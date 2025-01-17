對生吐司著迷的時候經過敦南商圈發現附近默默開了一間可愛的吐司店

昀吐司就位在香格里拉飯店對面街邊低調不張揚

白底木質調很有日系文青風的清爽質感

店裡維持一貫的白色系昏黃氛圍很柔和舒服

從開幕以來多次造訪始終很白淨感覺店家很用心維護

落地窗邊陳列了每日現做的吐司路過都會忍不住多看兩眼

除了吐司之外店裡也有販售自家配方豆

喜歡店裡咖啡的滋味的話可以買回家自己沖煮重現

難得有生吐司專賣店店裡提供用餐空間

整排長板凳座位大約有將近十桌

不過不太會遇到客滿坐起來還是蠻舒服

大部分座位旁還有提供插座可以充電

現做的三明治有豐富的口味選擇

咖啡跟紅茶價格也多是銅板價位不貴

如果喜歡吐司的話還可以買整顆方磚回家品嘗

石碇桂花水梨跟阿里山紅茶燉蘋果都是很有台灣特色又好吃的口味

不論內用外帶都會用一次性的紙杯跟包裝袋提供

比較方便但可能相對少了點環保就見仁見智

法式檸檬塔吐司 90元

第一次看到有檸檬塔口味的吐司讓檸檬塔愛好者的我立刻決定下午茶就選他

甜口味的吐司只有檸檬塔、肉桂捲跟法式吐司是厚片吐司

抹上鵝黃色的檸檬塔粉末醬後烤至融化覆蓋整片

吃起來酸中帶甜不會膩

可以聞到檸檬清香就像在吃熱食版本的檸檬塔很有趣

酪梨鮮蝦吐司 140元

季節限定的酪梨鮮蝦使用台灣酪梨跟三尾蝦子

是所有三明治中難得破百的高價品

蝦子鮮甜酪梨新鮮滑順番茄多汁

搭配蓬鬆如雲朵般的吐司烤至外酥內軟非常美味

只是餡料對比吐司比例偏少有點意猶未盡

蜂蜜芥子醬對我來說看起來太白感覺美乃滋占的比重較多

我個人還是喜歡芥末感更多的醬汁

冰拿鐵咖啡 80元

拿鐵咖啡的容量大約比超商咖啡的大杯略小一點

喝起來有著咖啡豆的炭焙微苦中融合了奶香

牛奶的奶味喝起來蠻濃厚微微有點油膩感稍微可惜

冰美式綜合咖啡 60元

第一次喝的是最基本的美式

綜合豆感覺偏深焙帶著炭火香

入口首先趕到煙燻微苦尾韻回甘整體算順口

昀吐司除了敦南的本店之外最近也在民生社區有了分店

吐司口味很有特色值得一試

特別是平日7點半就營業對上班族來說當早餐也沒問題

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2025/01/08

花費: TWD170(冰拿鐵+檸檬塔吐司各1)

昀吐司

FB粉絲團/IG

週一至週五: 07:30-18:00

週六至週日: 08:00-13:00

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: No

低消限制: No

多元支付: 可 (LINE PAY、台灣PAY)

可否訂位: 否

地址: 〒106 台北市大安區敦化南路二段100號

電話: 02-2701-6877



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