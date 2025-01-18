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潔西麻的美食日記─【雲林/虎尾】虎尾魷魚羹

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2025-01-18 04:24:00 文字：潔西貝比的生活小事
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【雲林/虎尾】虎尾魷魚羹

站在虎秋文昌雞門口往左邊斜對面看過來

潔西麻的美食日記─【雲林/虎尾】虎秋文昌雞 

就是這間很有名的在地老店虎尾魷魚羹

【雲林/虎尾】虎尾魷魚羹

來一趟可以吃到幾間不錯的店家

這附近是早市

有好多間大家介紹的知名店家

【雲林/虎尾】虎尾魷魚羹

所以潔西麻想了想

才決定虎秋文昌雞用外帶的方式回家跟女兒分

然後來魷魚羹這邊吃一點點

就不會太飽了

【雲林/虎尾】虎尾魷魚羹

過了中午其實還是很多人陸陸續續來買

【雲林/虎尾】虎尾魷魚羹

桌上放了整罐十全辣椒醬

完全沒分裝

這種感覺比較好

知道加的是哪種品牌的辣椒醬

【雲林/虎尾】虎尾魷魚羹

二種不同的辣椒醬

隨自己口味去加

【雲林/虎尾】虎尾魷魚羹

潔西麻點的是魷魚羹米粉60元

吃起來就是古早味的味道

湯頭蠻好喝的

加辣又更好喝

如果有香菜一定會好吃很多

不過香菜價格太高了

很多店家都不會再加香菜

簡單的食記分享給大家唷

 

店家資訊：

虎尾魷魚羹粉絲頁Facebook

地址：雲林縣虎尾鎮和平路131號

 

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雲林美食 虎尾美食 虎尾小吃 虎尾魷魚羹
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虎尾魷魚羹

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place雲林縣虎尾鎮和平路131號
3.50 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
1.00
CP值
3.00
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