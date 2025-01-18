會知道這家在桃園夜市裡面的小烏丸

是因為在偶然的情形下，看到老板在脆上面的發言

原來是為了能多陪伴自己的毛小孩，所以才毅然決然的開了一家寵物友善餐廳

只是沒想到後來因為血統的關係，毛小孩離開了

但是老板依舊守在這裡

把他對毛小孩的愛也傳達給其他毛小孩

這次~咱們來桃園夜市吃美食吧~~

電話：03 336 1809

地址：桃園市桃園區正康二街82號 （點選這裡開始導航）

營業時間：11:30-14:00/17:00-22:00

公休日 ：週一

停車資訊：大華八街有平面停車場

美食導航帶你走，讓芽月帶你吃

小烏丸在2024五月開幕，位置就在桃園夜市的外圍處

這邊要停車的話

除了中正路上，就是大華八街這邊了

但是如果是晚上來，車子是開不進來的

建議大家還是騎車來比較保險些







裡面的空間比較狹小

都是個人座位

我偏愛坐板前

因為可以比較近距離的看廚師工作

小烏丸完整菜單品項

菜單就直接用手機拍給大家看

價格都有點調整過了







鰻魚玉子丼 380元

我來吃了兩次，所以有吃比較多品項

原本是想要吃極上厚切豬排，可惜賣光了

所以跟Melody來用餐時就改選別的

我第一個相中的就是這鰻魚飯

那個鰻魚給的很大塊耶

而且醬汁調的甚好

我非常喜歡~甜甜的相當不錯

我超愛這一道餐點







鰻魚一挖下去，配上那極厚的玉子燒

吃起來真的是超棒的

雖說鰻魚的細刺還是有

但我覺得那是小事

還是可以挑出來的

吃這個鰻魚飯有兩種吃法

首先~先吃原味~吃了一半之後

再把主廚準備的芥末天婦羅灑在飯上

再淋上高湯

做成茶泡飯的吃法

也可以解一下鰻魚醬汁的甜膩喲







炙燒牛排三明治 280元

因為沒吃到厚切豬排三明治，所以選了牛排三明治？

這是怨念嗎~（笑）

選用了上好的 choice 牛肉做的板腱牛排三明治

油花比較少

但相對的那個嚼勁較明顯，但是肉汁很甜

醬汁調的也不錯

肉塊給的也很多

日式炒麵 150元

這個是意外加點的

因為老板說很多小朋友都會點這個炒麵

然後就成了回頭客

我非常懷疑，有這麼好吃嗎

因為我也是個愛吃日式炒麵的人

所以決定加點這一道餐點來試試







哦哦哦~

炒麵真的好吃耶

他們選的那個海苔粉很香，但是不會死鹹

再配那個美奶滋

味道真的很棒

裡面還有不少的高麗菜跟肉片







最要命的就是那個半熟蛋啊

有半熟蛋我就先給及格60分

然後那個半熟蛋配炒麵真的好好吃

我相信為什麼小朋友喜歡這個炒麵了~好吃耶~

焦糖厚蛋三明治 150元

這個是我好奇點的

但是吃不完就帶回家給小朋友吃

沒想到獲得蠻高的評價

我後來再訪，有再加點一次

那個厚實的玉子燒，夾層有脆脆的焦糖

一咬下去~好讚吶~

這個小朋友絕對會愛上~好好吃~~

比單純的玉子燒這樣吃法更加特別







日式焦糖布丁 80元

我就布丁控，看到有烤布丁我就是會失去理智的點它一輪

烤布丁我的愛~~我愛烤布丁~

我是覺得主廚的焦糖做的很好耶

我吃了兩次布丁，他布丁上面的焦糖是比較厚的

所以切開來配著布丁吃，相當的合拍

布丁的口感是我愛的微硬的口感

所以後來我再訪時依舊又再點了布丁再度回味一下~~







極上厚切豬排三明治 200元 （限量）

這個豬排三明治要預約

每天限量20份

當我看到它的第一眼

我只能說，這直接取名叫掉下巴豬排三明治算了

整整5公分厚

我嘴巴根本張不開啊！！！

意圖使人吃完要跑診所吧~

然後這樣200元我真心覺得不貴

那個豬排厚成這樣

而且老板說他們用的是舒肥過的梅花豬，

所以冷掉也還有香味

雖說有做斷筋處理

但是還是會吃到一點筋絡哦

我後來帶任任來吃，他個人非常喜歡豬排三明治~他覺得嫩

只是下巴也真的快要掉了XDD







極上厚切豬排丼 300元 （限量）

反正他們家的厚切5公分的豬排就是限量

像yaya就比較喜歡做成丼飯的豬排丼

看起來真的超大一份

豬排的份量是一樣的，但是底下的丼飯吶~聽老板說，是一碗半的白飯份量….

(你是多怕客人吃不飽？）

豬排丼比較可以讓大家看到另一種的切面

油花沒有像里肌肉那麼多

但是咬起來很香

只是像我們這種牙口沒有很好的，咬起來會比較費力些

建議大家就是咬小口點慢慢咀嚼嚕

豬排丼底下用的丼飯就是偏向壽喜燒+滑蛋的料理方式

我個人是覺得味道淡了點

也可能是因為我被鰻魚飯給整個勾了魂

所以我整個人就是偏愛鰻魚飯那種比較重口味的醬汁

但是~我女兒就是愛壽喜燒

所以他跟我說~他喜歡這個丼飯，只是份量太多，她吃到剩1/4就宣告休息

（其實剩1/4也是一件很恐怖的事，小姐你才小學四年級吶….)







月之語

小烏丸真的是我覺得很值得前來用餐的店家

他們家的料理我覺得都很合我的口味

那個鰻魚飯真的不枉費我從平鎮殺過去吃

豬排的部份我個人還是覺得筋多了一點

但是鰻魚跟玉子燒還有那個炒麵都讓我大讚不已

聽說小烏丸是寵物友善餐廳

如果你帶毛小孩來，毛小孩還會有一份免費的肉肉可以吃哦

老板很好聊，板娘更好聊~

喜歡吃鰻魚飯的人，或者是喜愛日式料理的人

別忘了衝一波，我覺得你應該不會失望

快來加入大桃園吃貨美食團~~大桃園美食不落勾!!!

店家/景點資訊

店家名稱：小烏丸

所在地址：330臺灣桃園市桃園區正康二街82號

營業時間：日 二 三 四 五 六 11:30-14:00-17:00-22：00

店家電話：033361809

評價：★★★★★





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