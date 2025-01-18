大阪京都一直都在旅遊排行榜前幾名，除了環球影城、清水寺、伏見稻荷、道頓崛這些萬年景點外，「海之京都-伊根天橋立」也是近年竄起的新景點

天橋立位於京都北部，為日本三景之一，光聽這個頭銜就覺得很厲害！！（＊另外兩景是宮城縣的「松島」以及廣島縣的「宮島」）

由於離市區蠻遠的，若搭大眾運輸工具的話都要轉車，路程2-3小時，很不方便

所以這次是久違的跟團，直接無腦買了ＫＫＤＡＹ的行程：

ＫＫＤＡＹ上有兩個關於天橋立的行程，簡單做了以下比較：

1.

成團人數：2

接送地點/時間：上下車皆可選大阪或京都

08:40（大阪）日本橋2號出口

09:50（京都）京都站八條口-站前觀光巴士停車場

景點：伊根舟屋、天橋立、智恩寺・文殊堂（祈願學業的寺廟）

費用包含：含交通/導遊費用。伊根灣遊覽船/天橋立纜車/餐費皆不包含

費用：1571 台幣

2.

成團人數：1

接送地點/時間：07:00 大阪日本橋蟹道樂東店

景點：伊根舟屋、天橋立、美山茅屋之里

費用包含：含交通/導遊/伊根灣遊覽船/天橋立纜車。可自選是否加午餐

費用：2199 台幣(不含午餐)/ 2499 台幣(含午餐)

我們主要想去的點只有伊根舟屋跟天橋立，又想從京都上車、大阪下車，所以就選了

＊要不同點上下車的話需於訂單備註，有大型行李的話也要提前說唷

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行前須知＆集合地點

行程內容寫得蠻清楚，行前一天旅行社(gogoday) 會再寄mail 通知提醒

信件內有巴士車牌、導遊電話、wechat/line ID，安心不少～

集合地點照著圖示很容易找到，當天有點塞車所以遊覽車有晚個幾分鐘到

當天團內有台灣人、中國人、韓國人。導遊中韓文都很好，講完一次中文 會再講一遍韓文

行程的順序導遊會依當天狀況作安排，不一定會先去伊根或先去天橋立

伊根舟屋

從京都上車，開了2.5小時，終於到達伊根舟屋啦～～

這邊可以自費體驗遊覽船，票價1200日元，導遊會在車上先收錢

若不想搭船的人，也可以騎自行車在伊根町晃晃

村子裡設有5個腳踏車點（免費），在任一點騎走或歸還都可

不過要注意這邊停留的時間大概只有半個多小時，不能騎太遠

我們是選擇搭遊覽船，搭船前可以先購買餵海鷗的蝦味先（沒錯 就是人類吃的蝦味先 XD)

遊覽船有兩層，航行時間約25分鐘，周遊伊根灣，不會有浪、不用擔心暈船的問題

伊根灣這邊是鄰近日本海，一上船就被這個海的顏色驚艷到了！！！ 藍藍綠綠的顏色非常特別

當天很幸運 天氣非常好，加上陽光加持，閃亮清澈的日本海真的好美

船一發動後，就會被非常..非常..非常多海鷗包圍

畫面很壯觀

只要把蝦味先拿在手上，海鷗就會咻～的飛過來叼走

蠻有趣也蠻可怕的體驗 XD

要特別小心，除了海鷗外 也有很多老鷹

老鷹的爪子比較利，很容易被抓傷

所以要看準時機！沒有老鷹的時候再把蝦味先拿出來

搭完遊覽船後，會再回到遊覽車上，司機開大概5分鐘左右 到另一側舟屋

圍著伊根灣建造的舟屋大約有230間，依山傍水的日式傳統建築十分有特色

每戶人家前面都有個船的停泊處，不像一般透天厝一樓的車庫，這邊的一樓是「船庫」

難怪這邊又被稱為「日本威尼斯」！！

這邊大概停留20分鐘左右，接著就要前往天橋立囉～

（伊根與天橋立距離蠻遠的，開車要20多分鐘，所以離開這就不會再回來囉）

天橋立

天橋立為日本三景之一，最著名的就是上圖的特殊景觀

因沿岸沈積而成的細長沙洲，上面佈滿松樹，左右為白色沙灘，猶如一條往天上延伸而去的橋樑（我是看不出來 XD），因此取名為「天橋立」

這邊有幾個景點可以去：

1. 天橋立view land - 可以搭纜車（自費850日元）到山頂上的公園，公園內有蠻多遊樂設施（需另外付費）和觀景台，景色非常好

2. 智恩寺・文殊堂 - 智恩寺供奉著掌管智慧的文殊菩薩，可以來祈求學業順利

3. 迴旋橋 - 位於智恩寺附近，連接天橋立與文殊堂陸地的橋，有大型船隻經過時，就會旋轉90度讓船通過

要注意時間，導遊說之前有團員被卡在另一側等不到橋轉回來XD

4. 海邊散步

5. 天橋立溫泉 智惠之湯 - 位於JR 天橋立站附近，需自理入場費

在這邊會停留兩個小時左右，可以選自己想去的景點，時間蠻充裕的

去這些景點前，可以先在小鎮上逛逛填飽肚子

鎮內範圍不大，蠻多店家沒開，最後選了一家咖哩飯～ 味道還行

也有幾家可愛的咖啡廳，可以進去休息一下

天橋立view land

吃飽飯就準備前往view land囉～

我們是自費850日元搭纜車上去，纜車有兩種，一種是箱型纜車（左），另一種是完全無護欄的吊車

吊車移動蠻慢的，完全不可怕，但還是要避免晃動掉落，隨身物品也要小心收好

往海的方向看非常美，坐纜車的時候就迫不及待想看展望台的景會有多美！！

從觀景台望下去，景色十分夢幻～～

漸層的海跟天空幾乎連在一起，分不清是海還是藍天

公園有蠻多設施，詳細可以到官網查看：https://www.viewland.jp/tw/shisetsu/

一上天橋立view land第一件必做的事就是...

「從胯下窺看」！！！

從胯下倒著看天橋立美景，分不清天空與海洋，山頭與松樹連成一體，彷彿飛龍降臨的樣子

但我看了很久只看到頭暈，沒看到飛龍 XD

天橋立view land有不少遊樂設施，每項都需要額外付費（有點像台北市立兒童新樂園那樣）

邊玩遊樂設施邊享受美景，很特別的體驗～

公園還有個投瓦片的活動，可以從旁邊的箱子投300日元拿取三片瓦片

投向智慧之輪，穿過圈圈的話，據說能帶來好運、心想事成！

智恩寺・文殊堂

下山後就到附近的智恩寺晃晃

智恩寺為文殊菩薩的靈場，被稱作日本三大文殊菩薩寺之一

很多考生會來這邊祈求課業順利、金榜題名

這邊的詩籤很特別，是扇子形狀，大家會把扇子倒掛在樹上

據導遊說倒掛扇子有種路會越走越寬、仕途順遂的含義

接下來準備搭車回大阪囉，回去的車程約三個小時（也可以選擇京都下車）

整體來說伊根和天橋立的風景真的很美～ 一路上司機、導遊、行程安排也都很不錯

但車程真的超～級～遠～～～～ 需要花上完整一天，從早上9點出發到晚上7點解散

景點都小小的，蠻快就可以結束，個人覺得不需要在當地住一天

如果旅游時間很充裕，想體驗看看不同的京都，可以考慮參加一日遊

但如果時間不夠的話，個人建議不要硬塞 花一整天的時間到海之京都

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