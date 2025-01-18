桃園牛肉麵推薦，牛山．牛肉麵．燒肉飯大概是我目前吃過最誇張的牛肉麵店了，一天只開晚上的5小時間算了，當天賣完還要提早收店，才開幕不久就擁有超強人氣，我知道你一定不相信，因為我一開始也不信，開在桃園藝文特區外圍，周邊也不是鬧區，連住桃園的姊妹都覺得開在這有人知道嗎，哈哈，快六點的時候到門口等待就看到排隊的人潮，開店20分鐘內絕對滿座，因為沒有訂位服務，想吃只能排下去，大家都是為了品嘗這碗彭湃的牛肉麵跟燒肉飯，吃過後馬上讓我們對牛山轉念，這間牛肉麵真的太威啦~

牛山．牛肉麵．燒肉飯｜交通方式

牛山位在桃園寶慶路上的三角窗位置，門口的裝潢就很有質感，感覺比較像日本料理店，6:00才開門，時間到才會準時開放入場，大家都有秩序的在門口排隊，等候安排入場，不想等的話真的要衝第一波最保險

我喜歡店面側邊的戶外等候區，非常速西耶，而且也妝點的很有悠閒氣息

牛山．牛肉麵．燒肉飯｜環境

內用區的位置算是蠻多的，木質桌椅搭配黑、灰色系的裝潢配色，很有高級餐廳的質感耶，這真的是平日晚上的盛況，完全把我們嚇傻，滿滿的人不是蓋的，桃園姊妹也嚇一跳

這面牆也很有設計感，用鍋勺排列呈放射狀的裝置藝術格外有特色

牛山．牛肉麵．燒肉飯｜自助醬料區

中間的中島區域就是自助醬料區，有各式醬料、蔥、蒜、辣椒、豆腐乳，選擇非常多，牛山的辣椒醬是大辣的那種，不嗜辣的朋友請斟酌使用，餐具跟飲用水也都在這邊自取喔

微辣的豆腐乳也可以搭配牛肉麵，沒吃過吧，這也是牛山的特色喔

牛山．牛肉麵．燒肉飯｜點餐方式

點餐的方式採自助式，大家可以掃桌面的QR CODE點餐，然後再到門口的點餐機結帳，才算點餐完成，一定要完成結帳才算成功，有什麼不懂得也可以詢問外場的服務人員喔

這台點餐機只提供結帳使用，別傻傻地站在這裡要點餐耶，後續的取餐跟回收也都是自助式，所以用餐是不收取服務費的喔

牛山是開放式的廚房，這一鍋就是牛山的精華，每天用蔬菜、牛骨、牛肉、牛尾，加進秘製香料熬煮8小時而成，清燉的湯頭清甜夠味而不膩口，讓人一喝就愛上

Ｑ彈的牛尾熬出滿滿膠質，軟嫩滋味一定要搭配豆腐乳一起品嘗

大家除了很推薦他們家的牛肉麵外，還有招牌燒肉飯也是來牛山必點，每一碗的牛肉都是現點現烤，用龍眼木大火烤出香氣，真心覺得燒肉飯獨立出來開一間店也會造成轟動

牛山．牛肉麵．燒肉飯｜推薦菜色

招牌清燉牛肉麵 260元

這一碗牛肉麵一上桌超吸睛，上面擺滿了牛腱、牛肋排、牛尾，搭配爽口的清燉湯頭，分量超大碗，不論男女都能吃得飽耶，我很喜歡牛山的清燉湯頭，可以嘗到蔬果的自然鮮甜，喝完一整碗也不會覺得口乾的那種喔

超大塊的帶骨牛肋排輕輕一咬就骨肉分離，肋排肉質可以吃的到一點嫩筋，整個拿起來啃超過癮

牛腱是切成薄片的，一樣是鮮嫩不柴

最特別的是這一塊QQ的牛尾，很少看到牛肉麵會有牛尾的部分吧，一整塊牛尾燉到軟嫩，滿滿的膠質配上特製的豆腐乳真的太涮嘴了

麵條有細麵跟波浪麵可以選，牛肉湯麵我會建議選細麵，吸附湯汁後吃起來Q又帶勁

老罈酸菜牛肉乾拌麵 220元

牛肉乾拌麵也是讓人眼睛為之一亮，爽口的酸菜口感清脆，鋪上一層嫩口的牛腱肉，每一口都是雙重層次，大人都會喜歡這一碗

乾拌麵我選了波浪麵增添咬勁，裡面的醬汁微酸微辣，吃了一停不下來是很正常的現象，哈

不管是點乾拌麵或式燒肉飯都會附上一碗牛腱湯，裡面有好多片牛腱肉，湯頭就是跟牛肉麵一樣的湯喔，怎麼感覺很賺捏

招牌燒肉飯 300元

不管你再怎麼飽，一定要點一碗招牌燒肉飯，相信我真的不會後悔，我在等待的時候聞到燒肉的香氣，口水都快滴滿地了，現點現烤的牛肉是選用菲力部位，切成一塊塊像是色子牛口感，用龍眼怒大火烤出的燒肉帶有香氣，打上一顆黃澄澄的蛋黃更加分，連底下的米飯都是北海道產的夢美人米呢

燒肉上頭的照燒醬汁宇宙好吃，熬煮了10多小時，溫潤的鹹香配上牛肉的鮮甜，啊~真的是太美味了

裹上濕潤的蛋黃液增添滑順度，這一碗每桌都必點，牛肉麵店裡的燒肉飯怎麼會這麼搶戲啦

秘制牛山滷味 78元

這一盤大滷味裡有百頁豆腐、豆干、海帶、油豆腐，灑上滿滿香菜點綴，滷味的靈魂應該是他們家的辣醬，真的有夠辣，但又讓人停不下筷子，而且是要搭配著香菜一起吃

東港水雲菜 68元

我第一吃嘗試水雲菜耶，口感帶點脆度，有點醋的調味，是很棒的開胃小菜

豆乳翠綠黃瓜 68元

小黃瓜跟豆腐乳原來這麼搭，涼拌的口感跟微辣的豆腐乳蹦出新滋味，辣辣脆脆的很解膩

古早味布丁 70元

牛肉麵店也有甜點可以點，牛山的老闆很愛吃布丁，所以特別研究怎麼做布丁，古早味布丁吃的就是小時候的味道，吃的到氣孔也比較紮實，焦糖香氣很濃郁

招牌手工布丁 80元

但我們還是最推招牌手工布丁，口感非常綿密軟嫩，香草籽讓香濃的布丁帶著小清新風味，每一口都是滑嫩滋味，根本打趴外面的甜點店啊

手打冬瓜檸檬 98元

來杯手打冬瓜檸檬也是很解膩，每天新鮮現打，可以喝到檸檬的果肉，真材實料啊

牛山真的每一到都無雷耶，現點現做，其實出餐速度也很快喔，大家都必點牛肉麵跟燒肉飯，光這兩碗就值回票價，排再久都願意，喜歡吃辣的人記得辣醬加下去，更是香辣過癮，不想排隊的學我衝6:00第一波吧

店家/景點資訊

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交通資訊