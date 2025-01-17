準備好迎接2025年的旅行了嗎？桃園黑箱作業行李箱專賣店，在新北新店插旗了

胖胖箱、雙開式設計、登機箱全都有，還有不定期優惠活動等你來搶

趕快為你的下一趟旅行挑一款實用又時尚的行李箱吧

黑箱作業行李箱專賣店絕對是挑選行李箱的首選

不管你是要高端大氣的精品款，還是CP值超高的實惠型，這裡都有齊全選擇，通通來自國內外知名品牌

日常通勤、周末小旅行，還是長途冒險，都能輕鬆找到一款最適合你的行李箱，讓每一次出行都更輕鬆、超有型

黑箱作業行李箱專賣店

地址：新北市新店區中正路532號

營業時間：11:00-21:00

這款雙開式行李箱真的讓我大推！CP值爆表，完全值得入手

不僅顏值在線，還有多種顏色可以挑，滿足各種風格需求

雙開式設計更是實用到不行，無論是整理衣物還是取東西，都方便得讓人想感嘆「為什麼早沒買到它」

尤其是那款粉紅色行李箱，簡直戳中少女心，每次推著它出門，都覺得自己氣場全開

雙開式行李箱最讓人驚豔的就是它的雙海關鎖設計

有了這個貼心的設計，無論你從正面還是背面開箱都超方便，簡直是為整理狂熱者量身打造的神器

不僅讓收拾行李變得輕鬆自在，還多了一層安全保障，讓你在旅途中更放心

防撞邊設計讓你的行李箱更耐用，避免在旅途中被撞擊損壞，確保每次旅行都能輕鬆無慮，超適合愛旅行的你

還有超實用的掛勾設計，讓你旅行更加輕鬆

隨身的小包可以直接掛在掛勾上，這樣就不用再手忙腳亂地提著大包小包，輕鬆解放雙手，走哪都不累

輪子真的是超級順滑，一點也不會卡卡的

無論是推、拉還是轉向，都非常輕鬆自如，完全不需要費力氣

這款行李箱的內部設計真的是超級貼心

擁有超大收納空間，讓你可以輕鬆收納所有旅行必需品

無論是衣服、鞋子還是各種小物，通通都能放進去

而且它的多層次收納設計，讓你可以依照衣物和配件的類別來整理，保持內部整潔有序

這款雙開式行李箱顏色和圖案都超美的！每次看到它，都忍不住愛不釋手

這款行李箱的圖案真的是獨一無二，別的地方根本找不到

如果你想要和別人不一樣，這款行李箱絕對是你的必入好物

而且它配有雙海關鎖設計，超級安全，讓你旅行更無憂

容量大到超乎想像，超能裝，各種物品都能輕鬆放進去，讓你再也不怕裝不下行李

尺寸方面從20吋到29吋都有，無論是短途還是長途旅行，都能輕鬆選擇最適合的大小，完全滿足不同需求

這款行李箱還有超實用的雙層設計

其中一層是防水層，能有效保護你的物品不受潮，無論是衣服還是電子產品，都能保持乾爽

而另一層則是網狀層，讓你可以清楚看到裡面所有物品，一目了然，拿取物品超方便

這樣的設計，真的讓整理行李變得更簡單，出門旅行再也不怕找不到東西了

還有一個讓人愛不釋手的擴充設計，能讓行李箱輕鬆增加4公分的空間

對於那些愛購物或總是擔心行李不夠裝的人來說，這個功能真的是超級福音

只要拉開擴充拉鍊，容量立刻提升，讓你再多買的衣物、紀念品都能輕鬆放進去

如果你正在尋找一款兼具時尚外觀和超強耐用性的行李箱，那這款奶油白行李箱絕對是你的不二選擇

多種顏色任你挑選：除了超百搭的奶油白，還有拿鐵色、深藍色、曜石黑

質感灰、墨綠色，每一款都高級感滿滿，總有一款適合你的旅行風格

四邊防撞設計，耐磨抗摔：全方位防護設計讓你的行李箱在旅途中更能抵禦磕碰與磨損

不管是登機、托運還是移動途中都無需擔心物品受損，行李安全無憂

亮眼外觀，成為眾人焦點：行李箱的高顏值設計

讓你在機場或旅行途中輕鬆成為眾人目光的焦點，兼具實用性與時尚感，讓旅行更有品味

高端材質，經久耐用：這款行李箱採用純PC材質，不同於市面上常見的ABS+PC材質

強調超耐摔設計，可說是“摔不破”的行李箱，耐用性直逼天花板

無論是短途旅行還是長途出國，這款行李箱都能滿足你的需求

側邊掛勾設計超貼心，讓你可以輕鬆掛上各種小物品，無論是背包、水壺還是雨具，都能隨手掛著

說到旅行必備，袋鼠這款行李箱絕對是榜上有名！

它不僅輕巧又耐摔，還有一大波顏值和實力在線，讓你無論走到哪都超有面子

這款經典行李箱採用純PP材質製成，堅韌耐摔，不怕托運的“暴力對待”，堪稱行李界的鋼鐵人

讓你的旅途物品安全無虞，就算碰撞再多也不皺眉頭

輕量化的貼心設計，讓你輕鬆提拉無壓力，走到哪都是一場愉快的冒險

無論是城市漫遊還是國際遠行，袋鼠行李箱都能成為你的最佳旅途拍檔

逛著逛著竟然發現寶藏！這次 Deseno 推出的 特洛伊前開胖胖箱，在店裡居然有賣，實在讓人忍不住大喊“必須入手”

前開式設計讓你隨時輕鬆取出重要物品，不管是文件、平板還是水壺，都能快速搞定，簡直是商務旅行和日常出行的救星

今年旅行迷的福音來啦！2025年新款雙開式胖胖箱

結合雙開設計和胖胖箱的大容量，外加頂尖材質與貼心功能，堪稱行李箱界的王者

選用高品質的ABS+TPC材質，讓行李箱不僅輕便且擁有出色的抗壓能力，經得起旅行中的撞擊和磨損，耐用度直接拉滿

獨特的煞車設計，隨時鎖定行李箱，避免在斜坡或擁擠環境中滑動，讓你的旅行更加安心自

配備兩個海關鎖，多重保護讓你的行李更安全，無論是托運還是過關都能放心，讓每次旅程都更有保障





黑箱作業行李箱專賣店裡有超多款式的行李箱等你來挑選

無論是新秀麗、美國旅行者還是萬國等知名品牌，都有提供實體通路，讓你可以親自感受每款行李箱的質感與設計

趕緊來店裡選購，選擇最適合你的行李箱，無論是出差、旅行還是日常使用，都能輕鬆應對





在黑箱作業行李箱專賣店購買的所有行李箱，都享有1年保固服務，讓你購物無憂

而且除了1年的保固期，黑箱作業還提供長達10年的保修服務

即便保固期結束後，你仍能享受到專業的維修服務，讓你對行李箱的使用過程完全不必擔心

無論是準備短途旅行還是長途度假，黑箱作業行李箱專賣店都能滿足你的各種需求

選擇2025年最新款行李箱，無論是出差還是度假，都能讓你的旅行更加輕鬆、無憂！快來選擇屬於你的完美旅行伴侶

喜歡可以加入我的粉絲團~麻煩幫我按個讚唷^^