會知道這家在桃園夜市裡面的小烏丸
是因為在偶然的情形下，看到老板在脆上面的發言
原來是為了能多陪伴自己的毛小孩，所以才毅然決然的開了一家寵物友善餐廳
只是沒想到後來因為血統的關係，毛小孩離開了
但是老板依舊守在這裡
把他對毛小孩的愛也傳達給其他毛小孩
這次~咱們來桃園夜市吃美食吧~~
桃園區-小烏丸
電話：03 336 1809
地址：桃園市桃園區正康二街82號 （點選這裡開始導航）
營業時間：11:30-14:00/17:00-22:00
公休日 ：週一
停車資訊：大華八街有平面停車場
美食導航帶你走，讓芽月帶你吃
小烏丸在2024五月開幕，位置就在桃園夜市的外圍處
這邊要停車的話
除了中正路上，就是大華八街這邊了
但是如果是晚上來，車子是開不進來的
建議大家還是騎車來比較保險些
裡面的空間比較狹小
都是個人座位
我偏愛坐板前
因為可以比較近距離的看廚師工作
小烏丸完整菜單品項
菜單就直接用手機拍給大家看
價格都有點調整過了
鰻魚玉子丼 380元
我來吃了兩次，所以有吃比較多品項
原本是想要吃極上厚切豬排，可惜賣光了
所以跟Melody來用餐時就改選別的
我第一個相中的就是這鰻魚飯
那個鰻魚給的很大塊耶
而且醬汁調的甚好
我非常喜歡~甜甜的相當不錯
我超愛這一道餐點
鰻魚一挖下去，配上那極厚的玉子燒
吃起來真的是超棒的
雖說鰻魚的細刺還是有
但我覺得那是小事
還是可以挑出來的
吃這個鰻魚飯有兩種吃法
首先~先吃原味~吃了一半之後
再把主廚準備的芥末天婦羅灑在飯上
再淋上高湯
做成茶泡飯的吃法
也可以解一下鰻魚醬汁的甜膩喲
炙燒牛排三明治 280元
因為沒吃到厚切豬排三明治，所以選了牛排三明治？
這是怨念嗎~（笑）
選用了上好的 choice 牛肉做的板腱牛排三明治
油花比較少
但相對的那個嚼勁較明顯，但是肉汁很甜
醬汁調的也不錯
肉塊給的也很多
日式炒麵 150元
這個是意外加點的
因為老板說很多小朋友都會點這個炒麵
然後就成了回頭客
我非常懷疑，有這麼好吃嗎
因為我也是個愛吃日式炒麵的人
所以決定加點這一道餐點來試試
哦哦哦~
炒麵真的好吃耶
他們選的那個海苔粉很香，但是不會死鹹
再配那個美奶滋
味道真的很棒
裡面還有不少的高麗菜跟肉片
最要命的就是那個半熟蛋啊
有半熟蛋我就先給及格60分
然後那個半熟蛋配炒麵真的好好吃
我相信為什麼小朋友喜歡這個炒麵了~好吃耶~
焦糖厚蛋三明治 150元
這個是我好奇點的
但是吃不完就帶回家給小朋友吃
沒想到獲得蠻高的評價
我後來再訪，有再加點一次
那個厚實的玉子燒，夾層有脆脆的焦糖
一咬下去~好讚吶~
這個小朋友絕對會愛上~好好吃~~
比單純的玉子燒這樣吃法更加特別
日式焦糖布丁 80元
我就布丁控，看到有烤布丁我就是會失去理智的點它一輪
烤布丁我的愛~~我愛烤布丁~
我是覺得主廚的焦糖做的很好耶
我吃了兩次布丁，他布丁上面的焦糖是比較厚的
所以切開來配著布丁吃，相當的合拍
布丁的口感是我愛的微硬的口感
所以後來我再訪時依舊又再點了布丁再度回味一下~~
極上厚切豬排三明治 200元 （限量）
這個豬排三明治要預約
每天限量20份
當我看到它的第一眼
我只能說，這直接取名叫掉下巴豬排三明治算了
整整5公分厚
我嘴巴根本張不開啊！！！
意圖使人吃完要跑診所吧~
然後這樣200元我真心覺得不貴
那個豬排厚成這樣
而且老板說他們用的是舒肥過的梅花豬，
所以冷掉也還有香味
雖說有做斷筋處理
但是還是會吃到一點筋絡哦
我後來帶任任來吃，他個人非常喜歡豬排三明治~他覺得嫩
只是下巴也真的快要掉了XDD
極上厚切豬排丼 300元 （限量）
反正他們家的厚切5公分的豬排就是限量
像yaya就比較喜歡做成丼飯的豬排丼
看起來真的超大一份
豬排的份量是一樣的，但是底下的丼飯吶~聽老板說，是一碗半的白飯份量….
(你是多怕客人吃不飽？）
豬排丼比較可以讓大家看到另一種的切面
油花沒有像里肌肉那麼多
但是咬起來很香
只是像我們這種牙口沒有很好的，咬起來會比較費力些
建議大家就是咬小口點慢慢咀嚼嚕
豬排丼底下用的丼飯就是偏向壽喜燒+滑蛋的料理方式
我個人是覺得味道淡了點
也可能是因為我被鰻魚飯給整個勾了魂
所以我整個人就是偏愛鰻魚飯那種比較重口味的醬汁
但是~我女兒就是愛壽喜燒
所以他跟我說~他喜歡這個丼飯，只是份量太多，她吃到剩1/4就宣告休息
（其實剩1/4也是一件很恐怖的事，小姐你才小學四年級吶….)
月之語
小烏丸真的是我覺得很值得前來用餐的店家
他們家的料理我覺得都很合我的口味
那個鰻魚飯真的不枉費我從平鎮殺過去吃
豬排的部份我個人還是覺得筋多了一點
但是鰻魚跟玉子燒還有那個炒麵都讓我大讚不已
聽說小烏丸是寵物友善餐廳
如果你帶毛小孩來，毛小孩還會有一份免費的肉肉可以吃哦
老板很好聊，板娘更好聊~
喜歡吃鰻魚飯的人，或者是喜愛日式料理的人
別忘了衝一波，我覺得你應該不會失望
店家/景點資訊
- 店家名稱：小烏丸
- 所在地址：330臺灣桃園市桃園區正康二街82號
- 營業時間：日 二 三 四 五 六 11:30-14:00-17:00-22：00
- 店家電話：033361809
- 評價：★★★★★
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