餐廳地址：台北市大安區永康街23巷6號1樓

電話號碼：+886 2 2394 5566

營業時間：

週日至週四。早上1100 - 晚上2130

週五六。早上1100 - 晚上2200

公休日：無休

服務態度：4🌟

CP值：4🌟

飲食美味：3.5🌟

再次拜訪：會（為了現場演奏）

公主使用的大眾交通方式/運輸：

捷運淡水信義線東門站4或5號出口步行5分鐘

8%ice是一家位於捷運東門站永康公園巷弄內的餐廳，，這裡每一天都有三個時段的現場演奏鋼琴、大提琴、小提琴，有時會是獨自演奏，有時有四重奏，每一個階段的演出大約都是兩個小時。

8%ice致力推廣音樂演出，從而成立8%ice男子弦樂團。

投入大量經費及空間支持青年音樂家從事展演、教育及創作等工作，並積極推動公益性質的演出 ，成為全台首間擁有弦樂團之餐飲品牌 ，秉持以音樂為本質，提倡藝術生活之理念，將餐飲結合音樂演奏

8%ice有4間門市，分別是民權店、中山店、東門公園店以及冰淇淋專賣店。每一間門市每一天在中午下午以及晚上時段都會有現場音樂演奏表演，除了冰淇淋專賣店只在週五六日才會有演奏表演。有興趣的朋友們在前往前可以在官網或者是臉書上查詢正確的表演時間表以及演奏者

8% ice CAFÉ 永康公園店的外觀，白色的外觀，佈滿聖誕裝飾，佳節氣氛濃厚

入門前的外牆有注明弦樂團的表演時間

用餐紙巾很特別，有樂譜🎼

前臺櫥窗內擺滿了很多當日受買的蛋糕，也有幾款是比較特別的，是聖誕節蛋糕，看上去都非常可口

店面也有一個小販售區，售賣一些餅乾禮盒、弦樂團2025年的日曆。。。等等

入口的右邊就是弦樂團的表演場地

走下旋轉樓梯，地下室還有部分的用餐區域

這一次點了七道主餐，食物都屬於普普通通，份量是覺得有點小份，對男生來說可能會不大足夠。

烤季節時蔬茄汁義大利麵、咸豬里肌義大利麵

夏威夷披薩

嫩煎鱸魚佐時蔬搭配紅藜飯、香煎薄鹽鮭魚佐時蔬搭配紅藜飯

爐烤香料雞肉佐時蔬搭配紅藜飯、爐烤德國豬腳佐時蔬搭配紅藜飯

在等待弦樂團開始演奏之前，加點了三款的蛋糕，做為午餐飯後甜點，甜點部分就比主餐來得好吃，甜度適中，蛋糕體軟綿順口，非常可口好吃

水果鮮奶油蛋糕

抹茶卡士達蛋糕

紅心雪緹乳酪

這天的弦樂團演奏時間延後了大約一個半小時，大約在兩點多之後才開始演奏，今天是四重奏，最後的時候加多一位小提琴變成了五重奏，聽了大約一個半小時之後，在1530離開餐廳，今天的演奏曲目多以中文歌曲為主，也有一些英文以及聖誕歌曲。非常棒的演奏，在這裡非常感謝表演者的用心演奏🎶🎶🎶

公主後記：

這一次的光顧8%發生了一段小插曲，故事是這樣發生的 ～

這次公主跟家人朋友們是因為要聽現場演奏特地一早就預約好午餐12:00時段，餐廳是有90分鐘的限時用餐時間，用餐時間是到13:30。臉書公告的演出時間原本是下午12:30到14:30，可是當天等到下午13:00都還沒有開始演奏，姊姊就跟服務人員表達了很多次及詢問幾時會開始演奏，回覆是因為演奏者在做排練，所以還不知道幾點會抵達演奏，而且也發覺到其他的顧客也開始在詢問服務人員演奏開始的時間。因為是一早預約而且在預約的時候有跟餐廳表達過是特地來聽現場演奏的，可是限時90分鐘時間快到了還沒開始演奏。公主的家人朋友們的感覺已經開始有些不高興以及失落失望的感受。

公主個人是覺得，如果店家有延後現場演奏的時間，應該要盡快在臉書上公告或者直接跟現場的客人解釋一下，或者安排其他的演奏者前來替代，而不是讓客人坐著一直等一直等一直的詢問。公主是覺得店家這一點真的有待加強。

在多次的跟服務人員反應之後，服務生應該才跟店長反應顧客的投訴。最後也特地延後內用時間。演奏終於在1400開始。店長之後也有前來解釋以及道歉，也算是為這個小插曲做了一個圓滿的句點。





謝謝閱讀。分享。

推薦度：

主食食物3.5🌟 。甜點4🌟。弦樂團4.5🌟