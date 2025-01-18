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車庫娛樂邀約搶先看首映電影 #乖女孩

劇情：飾演執行長「羅蜜」的妮可基嫚，擁有二個女兒和愛他的老公，看似生活美滿、事業成功，卻因無法在老公溫柔的性愛得到滿足，被新來的年輕實習生哈里斯迪金森所飾演的「山謬」吸引，進而展開了權利與情慾的SM禁忌關係。

#乖女孩 BABY GIRL以高位女性渴望的是被他人控制及支配的隱密慾望作為核心，職權性騷擾的情節也性別對調，職位高低也加以調轉，帶來更複雜有趣的效果，冒著失去家庭與社會地位的風險，也不惜感受那份不可言喻刺激的性愛，藉此探討職場環境中權力動態和性的複雜性。

#乖女孩，1月17日（五）情慾橫流全台上映！

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