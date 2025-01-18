想找中和平價又美味的便當嗎？那你絕對不能錯過隱藏在中和巷弄中的便當寶藏—馥小玉平價便當

這裡的便當不僅價格親民，而且選擇多樣，最棒的是每一口都充滿幸福的滋味

今天就帶大家來看看，為什麼這家店成為中和便當界的必吃名單

要說滷味界的經典美味，滷牛筋絕對榜上有名

那份彈牙的口感，滷得透徹的滋味，一口咬下去，彷彿整個幸福都在嘴裡綻放

馥小玉家的滷牛筋可是靠著獨門秘製滷汁，圈粉無數

特選的中藥材與香料熬煮數小時，讓牛筋吸滿湯汁，口感既Q彈又有層次感

每一口都能品味到濃郁的香氣，膠質豐富，讓人越吃越停不下來

馥小玉

電話：02-29267033

地址：新北市中和區新生街179號

營業時間：11:00–14:00、17:00–20:00

馥小玉注重選用當季食材來做配菜，讓您享受均衡飲食，輕鬆免除選擇障礙

每一樣都用心製作，讓你的便當不僅美味還營養滿分

平日忙碌的日子，來這裡買上一份便當，不僅解決了你的肚子問題，還能感受到滿滿的家的味道

這椒麻雞腿排便當我超愛的！雞腿排外皮煎得酥脆，肉質細嫩多汁，經過多種香料精心醃製，充分鎖住雞肉的鮮甜

搭配特調椒麻醬汁，微辣的刺激與檸檬的酸爽交織，瞬間喚醒味蕾

一口咬下，鮮嫩雞腿肉的香氣在嘴裡爆發，醬汁的層次感隨之蔓延，讓人欲罷不能

這道椒麻雞腿排不僅涮嘴，更是夏日開胃的首選，保證吃過一次就愛上

愛吃排骨的朋友有福了，馥小玉的滷排骨便當選用大塊排骨

經過長時間滷製，肉質軟嫩又入味，每一口都能品嚐到濃郁的滷汁香氣

不論搭配白飯還是配菜，都是完美組合，保證讓你一吃就上癮

濃濃滷汁與軟嫩排骨的雙重享受，絕對是便當界的隱藏王者

炸雞腿控們，注意啦！滷炸雞腿便當就是你的絕佳選擇，沒吃過可別說自己是炸雞專家

滷炸雞腿將停產後，馥小玉推出炸大雞腿作為替代選項

炸大雞腿的製作採用國產溫體生鮮雞腿，並經過精心的醃漬，使得雞腿入味

這款滷炸雞腿可是經過雙重工序，用心到不行

先將雞腿浸泡在特製滷汁中，讓濃郁的香氣徹底滲入肉裡，再放進油鍋炸至金黃酥脆

在烹調過程中，確保外皮裹粉恰到好處，不會過厚，並嚴格控制油溫，讓雞腿炸至金黃酥脆，展現肉皮不同層次的香氣

一口咬下，外皮脆得掉渣，裡面卻嫩得出汁，滷汁的香氣瞬間在嘴裡爆發，滿滿的幸福感讓人無法抗拒

品嚐時，您會發現外層金黃酥脆，內裡則鮮嫩多汁，帶來美味的享受

期待您品嚐這款更新的炸雞腿，讓您繼續享受美味的滋味

不只雞腿超強，便當裡還搭配多樣配菜和香Q白飯，每一口都是味蕾的享受

高品質又高飽足感的餐點，價格卻超親民，真正的銅板美食代表

今天店家特別準備了超療癒的菜頭湯，湯頭清爽又鮮美，喝上一口就能感受到那股暖暖的滋味

搭配新鮮的蘿蔔，湯裡的每一口都充滿了天然的甘甜，讓人不禁想再喝一碗

店內的用餐環境也超級棒，乾淨又明亮，讓人一進門就覺得心情舒暢

馥小玉的便當價格超級親民，絕對是高CP值的選擇

不但份量足，還能享受到新鮮又美味的食材，讓你每一口都感受到滿滿的誠意

外帶便當也一樣超精美，完全不馬虎

每一份便當都像是用心擺盤過，無論是食材的搭配還是裝盒的方式，都讓人感覺像是餐廳裡的高級美食

即便是外帶，打開便當盒的那一刻，你會發現每一樣配菜都擺得整整齊齊，色香味俱全，讓人一看就食指大動

中和便當界的美食寶藏，非馥小玉便當莫屬

這裡不僅價格實惠，還用高品質的食材和真誠的烹調，完美征服了無數中和人的味蕾

每一口都是用心，無論是滷味迷還是炸物控，這裡都有你愛的美味選擇快揪上好友一起來嚐鮮

保證讓你們體驗便當界的美味巔峰，不僅吃得過癮，還能滿足胃和心

喜歡可以加入我的粉絲團~麻煩幫我按個讚唷^^