肉次方，因為無論是肉類、蔬菜還是甜點，都能夠感受到店家用心與創意，這裡絕對是聚餐和享受美食的好去處！



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肉次方 燒肉放題 新店民權店

新北市新店區民權路86號2樓

日~四 11:00-23:00 五六 11:00-01:00

02-2218 2858

Instagram：https://www.instagram.com/powerofmeat/

訂位連結：https://inline.app/booking/-MUktnbN0m8ZbMM-UzyR:inline-live-2/-ODjD2PZMKpA3eB9-kxL

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