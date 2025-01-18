或者新州屋 OR House

地址：新竹市東區東前街16號

電話：03-528-5096

營業時間：週三-週日 14:00 - 22:00 (最後點餐時間21:00)

店家粉絲團 店家IG 訂位連結 或者官網

推薦菜色：鐵觀音蘋果氣泡茶、草莓蛋糕（調酒）、慢慢弄布拉塔沙拉、剝皮辣椒裹文昌雞、眷村紅燒煎牛小排

平均消費：1100/人

等待時間：有訂位

店內氣氛：★★★★★

美味程度：★★★★

再訪率：★★★★☆

看文章前先來加入Ocard 會員，領取八折優惠券：http s://ocard.co/event/coupon/ RGmG6X

1. 使用期限至2025/6/30。

2. 請於或者新州屋2F消費時兌換。 營業時間為週三至週日，下午茶14:00 - 16:30，餐酒館 17:30 - 22:00。

3. 使用本券為非發票交易，以「購買時實際支付的金額」開立發票金額。

4. 請於結帳前告知會員的電話號碼，由門市人員核銷，恕無法結帳後折抵。

東門市場周邊是新竹歷史悠久的一區，近幾年重整翻新，不少店家、餐廳進駐，保留古色古香的同時，也為這區注入新的活力

這次來到位於東前街的「或者新州屋 OR House」2樓餐酒館用餐，店面離東門市場非常近

機車停車：稅務大樓停車場、東門市場路邊、中山路與大同路交口、新竹民眾活動中心停車場

汽車停車：稅務大樓停車場、府後街地下停車場、北大路停車場

新州屋 為新竹第一家百貨公司，於昭和9年開業，與台南林百貨同一時代，也是當時新竹最時髦的百貨

經過幾次易主、換了幾個不同的店面，2023 年底整修後重新開幕為「或者新州屋 OR House」，成為新的藝文據點

或者新州屋 OR House 的外觀呈現懷舊老洋房風格，斑駁的磁磚承載著這90年來新竹的點點滴滴

建築物的窗框設計很特別，不對稱的造型讓這座典雅的老洋房帶有一絲叛逆感

總共有四層樓，一樓為門市，二樓為餐酒館，三樓為共創廚房，四樓為展覽空間

一走上二樓，便被餐酒館的氛圍迷住了！！

寬敞的空間保留了老洋房原有特色，同時融合了現代設計元素

牆面上的紅磚透出暖光，營造出一種既懷舊又時尚的氛圍

每一處細節都散發著獨特的魅力，彷彿置身於時光交錯的空間

餐點主打融合台式元素的西餐，分為前菜、主餐、麵、湯跟甜點

使用很多在地食材像是客家桔醬、菜脯、紫蘇

最新菜單可至連結查看： https://inline.app/booking/-NhyJ9-tMkrprA_UNDGf:inline-live-3/-NhyJ9DW-1qqb9c92XSC?language=zh-tw

飲品分為無酒精飲品、調酒跟葡萄酒

調酒都很特別，基底很多都是使用台灣在地酒廠釀製的酒

但有些真的完全看不出是什麼酒，像山茶花是“推薦給使用資生堂化妝品的成年女性” XDDD

可以再請店員介紹每款酒的特色、酒感

結帳前記得先加入Ocard 會員，領取八折優惠券：http s://ocard.co/event/coupon/ RGmG6X

1. 使用期限至2025/6/30。

2. 請於或者新州屋2F消費時兌換。 營業時間為週三至週日，下午茶14:00 - 16:30，餐酒館 17:30 - 22:00。

3. 使用本券為非發票交易，以「購買時實際支付的金額」開立發票金額。

4. 請於結帳前告知會員的電話號碼，由門市人員核銷，恕無法結帳後折抵。

除了晚餐外，14:00-17:30 是下午茶時段

可以在一樓百貨購買MANO MANO 的甜點，到二樓搭配飲品享用～

＊此篇為邀約體驗，心得皆為真實感受

鐵觀音蘋果氣泡茶（＄180）

這杯是仃杉實驗室的鐵觀音蘋果氣泡茶（一樓門市有販售）

入口前會先聞到清新的茶香，喝起來是非常淡雅的味道，茶香與果香完美融合

氣泡不是很刺激的那種，而是淺淺的氣泡感，增加一些口感

拿鐵咖啡（＄140）

草莓蛋糕（＄350）

很喜歡這杯調酒！！！基底使用台灣新興酒廠釀造的草莓酒，非常香甜

口感很滑順綿密，真的很像在吃草莓奶油蛋糕的感覺

酒感適中，不是甜甜無感的飲料

慢慢弄布拉塔沙拉（＄320）

找了好久的布拉塔起司，沒想到在這裡遇到！！

布拉塔起司是一種義大利的牛奶起司，外層是固體的莫札瑞拉起司，一劃開外層，裡面的柔軟的起司就會滑出來

味道非常香醇，不會鹹也不會膩，跟清脆的生菜葉搭配著吃剛剛好！

脆堅果杜蘭炸海鮮（＄350）

海鮮種類很豐富，有魚、蝦、花枝，麵衣稍厚，但不會油膩

旁邊的醬料是脆堅果辣醬＋Ｑ比美乃滋，味道比較重，很適合搭配清爽的氣泡茶中和一下

剝皮辣椒裹文昌雞（＄720）

這道菜是以剝皮辣椒雞湯為發想，做成牛肉捲的樣子呈現

外層是金黃色香脆的雞皮，雞肉中間包著剝皮辣椒，非常夠味！

還有附一小濃縮雞湯，可以沾著吃，雞肉會比較濕潤一點，味道也會更香

店員有推薦也可以直接喝，但有點太濃太鹹，個人覺得沾著吃比較剛好～

眷村紅燒煎牛小排（＄840）

原本以為就是一般的牛排排餐，沒想到完全不是！！！

這道菜想呈現出牛肉麵的感覺，以牛排為主體，搭配旁邊的番茄糊薄片，以及用千層皮包裹的豆乾，以不同型態將牛肉麵的元素結合在一起

牛排每塊都粉粉嫩嫩的，有撒上八角粉，帶點中藥苦味與香氣

越咬越香，真的有種在吃牛肉麵的錯覺

蕃茄糊薄片雖然小小的，但味道很足，搭配一起吃 馬上就變番茄紅燒牛肉麵了 XD

薯泥很滑順綿密，是100分的薯泥！

鮮蚵白醬貝殼麵（＄420）

或者新州屋 的貝殼麵很特別，不是小貝殼，而是超大貝殼！

一盤共有四大顆貝殼

超大貝殼中藏著台灣頂級鮮蚵，是道充滿驚喜的菜

貝殼麵有一定的厚度，口感軟Ｑ帶點嚼勁

青醬的調味較為溫和，不會搶走鮮蚵的鮮味

新州屋特製甜點（＄160）

當天的特製甜點是檸檬磅蛋糕

加熱後的磅蛋糕讓奶油味更加香濃，口感很濕潤溫暖，好吃！

晚上七點前的話，也可以到一樓的MANO MANO 選購甜點享用～

吃飽後可以到上下層樓走走逛逛，感受一下這棟老洋房的歷史溫度

一樓門市除了MANO MANO 外，還有販售或者選品，主要為醬料及酒類/飲品

有不少台灣本土品牌，有別於一般商店販售的產品

三樓是共享廚房和書店，提供場地租借服務

或者新州屋 也不時會開料理課程，可以一起報名來玩

室內裝潢都有盡可能的保存下來，像是地板就完美保留當年的花磚

三樓原是屋主的住所，設有房間隔間，不同房間使用的花磚不同

因此可以看到各式各樣的花磚，讓整個空間帶點活潑可愛的感覺

小陽台也原封不動的保存下來，好久沒看到這種中式典雅的小空間，充滿閒情雅致

上下樓時，也可以注意到牆面都保留著斑駁的紅磚

很喜歡這種新舊衝突的反差感

整體來說我很喜歡或者新州屋的餐點跟空間氛圍

在這棟充滿歷史氣息的老洋房用餐，是個很特別的體驗，非常推薦～

或者新州屋 OR House

地址：新竹市東區東前街16號

電話：03-528-5096

營業時間：週三-週日 14:00 - 22:00 (最後點餐時間21:00)

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