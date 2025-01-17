今天胖達跟著好朋友南下，準備跟好久不見的高中學長一起聚餐，

話說上次一別至今已經是7、8年前的事情～！！

當然要來吃一頓好料的補償補償這中間的大段空白啦～～！！

這次由學長當起美食分享家，幫胖達一行人訂了一家日式料理，深藏在屏東東港鎮之中，

店家往外一眺望便可以看見台灣海峽，非常漂亮，就一起來開箱這家～「細尾手作壽司」～！

細尾手作壽司

細尾手作壽司位於屏東，鵬灣跨海大橋旁

，如果光看地圖導航的標示會在抵達目的地時仍然看不到店家，

需要往前行駛，再右轉進去才會看到喔！

抵達後就可以看到一間散發著濃濃日式氣息的店家，

有著職人料理店與居酒屋的質感，感覺很不錯。

裡面客座區整體來說不大，坐滿約近20~25人左右，

所以如果有要去用餐建議要先預約會比較好喔！

當天胖達到沒多久之後就直接客滿，後續蒞臨用餐就都要等上一段時間。

細尾手作壽司 菜單

菜單上的種類也很豐富舉凡炙燒、烤物、煎製、丼飯、

握壽司、花壽司、炸物...等，都有著很多品項，

而當天也都會有限定菜色會直接寫在畫在店家牆壁上的黑板，來做更多選擇喔！

這時候當然就交給經驗豐富的學長點餐啦！！學長直接點爆！！

直接來了「綜合握壽司」、「海鮮沙拉」、「炙燒比目魚握壽司」、

「和風唐揚雞」、「豬排」、「松阪豬」、「香煎午子魚」、

「鮭魚親子丼」、「鹽烤牛肉」、「櫛瓜」、「烤中卷」、

「鹹酥黑鮪魚肉」、「香煎黑鮪魚腹肉」、「鹹酥花枝」、「清酒燒蛤蜊」～！！

*餐點上桌前店家也會先把芥末準備好喔！

細尾手作壽司 餐點

餐點非常豐盛～胖達挑幾個吃起來很棒的來跟大家分享分享～

綜合握壽司

綜合握壽司整整有8貫，不同的鮮魚片所做成的握壽司有非常經典的

「鮪魚」、「旗魚」、「鮭魚」、「海鱺」、「花枝」…等，

在菜單上不知道從何挑起，這一份來一組就對了！

整體吃下來生魚片都非常的新鮮、鮮甜、肉質緊實，

吃起來的口感也很不錯，醋飯的風味偏向清淡雅緻，

不會太搶走生魚片的風味，搭起來還不錯喔！

炙燒比目魚握壽司

炙燒比目魚是在綜合握壽司上所沒有的，學長有特地點了一份來讓我嚐嚐，

這一吃下去，其肉質與油脂感所帶來的口感既鮮甜又是入口即化的～～

讓胖達吃完都在想是不是應該再點的兩貫來吃吃～～！！

和風唐揚雞

有炸出日式的和風唐揚雞，採用的雞腿肉塊吃起來鮮甜多汁、

外皮酥脆，肉質也非常細嫩，非常適合當下酒菜的一道炸物。

鮭魚親子丼

鮭魚卵、蔥花、小黃瓜、海苔絲、檸檬片，點綴在炙燒鮭魚片上方，

讓整體看氣來視覺性極佳，而上面的鮭魚片有經過炙燒，

整個香氣搭配上蔥花聞起來更加香濃。

炙燒後的鮭魚片讓肉質更加香嫩，

透著一點點焦香與油脂相結合，吃起來香而甜美，口感豐富。

清酒燒蛤蜊

不得不說，蛤蜊每一顆都超級飽滿且還非常大，肉質柔嫩、鮮味滿滿，

搭配燒開的清酒一併入口，清酒的風味搭配蛤蜊的鮮味，真是一口一個爽。

其他的餐點表現得也不錯～喜歡日料的朋友有機會有可以點來嚐嚐喔～！

細尾手作壽司 結語

細尾手作壽司雖然地處偏遠，

不過光看陸陸續續蒞臨的人潮就知道，這一趟我們並不會白跑，

每一個享用的當下這新鮮的生魚片與美味的的料理，

帶來的感受都很不錯，有機會再來屏東東港的話這邊也會是胖達的口袋名單之一啦～

最後超感謝學長帶胖達來開箱新美食～～真的心滿意足～～！

店名：細尾手作壽司

地址：屏東縣東港鎮嘉蓮路45號

電話： 0903 822 776

這邊也分享店家資訊給各位朋友啦～

細尾手作壽司: FB 粉絲團

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