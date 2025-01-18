站在虎秋文昌雞門口往左邊斜對面看過來
就是這間很有名的在地老店虎尾魷魚羹
來一趟可以吃到幾間不錯的店家
這附近是早市
有好多間大家介紹的知名店家
所以潔西麻想了想
才決定虎秋文昌雞用外帶的方式回家跟女兒分
然後來魷魚羹這邊吃一點點
就不會太飽了
過了中午其實還是很多人陸陸續續來買
桌上放了整罐十全辣椒醬
完全沒分裝
這種感覺比較好
知道加的是哪種品牌的辣椒醬
二種不同的辣椒醬
隨自己口味去加
潔西麻點的是魷魚羹米粉60元
吃起來就是古早味的味道
湯頭蠻好喝的
加辣又更好喝
如果有香菜一定會好吃很多
不過香菜價格太高了
很多店家都不會再加香菜
簡單的食記分享給大家唷
店家資訊：
虎尾魷魚羹粉絲頁Facebook
地址：雲林縣虎尾鎮和平路131號
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