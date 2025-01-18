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【電影首映會】女版格雷的五十道陰影，妮可基嫚從影最大尺度演出 #乖女孩，權利與情慾的SM禁忌關係【電影欣賞】【電影推薦】

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2025-01-18 12:42:00 文字：～17七公主的小天地～
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#乖女孩 BABY GIRL以高位女性渴望的是被他人控制及支配的隱密慾望作為核心，職權性騷擾的情節也性別對調，職位高低也加以調轉，帶來更複雜有趣的效果，冒著失去家庭與社會地位的風險，也不惜感受那份不可言喻刺激的性愛，藉此探討職場環境中權力動態和性的複雜性。

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#乖女孩，1月17日（五）情慾橫流全台上映！

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